“ซีแพค” จับมือ “เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น” ลงนามก่อสร้างโครงการ The Olive Nature Park

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

CPAC Green Solution โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จับมือบริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการ “The Olive Nature Park” บ้านเดี่ยวบนทำเลใจกลางปุณณกันฑ์ จ.สงขลา ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยสำหรับงานก่อสร้างยุคใหม่ CPAC Smart Structure Solution – ระบบโครงสร้างเสา-คาน คอนกรีตสำเร็จรูป ตอกย้ำภาพผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมเดินเคียงข้างทุกกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “A PART OF YOUR SUCCESS: เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณ”น.ส.กัลยา วรุณโณ Green Solution and New Business Marketing Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCG ในนามของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ CPAC Green Solution ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ร่วมกัน ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างตามแนวทาง CPAC Green Solution โดยใช้ Technology, Innovation และ Digitization ต่างๆ มาพัฒนาในการก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและ End User ให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “A PART OF YOUR SUCCESS: เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณ” ที่เข้าใจทุกความต้องการ และพร้อมตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ สร้างเสร็จไว และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus คือมุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรมโปร่งใส เพื่อยกระดับการก่อสร้างไทยโครงการ The Olive Nature Park เริ่มต้นโครงการจากความต้องการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “The New Standard Of Living” โดยมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ตอบโจทย์ เข้าถึง เข้าใจกลุ่มลูกค้า และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดส่งเสริมผ่านปัจจัยหลัก ทั้งเรื่องทำเล คุณภาพของที่อยู่อาศัย สุขภาพ และงานบริการ เพื่อยกระดับและตอบโจทย์ชีวิตของสังคมเมือง ที่อยากมีบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้กับสถานที่ทำงาน แหล่งการค้า แหล่งธุรกิจ สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำ บนเนื้อที่ 26 ไร่ จำนวน 94 ยูนิต ภายใต้การออกแบบของสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย รองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกช่วงวัยอย่างลงตัวการทำบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของหาดใหญ่ และในพื้นที่ภาคใต้