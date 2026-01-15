สิงคโปร์เปิดตัว พลาสเตอร์ฉีดปุ๋ย แปะปุ๊บ พืชโตปั๊บ ลดการใช้ปุ๋ยได้กว่า 15%

แผ่นแปะพลาสติกฉีดปุ๋ย" นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า "แผ่นเข็มจิ๋วฉีดปุ๋ย (Microneedle Biofertilizer)" จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่มีเข็มไมโครขนาดเล็กบรรจุชีวปุ๋ยและสารอาหาร เมื่อแปะบนใบหรือกิ่งพืช เข็มจะแทงทะลุผิวพืชส่งสารอาหารเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงได้ทันที ช่วยให้พืชโตเร็วขึ้น ใช้ปุ๋ยน้อยลง และลดปัญหาการสูญเสียปุ๋ยในดิน.
หลักการทำงานของแผ่นแปะพลาสติกฉีดปุ๋ย นี้ จะสามารถส่งปุ๋ยตรงจุด โดยแผ่นแปะจะมีเข็มขนาดเล็กมาก (Microneedles) ที่บรรจุจุลินทรีย์และสารอาหาร เมื่อนำไปแปะที่ ใบ หรือ กิ่ง เข็มจะแทงทะลุชั้นผิวพืชเพื่อส่งสารอาหารเข้าสู่ท่อน้ำท่ออาหาร (Vascular System) ของพืชทันที
ทั้งนี้ จะช่วยประหยัดงบในการให้ปุ๋ยในแบบเดิม ซึ่งผลทดสอบกับผักอย่าง กวางตุ้งฮ่องเต้ (Choy Sum) และพืชตระกูลคะน้า พบว่าช่วยให้พืชโตเร็วขึ้น แต่ใช้ปริมาณปุ๋ยน้อยลงกว่า 15% เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยทางดินแบบปกติ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อโลก ตัวแผ่นแปะทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Biodegradable) ไม่ทิ้งสารตกค้าง
สำหรับข้อดีของแผ่นแปะพลาสิกฉีดปุ๋ย ปกติเวลาเราใส่ปุ๋ยลงดิน พืชอาจจะดูดซึมได้ไม่หมดเพราะปัญหาเรื่องความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือโดนจุลินทรีย์ตัวอื่นในดินแย่งกินไปก่อน แต่การ แปะ แบบนี้คือการส่งข้าวส่งน้ำให้ถึงปากพืชโดยตรง ไม่ต้องผ่านอุปสรรคในดิน เหมาะกับการปลูกพืชในเมือง (Urban Farming) หรือ พืชราคาสูง ที่ต้องการการดูแลแม่นยำเป็นพิเศษ แม้ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในขั้นการวิจัยและทดลอง แต่ในอนาคตถ้ามีการผลิตออกมาใช้ในวงกว้าง ช่วยให้การทำเกษตรของเกษตรกรทั่วๆไป ง่ายขึ้น