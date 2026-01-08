TBS - SNU - KH Academy เปิดโครงการ WorldNexGen 2026เวทีบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ไทย - เกาหลี เชื่อมเศรษฐกิจอาเซียนสู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Thammasat Business School : TBS) และสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการ“WorldNexGen” #worldnexgen2026 ที่จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University : SNU) มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ภายในงานมีนายบูรพา สงวนวงศ์ Founder สถาบัน KH Academy ในฐานะผู้ดำเนินการและประสานงานหลักของโครงการ WorldNexGen 2026 #worldnexgen2026 เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณูปการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ตลอดจนนักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 20 คน โดยนายบูรพา กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า โครงการ WorldNexGen เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล โดยมี KH Academy เป็นสะพานเชื่อมประสานความเป็นเลิศและความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง เข้ากับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมอย่างไร้รอยต่อ
“KH Academy ไม่ได้เพียงดำเนินการจัดโครงการและประสานงานหลักเท่านั้น แต่ยังสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ระหว่างห้องเรียน และโลกของการทำงานจริง โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสัมผัสบริบทของภูมิภาคอาเซียน บทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูสู่ภูมิภาค รวมถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสถาบันความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการ การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ด้วยการผนึกกำลังและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โครงการ WorldNexGen จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ 2 ประเทศนี้ แต่เราจะขยายเครือข่ายไปยังประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ฝรั่งเศส ”
จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศภายใต้โครงการนี้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพระดับสากลต่อไปในอนาคต
“สำหรับโครงการ WorldNexGen 2026 นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่เวทีโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และมุมมองข้ามวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคต”เช่นเดียวกับ Prof. Sangook Park ศาสตราจารย์ด้าน Science and Technology Policy จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ที่กล่าวว่า
“มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านโครงการ WorldNexGenและได้เสริมสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างสองสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางปัญญาอย่างมีความหมาย เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันของทั้งสองมหาวิทยาลัย และช่วยบ่มเพาะเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก”
ด้าน ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีบนเวที ในฐานะพันธมิตรของ Seoul National University จากประเทศไทย เพื่อสะท้อนบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
“บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM มีความยินดียิ่งสำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล โดยบี.กริมพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต”
ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์สำคัญ คือพิธีเปิดโครงการ WorldNexGen 2026 #worldnexgen2026 อย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมกดปุ่มเปิดโครงการบ่มเพาะนักศึกษาทั้งสองประเทศสู่ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพระดับสากล ผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ตลอดจนสังคม และวัฒนธรรม ในภูมิภาคอาเซียน อย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
โดย ดร.เบญจรงค์ ระบุว่า โครงการ WorldNexGen ได้สะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือทางวิชาการสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการผสานการเรียนรู้ทางวิชาการเข้ากับการเปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม โครงการนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่ออาเซียน รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในเครือข่ายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ถือเป็นรากฐานระยะยาวที่มีคุณค่าสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในอนาคต
สำหรับโครงการ WorldNexGen 2026 #worldnexgen2026 เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Thammasat Business School: TBS) กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University: SNU) โดยมี KH Academy ทำหน้าที่เป็นผู้จัดและประสานงานหลัก โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านธุรกิจและนโยบาย การศึกษาดูงาน ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ให้การสนับสนุนวิทยากรระดับสูงบรรยายภาคภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พร้อมโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการ WorldNexGen 2026 #worldnexgen2026 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจหลายภาคส่วน อาทิ Hoban , Nakwol Blueheart , B.Grimm Power , Royal Orchid Hotel , ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ แบ่งเป็นกิจกรรมในประเทศไทย 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 17ม.ค. 2569 และกิจกรรมที่สาธารณรัฐเกาหลีอีก 1 สัปดาห์ คือระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.พ. 2569 สิ้นสุดโครงการ