“จ๋อเบเกอรี่”เค้ก10บาท อดีตร้านดังตลาดพี่ญาขาย10,000 ชิ้น/วัน ไม่มีพี่ญาอยู่พอเพียงรับแค่1,000 ชิ้น/วัน กินต้องจองคิว

“จ๋อเบเกอรี่” เค้กหน้านิ่ม 10 บาท ร้านดังในอดีตจากตลาดพี่ญาคนรุม เคยขายได้วันละหลักหมื่นชิ้น แต่ในวันที่พี่ญาล้ม ทุกคนในตลาดล้มตามกันไปหมด รวมถึง จ๋อเบเกอรี่ ของ “คุณปอนต์” “ชัญญ์ชนพร ประทีปกุลเศรษฐ์”
ย้อนรอย เค้ก 10 บาทอดีตร้านดังตลาดพี่ญา
“ชัญญ์ชนพร ประทีปกุลเศรษฐ์” (คุณปอนด์) เจ้าของร้านจ๋อเบเกอรี่ เล่าว่า ตนเองโด่งดังจากการไปขายเค้กหน้านิ่ม 10 บาท ที่ตลาดพี่ญาคนรุ่ม ช่วงนั้น ถือว่า เป็นปีทองของตัวเอง เลยก็ว่าได้ เพราะมีเงินกลับบ้านหลักหลายหมื่น ไปจนถึงแสนบาทเกือบทุกวัน จากการขายเค้กหน้านิ่ม10 บาท ยอดขายวันละขั้นต่ำ 6,000 ชิ้นบางวันพุ่งสูงไปถึงหลักหมื่นชิ้น
“เรียกว่า ใครมาตลาดพี่ญา หนึ่งในสินค้าที่ต้องซื้อกลับไป นอกจากน้ำพริกพี่ญา ก็เค้กหน้านิ่มของปอนด์นี่แหละ เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดก็ว่าได้ ในช่วงนั้น จะมีลูกค้าจากต่างจังหวัดที่เขามารับน้ำพริกพี่ญาไปขาย ก็จะต้องแวะมาซื้อเค้กของเราไปขายด้วย ส่วนหนึ่งมาจากการที่พี่ญามาโปรโมท ร้านของเราด้วย และเพียงแค่วันเดียวทุกอย่างก็ล้มครืน พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในวันที่พี่ญาโดนดราม่า ลูกค้าที่มาเดินกันแน่นตลาด หายไปหมดเลย ไม่มีลูกค้าเลย เค้กที่เราทำไปวันนั้น ทิ้งเกือบทั้งหมด
“ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เราต้องกลับมาหาลู่ทางว่าจะไปทิศทางไหนต่อ เพราะถ้าทนขายต่อไม่รู้ว่าจะมีลูกค้ากลับมาเดินเยอะๆ เหมือนเดิมอีกไหม ก็เลยต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ พร้อมกับหยุดไม่ได้ไปขายที่ตลาดพี่ญาต่อ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปอนด์ พ่อค้า แม่ค้าหลายคนในตลาดหลายสิบชีวิตที่กำลังอู่ฟู่ มีอะไรขายได้หมด ฟันรายได้หลักหมื่น หลายหมื่นต่อวัน ก็ล้มไปด้วยกัน”
เริ่มต้นใหม่อย่างไรหลัง ตลาดพี่ญาโดนดราม่า
ปอนด์ เล่าว่า การเริ่มต้นใหม่ครั้งนั้น ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เสียทีเดียว เพราะปอนด์เองได้ลูกค้าที่ตามมาจากตลาดพี่ญา ก็ยังคงมาสั่งเค้กเราอยู่ แต่ในตอนแรกคิดว่า ต้องหาที่ขายใหม่ ก็ได้ขนขนมเค็กของเราไปขายหลายๆ ตลาด เพราะเชื่อว่า ขนมเค้กของเราอร่อย และถูกยังไงก็ขายได้ และช่วงนั้น เค้กหน้านิ่มกำลังเป็นที่นิยม และเราก็พิสูจน์มาแล้วจากตลาดพี่ญา ว่าเราขายได้
แต่พอไปขายจริง ไปมาหลายที่ เหนื่อยมาก แต่ขายได้ไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยและค่าเดินทาง สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลิกจ้างพนักงาน และมาเริ่มต้นรับออเดอร์ จากที่บ้าน อาศัยลูกค้าเก่า มาสั่งอยู่ และก็หาลูกค้าใหม่ โดยการโพสต์ขายผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊ก เชื่อว่า ถ้าเราโพสต์ไปเรื่อย คนได้เห็นสักวันก็จะต้องมาสั่งขนมจากเรา ขอให้แค่เค้าได้ชิมเชื่อว่า จะต้องกลับมาซื้อซ้ำ เพราะขนมของเราไม่ได้แค่อร่อย แต่เน้นวัตถุดิบคุณภาพ
สำหรับการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ แต่สามารถขายในราคาชิ้นละ 10 บาท ได้ เพราะเน้นจำนวน เราผลิตเอง ลงมือทำเอง ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานไม่มี และไม่มีค่าเช่าที่ บ้านของเราเอง ตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไปทั้งหมด และหันมาโฟกัสที่ การขายแค่พอให้เราอยู่ได้
การขายดี แต่บริหารจัดการไม่ดี ได้ไม่คุ้มเหนื่อย
คุณปอนด์ ได้เล่าประสบการณ์ สมัยขายได้จำนวนเยอะๆ ในช่วงขายตลาดพี่ญา ว่า ประสบการณ์จากการขายจำนวนมาก แต่พอทำคนเดียวดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งเราได้คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับอะไรต่างๆ มากมาย ไม่ว่า พนักงานที่ไม่สุจริต การลักขโมย ซัพพรายเออร์ ส่งของไม่ครบ ทำคนเดียวไม่สามารถไปโฟกัสเรื่องเหล่านี้ได้ และทุกวันเหนื่อยมาก กับการต้องขนของไปขายที่ตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับอีก ค่าน้ำมันรถ วันหนึ่งก็เป็นพันบาท และถ้าขายไม่หมดเหลือก็ต้องทิ้ง อีก
อยากกินเค้กร้านนี้ ต้องจองคิว ทำแค่ 1,000 ชิ้นต่อวัน
หลังจากเลือกวางแผนชีวิตใหม่ ตอนนี้ มีความสุขมาก เลือกจะทำคนเดียว รับออเดอร์ วันละแค่ 1,000 ชิ้น เกินกว่านั้น ไม่รับและให้ลูกค้ามารับในวันถัดไป เพราะออเดอร์เต็มแล้ว ซึ่งลูกค้าประจำกันเค้าจะรู้ว่า เค้าต้องสั่งล่วงหน้า 2-3 วัน ทุกวันนี้ มีออเดอร์เข้ามาทุกวันๆ ละ 1,000 ชิ้น สำหรับเค้กหน้านิ่ม 10 บาท มีลูกค้ามารับหน้าร้าน และบางส่วนถ้าส่งห้องเย็นได้ ในต่างจังหวัดเราก็ส่งไป หรือ ถ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผ่านไรด์เดอร์
คุณปอนด์ เล่าว่า ถ้าเป็นลูกค้าประจำกัน ส่วนใหญ่จะรับไปขายต่อ และตอนหลังเพิ่มเค้กหน้านิ่มที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น หรือ เค้กถัง เข้ามา เหมาะกับคนที่ต้องการเค้กวันเกิด แต่ไม่ใหญ่มาก ก็จะสั่งเค้กถัง ไปจัดวันเกิดเล็กๆ ภายในครอบครัว ราคาชิ้นละ 60 บาท และ ยังมีเค้กผลไม้ และครีมฮอลล์ ที่ส่งร้านเบเกอรี่ ชื่อดัง ที่สั่งประจำด้วย รายได้ต่อเดือนของเราไม่ต่ำกว่า ครึ่งแสน ถือว่าเป็นรายได้ที่สามารถดูแลตัวเอง และลูกได้ เพราะปอนด์เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกเอง
เริ่มต้นจากสายมู สู่ เค้กเงินล้าน
สำหรับจุดเริ่มต้นของการทำจ๋อ เบเกอรี่ มาจาก วันหนึ่ง เคยเป็นแม่บ้าน และต้องเลิกลากับสามี ทำให้ต้องดูแลตัวเอง และเลี้ยงลูก คิดว่า จะทำอาชีพอะไรดี เพื่อนชวนไปที่ ที่หนึ่ง และได้ ลิงปั้นมา หรือ เจ้าจ๋อผ่านการปลุกเสกมาดูแล และพอพาจ๋อเข้าบ้าน ก็เลยขอให้จ๋อช่วยสร้างอาชีพให้ เพราะตอนนี้ไม่มีอาชีพ และไม่มีเงินเลย และความบังเอิญ ได้เพื่อนชวนทำเบเกอรี หัดทำเบเกอรี่ จากการทำไม่เป็นเลย ค่อยฝึกทำผ่านช่องทางกูเกิล และได้ออเดอร์จากเพื่อนนี่แหละ
ก่อนจะต่อยอดเอาเบเกอรี่ ไปเสนอตลาดพี่ญา ปรากฎว่าพี่ญาได้กินและชอบ และบอกว่า ให้เรามาขายที่ตลาดพี่ญาได้ และพี่ญาก็ยังช่วยโปรโมต หลังจากนั้น ขายดิบขายดี มาก และได้ออกสื่อ หลายแห่ง แต่ช่วงเวลาสั้นเพียงแค่ปีเดียว หลังจากนั้น พอตลาดพี่ญาซบเซา ทุกอย่างเป็นไปตามทีเล่าข้างบน จนมาถึงทุกวันนี้ เลือกจะที่จะทำแบบกำลังเราไหว เพราะไม่สามารถควบคุมการผลิตเยอะๆ ได้เพียงคนเดียว และอยากจะทำเค้กที่มีคุณภาพออกมาขาย มากกว่าลูกค้าจะได้อยู่กับเรานานๆ และยังได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับคนอื่นๆ ด้วย
คุณปอนด์ เล่าว่า ในส่วนของเค้กหน้านิ่ม 10 บาท ตนเองถือว่า เป็นคนหนึ่งที่บุกเบิก และสร้างชื่อเค้กหน้านิ่ม 10 บาทให้เป็นที่รู้จัก จนปัจจุบันก็มีคนทำกันเยอะมาก เพราะอะไรที่ขายถูกตลาดให้การยอมรับดี และถ้าคุณภาพดีด้วย อร่อยด้วย ยิ่งช่วยส่งให้เราเติบโตได้ โดยการบอกต่อ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ลูกค้าจะวิ่งมาหาเราเอง ปัจจุบันลูกค้าต่างจังหวัดเอง ที่เคยรู้จักและเป็นลูกค้าเราจากตลาดพี่ญา ก็ยังคงอุดหนุนเราอยู่
ติดต่อ โทร.09-6154-6456 Facebook : จ๋อเบเกอรี่