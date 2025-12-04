“ต้าเอส” จากให้คนคิดถึง หลังแม่เลี้ยงเดี่ยวเผยเคยโอนเงินให้นับล้านเพื่อช่วยลูก

เป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายๆคนประทับใจและยิ่งคิดถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับเป็นอย่างมากสำหรับ “ต้าเอส” หรือ “สวีซีหยวน” ผู้รับบท “ซานไช่” ใน รักใสๆหัวใจ 4 ดวง ( F4 ) โดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวบริจาคเงินแบบเงียบๆ เพื่อช่วยต่อชีวิตเด็กน้อยหลังแม่เลี้ยงเดี่ยวส่งหาดาราหลายคน แต่มี ต้าเอส คนเดียวที่ช่วย
หลังจากที่ ต้าเอส จากไปอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา หลังป่วยเป็นไข้ก่อนจะกลายเป็นปอดบวมแบบเฉียบพลันที่ญี่ปุ่นก่อนเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมา จนทำแฟนๆช็อคทั่วเอเชีย
ล่าสุดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนได้ออกมาเปิดเผยอย่างเงียบๆ หลังจากการจากไปของ ต้าเอส โดยเล่าว่านักแสดงสาวผู้ล่วงลับได้ช่วยชีวิตลูกโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนหรือการประกาศใดๆเลย
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรายหนึ่งที่ดิ้นรนหาเงินมารักษาอาการชักของลูกชายวัย 7 ขวบ เล่าว่า “ลูกชายของฉันต้องไเข้ารับการรักษาเดือนละ 2,000 หยวน ( 10,000 บาท ) ฉันจึงติดต่อคนดังหลายคนเพื่อขอความช่วยเหลือ... แต่มีเพียง ต้าเอส เท่านั้นที่ตอบกลับมา”
หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งลูกสาวกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้เล่าเรื่องราวที่น่าเศร้าใจยิ่งกว่า ต้าเอสโอนเงิน 300,000 หยวน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยไม่ลังเล และกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ถ้าเท่านี้ไม่พอ บอกฉันนะคะ ฉันจะช่วยอีก”
เธอกล่าวต่อไปว่า “เธอให้ชีวิตใหม่แก่ลูกของฉัน ฉันยังไม่อยากเชื่อว่าจะมีนักแสดงอย่างเธออยู่จริง”
งานนี้ทำโซเชียลถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมกับแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่า
“คนที่จิตใจดีแสนอบอุ่นที่สุดจากโลกนี้เร็วเกินไป” , “เธอคือนางฟ้าที่ไม่มีปีก” , “ความใจดีของเธอจริงใจเสมอ”
แม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่เธอก็เลือกที่จะเก็บเรื่องการกุศลไว้เป็นความลับ
นอกจากนั้นช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอยังได้พบรักแท้ของชีวิตกับ กูจุนยอบ ที่เคยเป็นรักแรกของเธอและกลับมาคบหากันอีกครั้งหลังห่างหายกันไปนานกว่า 20 ปี แต่หลังได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพียงไม่นาน ต้าเอส ก็มาด่วนจากไปเสียก่อน ส่งให้ กูจุนยอบ ยังคงอาลัย และไปเฝ้าหลุมศพของภรรยาเกือบทุกวันอยู่เสมอ จนกลายเป็นภาพที่ทั้งเศร้าและประทับใจกับความรักที่เขามีให้เธอไม่เปลี่ยนแปลง