แม่อ่างทองร่ำไห้วอนช่วยลูกชายถูกหลอกไปกัมพูชา แชตขอความช่วยเหลือกลางดึก บอก “น่ากลัวมาก อยากกลับบ้าน”

อ่างทอง – แม่วัย 43 ปีสุดเศร้า วอนหน่วยงานช่วยลูกชายวัย 20 ปี ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา หลังออกจากบ้านพร้อมแฟนสาวเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา อ้างไปทำงานที่กรุงเทพฯ แต่กลับส่งข้อความมาบอกแม่กลางดึกว่า “อยู่ในห้องแคบๆ น่ากลัวมาก อยากกลับบ้าน” ต้องจ่ายเงิน 5 แสนบาทถึงจะได้กลับ
วันนี้( 12 ต.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเช่าริมถนน หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง นางสาวสำเริง โพธิ์พิกุล อายุ 43 ปี บ้านเดิมอยู่เลขที่ 134/1 หมู่ 13 ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ วอนขอความช่วยเหลือลูกชายคือนายณัฐวัฒน์ วงษ์ชำนาญ อายุ 20 ปี หลังถูกหลอกไปทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา
โดยนางสำเริงเล่าว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.00–09.00 น. มีหญิงร่างอ้วนขับรถเก๋งสีดำมารับลูกชายพร้อมแฟนสาวชาวสุพรรณบุรีไปจากบ้านเช่า โดยบอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพฯ ต่อมาวันที่ 10 ต.ค. ลูกชายส่งข้อความมาหาในตอนกลางคืน บอกว่าอยู่ในห้องแคบ ๆ ที่กัมพูชา น่ากลัวมาก และอยากกลับบ้าน แต่ถูกเรียกค่าไถ่ 500,000 บาท
แม่เผยทั้งน้ำตาว่า ตนเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ป่วยหลายโรค ไม่มีรายได้ ต้องดูแลลูกสาวพิการวัย 23 ปี จึงไม่มีเงินช่วยเหลือลูกชาย ตอนนี้เตรียมไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และได้ติดต่อ “กัน จอมพลัง” เพื่อขอความช่วยเหลือให้ลูกชายและแฟนสาวกลับมาอย่างปลอดภัย
ผู้ใดมีเบาะแสหรือต้องการช่วยเหลือ สามารถติดต่อ นางสาวสำเริง โทร. 062-743-9356