“อุ้ม” เผย “นิวเคลียร์ หรรษา” โสดแผลสด ร้องไห้หนัก ถามตัดสินใจดีเลิก ไม่ใช่อารมณ์?

“อุ้ม ลักขณา” เผย “นิวเคลียร์ หรรษา” เลิก “บ๊อบบี้” แผลยังสด เฮิร์ตจนร้องไห้สะอึกสะอื้น ที่ผ่านมา มีช่วงลดความสัมพันธ์และปรับจูน ถามทั้งสองคน เลิกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม - ไม่ใช่อารมณ์ ยืนยันไม่มีมือที่สาม แต่มีเรื่องไปด้วยกันไม่ได้ อนาคตอาจกลับมาคบกันใหม่ก็ได้
หลังจากที่ “นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์” ประกาศโสด เลิก “บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี” ทายาทหมื่นล้านธุรกิจก่อสร้างแกรนด์โฮมมาร์ท ล่าสุด “อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ” ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าน้องสาวแผลยังสด ถึงขั้นร้องไห้สะอึกสะอื้น ถามทั้งสองคน เลิกกันตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม?
“เราพี่น้องกัน เราก็จะทราบเรื่องราวมาตลอดในช่วงเวลาที่เขาคบหากัน แล้วเราก็สนิทกับบ๊อบบี้ด้วย เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลย เขารับได้ทุกเรื่องที่นิวเคลียร์เป็น แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน มันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่มันเยอะกว่านั้น อุ้มก็ไม่ได้เข้าล่วงรู้ถึงปัญหาส่วนตัวของเขาเท่าไหร่ มารู้ก็ตอนที่น้องมาบอกว่าเขาสองคนตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลง มันก็มีช่วงที่ลดความสัมพันธ์ลง และมีช่วงที่พยายามปรับจูนกัน จนมาวันนี้น้องประกาศโสด ก็คิดว่าพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเขา ไม่ว่าเขาจะเลือกทางเดินแบบไหน
ก่อนหน้านี้เขาก็ปรึกษา เล่าให้ฟังตลอด แต่เรื่องความรักเราตัดสินใจให้ไม่ได้ แต่ให้กำลังใจเขานะ ไม่ว่าเขาจะเลือกจุดไหน จุดที่เขาอยู่แล้วมีความสุขหรืออยู่แล้วไม่มีความสุข คือนิวเขาเก่งนะเขาแบกความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิต ลูก การเงินการงาน เขาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน มันมีเรื่องความกดดันหลายอย่าง บางทีคนภายนอกไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้าง เราพี่น้องเราก็รับรู้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆ
เผยน้องสาวเฮิร์ตมาก ร้องไห้สะอึกสะอื้น อนาคตอาจกลับมาคบกันอีกก็ได้
“ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลย เฮิร์ตมากค่ะ เราก็ให้กำลังใจเขาว่าถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ ก็ถามว่าเธอสองคนตัดสินใจกันดีหรือยัง ดีแล้วใช่ไหม ไม่ใช่แค่อารมณ์ใช่ไหม เขาก็ไม่ใช่เด็กกันแล้ว แต่เรื่องราวข้างหน้าก็อาจจะโคจรกลับมาเจอกันก็ได้นะ อาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้ เราที่เป็นครอบครัวก็ได้แต่โอบกอบน้องไว้ตรงนี้
เขามีการปรับความเข้าใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่ายังไง วันนี้ก็โสดเลย วันก่อนน้องยังบอกว่ายังให้โอกากันและกันอยู่เลย ก็จบดีค่ะ แต่เขาก็เครียดมากๆ ไทก้าก็รักบ๊อบบี้ด้วย เป็นเรื่องที่เขาต้องแคร์ความรู้สึกด้วย เขาเป็นคนดีกันทั้งคู่ แต่ก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไปกันด้วยไม่ได้ค่ะ ไม่มีเรื่องมือที่สามที่สี่ค่ะ”