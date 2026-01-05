กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดหลักสูตร The Influencer Journey: TIJ#3 ดันเจ้าของธุรกิจขึ้นหน้ากล้อง เป็นอินฟลูเอนเซอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ‘ปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 3 (The Influencer Journey: TIJ#3) มุ่งสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เสริมทักษะการสื่อสารการทำคอนเทนต์ และการไลฟ์จำหน่ายสินค้า เพื่อยกระดับบทบาทผู้ประกอบการสู่การเป็น CEO Influencer ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์และเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน เปิดรับแล้ววันนี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดออนไลน์ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็ว สามารถใช้ขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น ประกอบกับเทรนด์การใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยขายของหรือสร้างเรื่องราวให้แบรนด์มีความน่าสนใจ จะทำให้ดึงดูดลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ ได้เห็นความสำคัญของการนำเครื่องมือทางการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มาใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ ประกอบกับลดต้นทุนทางการตลาดไปพร้อมกัน จึงได้พัฒนาหลักสูตร The Influencer Journey: TIJ#3 ขึ้น โดยปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากงานสัมมนาเรื่อง ปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ มีอินฟลูเอนเซอร์ กูรู คนดังมากมายเข้าร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ *คุณจูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ *คุณแต๋ง กฤษฎิ์กุล ชุมแก้ว *คุณโอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ *คุณนัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ *คุณซันนี่ จาวลา และ *คุณปุ้ย ปริวรรตน์ อรุโณทยานันท์ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 69 ณ โรงละครอักษรา King Power กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครเพียง 600 ราย
จากนั้นจะจัดกิจกรรม Live Marathon ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. 69 โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือ 150 ราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงสนามเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริง โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาในเชิงปฏิบัติ พร้อมมีโปรโมชันส่งเสริมการขาย จากนั้นกรมฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือ 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Influencer Bootcamp ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 69 เพื่อพัฒนาทักษะเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสบการณ์ทั้งขายและไลฟ์ด้วยตนเอง เช่น *คุณอิน สาริน รณเกียรติ เจ้าของธุรกิจร้านขนมและคาเฟ่ Holiday Pastry (ฮอลิเดย์ เพสทรี) และ YOLK (โยล์ค) *คุณซีเค เจิง เจ้าของแพลตฟอร์มสำหรับฟรีแลนซ์และผู้จ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในไทย Fastwork *คุณเฟิร์น อติภายิ์ คงคาลัย เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ ATIPA *คุณปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล เจ้าของธุรกิจน้ำพริกแบรนด์ปุยแสบปาก *คุณบีม สรีดา ประสิทธิ์ดำรง เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมความงาม Beda Beauty *คุณแต๋ง กฤษฎิ์กุล ชุมแก้ว นักไลฟ์ขายสินค้าตัวท็อป เจ้าของร้านอาฟเตอร์ยำ และเจ้าของช่องละครกะเทยธรรม และกูรู อินฟลูเอนเซอร์อีกมากมาย ก่อนต่อยอดสู่การประกวด DBD Influencer Award ที่จะสร้างโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในระดับประเทศ นอกจากนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านระบบบริหารจัดการ ระบบขนส่ง และโซลูชันดิจิทัลต่างๆ เพื่อช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างรอบด้านต่อไป”
“หลักสูตรนี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาจะเน้นการเสริมทักษะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การเล่าเรื่องผ่านแบรนด์ การทำคอนเทนต์ การสื่อสารและ การไลฟ์จำหน่ายสินค้าให้น่าสนใจ รวมถึงสร้างความเข้าใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาของผู้บริโภค สามารถเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว”
“โอกาสนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล และยกระดับทักษะการขายออนไลน์ให้ก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพได้ โดยสมัครเข้าร่วมหลักสูตร The Influencer Journey: TIJ#3 ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 กุมภาพันธ์ 2569” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย