กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Kick Off ‘Digital Village by DBD’ชวนหน่วยงานพันธมิตรผลักดันชุมชนไทยสู่การค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี/ กลุ่มแม่บ้าน ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ‘Digital Village by DBD ชุมชนออนไลน์สู่การค้าไร้พรมแดน’ ปั้นชุมชนต้นแบบ ยกระดับธุรกิจดิจิทัลสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2569
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือโครงการ ‘Digital Village by DBD ชุมชนออนไลน์สู่การค้าไร้พรมแดน’ ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Hybrid เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ และหน่วยงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน เติมเต็ม Digital Ecosystem และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โครงการ Digital Village by DBD เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับธุรกิจและสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรม Digital Village มาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบไปแล้วทั้งสิ้น 116 ชุมชน จาก 60 จังหวัด โดยในที่ประชุมฯ ได้นำเสนอ Success Sharing ของวิสาหกิจชุมชนลูกชาวไร่ จังหวัดราชบุรี ชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอดชุมชนประจำปี 2568 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับตัวและต่อยอดธุรกิจชุมชนในการขยายตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2569 กรมฯ ตั้งเป้าจะขยายการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของชุมชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์และต่อยอดธุรกิจชุมชนสู่ตลาดการค้าแบบไร้พรมแดน
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในปี 2569 กรมฯ มีแผนจัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ใน 4 ภูมิภาค พร้อมลงพื้นที่จัด Workshop ในรูปแบบ Bootcamp แบบ 3 วัน 2 คืน ให้กับชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 100 ชุมชน รวมผู้ประกอบการชุมชนกว่า 300 ราย โดยนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำ และสอนเทคนิค ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาองค์ความรู้จะครอบคลุมในทุกมิติทั้ง e-Marketplace และ Social Commerce อาทิ การเปิดร้านบน Shopee วิธีติดตะกร้า บน TIkTok Shop Facebook Advertising Generative AI for Content Marketing การกระตุ้นยอดขายด้วย LINE OA เป็นต้น โดยชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบจะได้รับการประชาสัมพันธ์ร้านค้าชุมชนให้เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 1 ล้านราย (Reach) และชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ Best of Digital Village ของแต่ละภาค รวม 4 ชุมชน จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Event Campaign “สินค้าดี ออนไลน์ดัง ชุมชนยั่งยืน” พร้อมรับการสนับสนุนของรางวัลพิเศษ อาทิ AI Solution Premium Package และแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมร่วมไลฟ์กับ Influencer ชื่อดังจากแพลตฟอร์ม TikTok”
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการชุมชนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี/ กลุ่มแม่บ้าน ที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีสมาชิกเครือข่ายชุมชนไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไป รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ต้องสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลในระดับพื้นฐาน มีช่องทางการตลาดออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ Facebook Fanpage : DigitalVillage by DBD ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5959 และสายด่วน 1570 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th