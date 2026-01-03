กรมพัฒน์ชวนผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ สมัครอบรมปั้นตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหลักสูตร The Influencer Journey : TIJ#3 ปั้นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เผยจะจัดสัมมนาให้ความรู้ เป้า 600 ราย ก่อนคัดเหลือ 150 รายร่วมกิจกรรม Live Marathon จากนั้นคัดเหลือ 30 รายเข้าอบรมเข้ม และปิดท้ายด้วยการส่งเข้าประกวด DBD Influencer Award ชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.พ.69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมกำหนดจัดหลักสูตร The Influencer Journey : TIJ#3 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้ายุคดิจิทัล โดยเนื้อหาจะเน้นการเสริมทักษะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การเล่าเรื่องผ่านแบรนด์ การทำคอนเทนต์ การสื่อสาร และการไลฟ์จำหน่ายสินค้าให้น่าสนใจ รวมถึงสร้างความเข้าใจพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาของผู้บริโภค และสามารถเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว
โดยหลักสูตรนี้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากงานสัมมนาเรื่อง ปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ มีอินฟลูเอนเซอร์ กูรู คนดังมากมายเข้าร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณจูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ คุณแต๋ง กฤษฎิ์กุล ชุมแก้ว คุณโอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ คุณนัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ คุณซันนี่ จาวลา และคุณปุ้ย ปริวรรตน์ อรุโณทยานันท์ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ.2569 ณ โรงละครอักษรา King Power กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครเพียง 600 ราย
จากนั้นจะจัดกิจกรรม Live Marathon ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.2569 โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือ 150 ราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงสนามเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริง โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาในเชิงปฏิบัติ พร้อมมีโปรโมชันส่งเสริมการขาย
ต่อมากรมจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือ 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Influencer Bootcamp ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.2569 เพื่อพัฒนาทักษะเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสบการณ์ทั้งขายและไลฟ์ด้วยตนเอง เช่น คุณอิน สาริน รณเกียรติ เจ้าของธุรกิจร้านขนมและคาเฟ่ Holiday Pastry (ฮอลิเดย์ เพสทรี) และ YOLK (โยล์ค) คุณซีเค เจิง เจ้าของแพลตฟอร์มสำหรับฟรีแลนซ์และผู้จ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในไทย Fastwork คุณเฟิร์น อติภายิ์ คงคาลัย เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ ATIPA คุณปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล เจ้าของธุรกิจน้ำพริกแบรนด์ปุยแสบปาก คุณบีม สรีดา ประสิทธิ์ดำรง เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมความงาม Beda Beauty คุณแต๋ง กฤษฎิ์กุล ชุมแก้ว นักไลฟ์ขายสินค้าตัวท็อป เจ้าของร้านอาฟเตอร์ยำ และเจ้าของช่องละครกะเทยธรรม และกูรู อินฟลูเอนเซอร์อีกมากมาย
สุดท้ายจะต่อยอดเข้าสู่การประกวด DBD Influencer Award ที่จะสร้างโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในระดับประเทศ โดยจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านระบบบริหารจัดการ ระบบขนส่ง และโซลูชันดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างรอบด้านต่อไป
“ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดออนไลน์ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็ว สามารถใช้ขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น ประกอบกับเทรนด์การใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยขายของหรือสร้างเรื่องราวให้แบรนด์มีความน่าสนใจ จะทำให้ดึงดูดลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมจึงขอเชิญเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล และยกระดับทักษะการขายออนไลน์ก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร The Influencer Journey : TIJ#3 ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 ก.พ.2569”นายพูนพงษ์กล่าว