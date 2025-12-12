อร่อยแบบไม่รู้สึกผิด! ขนมปังคลีน by Monnaie เจ้าดังจากอุดรขยายสาขาความอร่อยบุกกรุงเทพฯ

MONNAIE Soft Baked ขนมปังคลีน เพื่อสุขภาพ แห่งแรกในอีสาน เดินทางมาเปิดสาขาใหม่ “เสนานิคม” (สถานีรถไฟฟ้า BTS เสนา) เติมทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยขนมปังสูตร “ลดหวาน” ระดับพรีเมียม
คุณกัลยา ชื่นสุขเกษมกุล เจ้าของร้านขนมปังคลีน By โมเน่ กล่าวว่า แบรนด์ MONNAIE Soft Baked ขนมปังคลีนเพื่อสุขภาพแห่งแรกในอีสานได้เปิดตัวสาขาใหม่ที่กรุงเทพมหานคร ณ สามแยกเสนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแนวคิดเบเกอรีเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในทุกมื้ออาหารด้วยขนมปังสูตร “ลดหวาน” ระดับพรีเมียม
โดยมีสินค้าไฮไลท์ของแบรนด์ คือ ขนมปังสูตรอัลมอนด์ (ใช้แป้งถั่วที่มีโปรตีนแทนการใช้แป้งสาลี) รสผักโขม อโวคาโด ส้ม บลูเบอร์รี่ โฮลวีท แครนเบอร์รี่ หมูหยอง และเมนูซอฟต์เบคหลากหลายชนิดที่พัฒนาด้วยเทคนิคเฉพาะ เน้นรสชาติกลมกล่อม อร่อยลงตัว โดยลดการใช้น้ำตาลทรายให้ต่ำที่สุด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำตาล ลดโรค และยังคงอยากลิ้มรสความอร่อยของขนมปังแบบพรีเมียม
การเปิดสาขาเสนาครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ MONNAIE ในการสร้างคอมมูนิตี้สุขภาพในย่านเมือง พร้อมเดินหน้าขยายสาขาครอบคลุมอีสาน และกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับความต้องการผู้บริโภคยุคเฮลท์ตี้ไฮบริดทั่วประเทศภายในปีหน้า สนใจชิมความอร่อยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-954-9951 หรือ Line : @monnaiebread