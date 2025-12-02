CIBA DPU จับมือ SKY ICT ยกระดับทักษะดิจิทัล สร้างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมอนาคต

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามความร่วมมือกับ SKY ICT เสริมทักษะดิจิทัลและประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษา เปิดพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงระดับองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มุ่ง “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” ผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตสูงสุดของประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ICT ผู้นำด้าน IT Solution ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ฝึกงาน และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษา DPU โดยมีอาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดี CIBA และคุณหญิง จิตติพัฒนกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ กลุ่มบริษัทสกาย ร่วมลงนาม ท่ามกลางผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา DPU ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ SKY ICT เมื่อเร็ว ๆ นี้
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Experiential Learning) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมา SKY ICT ได้รับนักศึกษาฝึกงานจาก DPU และพบว่ามีศักยภาพสูง ปรับตัวไว และเรียนรู้เร็ว จึงได้ต่อยอดความร่วมมือกับ DPU ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับแนวทางของ DPU ที่มุ่งสร้างคนซึ่งไม่ใช่แค่พร้อมทำงาน แต่ยังพร้อมเติบโตในทุกช่วงของชีวิต พร้อมผลักดันนักศึกษาของเราได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง (Potential Development) ตลอดเวลา และมองว่า SKY ICT เป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัย พร้อมสนับสนุนนักศึกษาอย่างจริงจัง ความร่วมมือนี้ช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสงานจริง เห็นเส้นทางอาชีพชัดเจนขึ้น พร้อมเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและระบบงานยุคใหม่ ตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตคุณภาพและลดช่องว่างทักษะ (Skill Gap) ระหว่างการเรียนกับการทำงานจริง
อาจารย์วสุกานต์ กล่าวอีกว่า SKY ICT เป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการระดับประเทศในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ระบบสนามบิน ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ไปจนถึง AI และ Big Data ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเสริมทักษะเชิงเทคนิค แต่ยังทำให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างงานและเครื่องมือที่ใช้จริงในองค์กรเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมที่กำลังผลักดันประเทศ ทั้งด้านโลจิสติกส์ การบิน และการรองรับสังคมสูงวัย โดยเป็นโอกาสที่ DPU จะผลิตกำลังคนคุณภาพสู่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุดของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน คุณหญิง จิตติพัฒนกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ กลุ่มบริษัทสกาย กล่าวว่า SKY ICT ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ AI การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสนามบิน และระบบดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจหลักขององค์กร เป้าหมายของ MOU คือ การสร้าง “Potentialigence” ความสามารถในการต่อยอดศักยภาพผ่านทักษะและกรอบความคิดที่จำเป็นต่อโลกการทำงานจริง โดย SKY ICT พร้อมเปิดพื้นที่ Sandbox สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3–4 ให้ทดลองทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนพนักงานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรคอยให้คำปรึกษา เป็นการเชื่อมความรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน SKY ICT ยังพร้อมทำงานร่วมกับคณาจารย์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องว่างทักษะที่บัณฑิตยุคใหม่ควรเสริม เช่น Data Management, Visualization, Analysis และ People Management ช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและทันสมัยยิ่งขึ้น
คุณหญิง กล่าวต่อว่า SKY ICT เปิดกว้างในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าธุรกิจไอทีต้องการบุคลากรจากหลายสาขา ไม่จำกัดเฉพาะด้านเทคนิคเท่านั้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ร่วมในโครงการระดับประเทศ ทั้งระบบสนามบิน ระบบสาธารณสุข และงานด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศในอนาคต
“เรามั่นใจในศักยภาพของนักศึกษาและเล็งเห็นศักยภาพของ DPU ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยี รวมถึงความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์การสอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ภาคเอกชนอย่าง SKY ICT มั่นใจว่าเราจะทำงานร่วมกันได้จริงและเกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเติบโตในตลาดงานยุคดิจิทัล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคต” ผู้บริหาร SKY ICT กล่าว
ในความร่วมมือครั้งนี้ DPU และ SKY ICT จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เชี่ยวชาญ โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน การทำโครงการร่วมกับห้องปฏิบัติการของบริษัท และการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านในอนาคต ซึ่งทั้งหมดมุ่งเสริม “ศักยภาพ” ของนักศึกษาอย่างรอบด้าน และสร้างบุคลากรที่พร้อมตอบโจทย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยในอนาคต