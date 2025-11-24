สทบ. เดินหน้าเปิดโครงการ “สร้างอาชีพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น”

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ “โครงการสร้างอาชีพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา” โดยนายโสวัฒน์ อยู่คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมแถลง
นายโสวัฒน์ อยู่คงดี กล่าวว่า โครงการที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ มีกลไกในการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชน เพื่อลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ และการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ยั่งยืน พร้อมรับมือและปรับตัวท่ามกลางสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และการเสริมทักษะที่สำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทางวัฒนธรรม (Local Food) มีองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้านและชุมชน
สทบ. ได้นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นและวัตถุดิบเฉพาะถิ่น มาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สามารถสร้างรายได้ และช่วยเพิ่มโอกาสทางอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ 2) ส่งเสริมการสืบสาน รักษา และต่อยอดเมนูอาหารพื้นถิ่น 3) เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนานวัตกรรมเมนูอาหารให้ทันสมัย 4) สร้างเครือข่ายอาชีพใหม่และผู้ประกอบการชุมชน 5) เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตรและวัตถุดิบเฉพาะพื้นที่ให้โดดเด่นและมีอัตลักษณ์ โครงการนี้จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน เสริมทักษะการบริหารจัดการ เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นไทยให้เติบโตสู่ระดับประเทศ
ทั้งนี้ โครงการจะเปิดรับสมัครกองทุนทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนมกราคม 2569 และคัดเลือกเมนูต้นแบบจำนวน 26 เมนู เข้าสู่การอบรมเสริมศักยภาพด้านศิลปะการทำอาหารเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การคัดเลือกระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังมีการประกาศรางวัลเมนูอาหารต้นแบบจำนวน 13 รางวัลในเดือนมีนาคม 2569 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างอาชีพ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : Local Food Village Fund หรือสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099 901 4617