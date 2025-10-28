บ้านกุยเลอตอ “แบน” ทัวร์เดินป่าไทย ปมใช้บัตรซ้ำเข้าชุมชน ด้านสตาฟโต้ทำถูกขั้นตอนแต่ถูกเข้าใจผิด

เพจ “ท่องเที่ยวโดยชุมชน น้ำตกปิตุ๊โกร บ้านกุยเลอตอ” ประกาศแบนทัวร์ “เดินป่าไทย” หลังพบใช้บัตรเข้าพื้นที่หมดอายุซ้ำและมีการแก้ไขวันที่ ขณะที่สตาฟออกมาชี้แจง ยืนยันซื้อบัตรใหม่ครบทุกใบและไม่มีเจตนาโกง ด้านชาวเน็ตแห่จับตา เหตุการณ์บานปลายใหญ่ในวงการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
วันนี้ (28 ต.ค.) เพจ “ท่องเที่ยวโดยชุมชน น้ำตกปิตุ๊โกร บ้านกุยเลอตอ” ได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา พบผู้ประกอบการทัวร์ “เดินป่าไทย” มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนำบัตรเข้าชุมชนที่หมดอายุมาใช้ซ้ำ พร้อมแก้ไขวันที่ใหม่ ซึ่งถือว่าผิดระเบียบการท่องเที่ยวของป่าชุมชน
โดย คณะกรรมการป่าชุมชนจึงมีมติให้ “แบน” การเข้าพื้นที่ของผู้ประกอบการรายดังกล่าวทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านกุยเลอตอเน้นย้ำว่า การเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องผ่านช่องทางการจองโดยตรงกับชุมชนเท่านั้น เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ด้าน ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Hnuna Nana” ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในสตาฟของทัวร์ “เดินป่าไทย” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง โดยเล่าว่า ทางทัวร์ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีลูกทัวร์ 15 คน และได้ขอซื้อบัตรเพิ่มจากชุมชนในวันจริงเมื่อมีลูกทัวร์รวมทั้งหมด 23 คน แต่ทางชุมชนกลับระบุว่าซื้อเกินกำหนดและใช้บัตรซ้ำ ก่อนประกาศแบนในภายหลัง
โดยเจ้าของโพสต์ยืนยันว่า “ไม่ได้มีเจตนาโกงหรือหลีกเลี่ยงระเบียบ แต่พยายามทำตามขั้นตอนและชำระค่าบัตรใหม่ครบทุกใบ” พร้อมระบุว่ารู้สึกเสียใจที่ถูกกล่าวหาทั้งที่ตั้งใจทำงานอย่างสุจริต
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลายคนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนในอนาคต