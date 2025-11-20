(ชมคลิป) ทอดเฟรนฟรายส์อย่างไร กรอบนาน 3 วัน “มันตี้ฟรายส์” มีคำตอบ ครั้งแรกไอเดียเครื่องทำเส้นมันฝรั่ง เคยทำยอดขายถึงวันละ 40,000 บาท

มันฝรั่งสดทอด เฟรนฟรายส์ เมนูโปรดของใครหลายคน แต่การกินเฟรนฟรายส์ มันฝรั่งทอดมีข้อจำกัดว่า ต้องกินตอนร้อนเท่านั้น ทิ้งไว้ ความอร่อยที่เกิดจากการกรอบนอกนุ่มในหายไป ด้วยเหตุนี้ คนไทยซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อเรื่องใด พยายามคิดค้นหาวิธีทำอย่างไรให้มันฝรั่งทอดเมนูโปรดของเรายังคงความกรอบไว้ได้นานข้ามวัน
ที่มา เครื่องทำเส้นมันฝรั่งสด
จุดเริ่มช่วยให้มันฝรั่งสดทอด กรอบนานข้ามวัน
โดยเป็นที่มาของการประดิษฐ์ เครื่องทำเส้นมันฝรั่งสด เมื่อทำออกมาจะได้เส้นมันฝรั่ง ที่มีขนาดเล็กเท่ากับเส้นมาม่า และเมื่อนำไปทอดสามารถกรอบอย่างนั้น ได้นาน 3 วัน และใครกำลังมองหาอาชีพ นี้ อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้
นายมานะ สวนะปรีชา เจ้าของ มันตี้ฟรายส์ MUNTI FRIES การทำมันฝรั่งทอดรูปแบบเส้นรายแรกของประเทศไทย เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ MUNTI FRIES มาจากตนเองได้คิดเครื่องทำมันฝรั่งเส้นออกมา และเมื่อนำไปทอดจะได้มันฝรั่งเส้นที่กรอบนาน 3 วัน และไม่อมน้ำมัน เหมือนกับ มันฝรั่งทอด หรือ เฟรนฟรายด์ ที่กินกันอยู่ในปัจจุบัน ที่เมื่อซื้อแล้วต้องกินเลย แต่ของเราทิ้งไว้และผ่านไปข้ามวัน ยังคงความกรอบเหมือนออกจากเตาใหม่ ๆ
ส่วนที่มาของเครื่องทำมันฝรั่งแบบเส้น มาจาก ลูกชายของผม ชอบกินมันฝรั่งทอด แต่เวลาซื้อกลับมาบ้านไม่กรอบ มาขอให้ผมช่วยทำมันฝรั่งออกมาเหมือนเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลูกชายผมชอบกินมาม่า และไม่รวกน้ำร้อน เค้าก็เลยบอกว่า ผมช่วยทำมันฝรั่งกรอบเหมือนเส้นมาม่าแบบนี้ได้ไหม ซึ่งเมื่อลูกขอมาผมก็ทำให้ เพราะส่วนตัวผมเป็นนักประดิษฐ์ ผมเคยประดิษฐ์เครื่องบินที่บินขึ้นไปได้ และเมื่อเวลาตกลงมาและเครื่องบินก็ไม่พัง ฝรั่งเคยชื่นชมมาก และเคยบอกว่าผมเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์
แม้แต่เชฟชื่อดังระดับมิชลีน ยังต้องมาซื้อ
สุดท้ายผมก็ได้เครื่องทำมันฝรั่งออกมาเป็นเส้นภายในระยะเวลา 4 วัน และมาทำให้ลูกๆ กินชื่นชอบกันมาก หลายคนกินก็ชื่นชอบ ลูกชายคนโตก็เลยนำไปเปิดร้าน ที่งานเกษตรแฟร์ และออกงานอีเวนต์ต่างๆ หลายงาน หลายคนชื่นชอบกันมาก เคยขายในงานเกษตรแฟร์ วันเดียวขายได้ 40,000 กว่าบาท จากมันฝรั่งทอด แบรนด์มันตี้ ฟรายด์ เป็นที่ฮือฮา มาก
จนได้ไปออกรายการทีวีหลายรายการ เริ่มโด่งดังเป็นที่รู้จัก ทำให้มีคนมาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ ผมก็เลยหันขายแฟรนไชส์ ปัจจุบันขายแฟรนไชส์ไป 34 สาขาทั่วประเทศ และยังมีต่างชาติที่เป็นเชฟโรงแรมมาขอซื้อเครื่องเพื่อนำไปทำเสิร์ฟให้กับแขกในโรงแรม ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเชฟชื่อดังระดับมิชลีน บินมาเมืองไทย มาติดต่อขอซื้อเครื่องและให้ผมสอนทำที่บ้าน ก็มี เค้าเอาไปทำดัดแปลงกับแมนูอาหารขายที่ร้านอาหารของเค้า เป็นความภาคภูมิใจของผมที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ออกมา
ลูกค้าขอซื้อเครื่องอย่างเดียวไม่ขาย
แต่ต้องการขายเครื่องพร้อมแบรนด์
“ที่ผ่านมา การขายของผม ไม่ได้ขายเครื่องแต่เราขายเป็นลักษณะของแฟรนไชส์ คือ มีเครื่องทำเส้นมันฝรั่ง หม้อทอด และตู้โชว์เล็ก ในราคา 60,000 บาท โดยลูกค้าต้องใช้แบรนด์ MUNTI FRIES เท่านั้น ยกเว้น ทางโรงแรม และร้านอาหารที่ต้องการซื้อแค่เครื่อง ผมก็ต้องจำยอมขายให้เขาไป แต่เขาก็จะจ่ายให้ผมในราคาพิเศษ ซึ่ง ถ้าเป็นโรงแรม และร้านอาหาร ประมาณ 3-4 แห่ง มีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”
ปัจจุบันนี้ ลูกค้าต่างประเทศ ที่เขาเห็นคลิปของเราออกไป ก็ติดต่อเข้ามาจากหลายประเทศ ด้วยความที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเรา เวลาขายออกไป ก็อยากให้เป็นแบรนด์ของเรา เพราะโอกาสที่เขาจะซื้อไปและเอาไปก็อปปี้ มีความเป็นไปได้สูง
มานะ เล่าถึง การขายมันฝรั่งของมันตี้ฟรายส์ MUNTI FRIES ว่า ขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากอะไร เหมือนกับการขายเฟรนฟรายส์ทอด หรือ ของทอดอื่นๆ แต่ต่างกันตรงเส้นมันฝรั่งที่มันเล็กลง และเมื่อนำไปทอดทำให้มีความกรอบเหมือนเส้นหมี่กรอบ เพราะด้วยความที่เส้นเล็กมากทำให้ น้ำที่อยู่ในมันฝรั่งสดเมื่อนำไปทอดหายหมด จึงมีความกรอบอยู่ได้นาน หลังจากนำไปทอดในน้ำมันประมาณ 3 นาที ในอุณหภูมิ ที่กำหนด
เมื่อได้มันฝรั่งสดทอดกรอบมาแล้ว ก็นำมาปรุงรส และสิ่งที่ทำให้มันฝรั่งทอดอร่อยที่สุด ซึ่งขาดไม่ได้ คือ เกลือ เป็นของคู่กัน แค่กินกับเกลือ ส่วนตัวผมก็ว่าอร่อยแล้ว แต่ถ้าจะให้ขายได้ โดนใจเด็กๆ และคนรุ่นใหม่ ต้องมีผงปรุงรส เหมือนกับร้านขายเฟรนฟรายส์ทั่วๆไป
ขายแฟรนไชส์แบบขายขาด ไม่มีข้อผูกมัดยกเว้นต้องใช้แบรนด์
ในส่วนของราคา ที่ผ่านมา ไม่ได้กำหนดราคา ลูกค้าสะดวกจะไปขายเท่าไหร่ ก็ขายได้เลย และไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์ อะไรเพิ่มอีก ซื้อครั้งเดียว และนำไปขายได้เลย เพียงแค่ขอให้ใช้ชื่อแบรนด์ MUNTI FRIES เท่านั้น เพราะหลักเราจะขายอุปกรณ์ และขายแบรนด์มากกว่า เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งนักประดิษฐ์ทุกคน ก็ต้องภูมิใจในสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง และยิ่งทั่วโลกยังไม่มี ยิ่งภาคภูมิใจเป็นสองเท่า เป็นเหตุผลที่อยากให้คนที่ซื้อไปภายใต้แบรนด์ของเรา ส่วนใครที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปจะไปเพิ่มคิดทำเมนูอะไรขายตรงนี้ เราไม่ได้ติดเลย
เช่นเดียวกับ ในส่วนของราคาขาย แต่ละร้านขายเท่าไหร่ ก็พิจารณาเองตามความเหมาะสม ที่ผ่านมาแต่ละร้านก็จะขายไม่เท่ากัน แล้วแต่ทำเล และจุดที่ไปขาย บางคนมีค่าเช่าพื้นที่แพงขายแพง หรือ ดูกลุ่มลูกค้าด้วยว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่ การแข่งขันสูงไหม มีหลายปัจจัยในการตั้งราคา มีตั้งแต่ราคาถูกสุด คุณครู นำไปขายในโรงเรียน ราคากล่องละ 20-30 บาท และขยับขึ้นมาตามตลาดนัด ขายกล่องละ 50 บาทไปจนถึง ตามงานอีเวนต์ต่างๆ ขายกันกล่องละ 79 บาท ปริมาณมันฝรั่งสดที่ใช้ประมาณ 180-200 กรัม
สายพันธุ์มันฝรั่งสดสำคัญ เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี แม้ว่า จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำเส้นแล้ว ใช่ว่ามันฝรั่งทอดของเราจะออกมากรอบอร่อยได้อย่างที่ต้องการ เพราะสายพันธุ์ ชนิดของมันฝรั่งก็มีส่วนสำคัญ ที่ทำให้มันฝรั่งของเรากรอบมีรสชาติอร่อย โดยผมจะเลือกใช้มันฝรั่ง สายพันธุ์เดียวกับที่นำมาทำ มันฝรั่งทอดกรอบเลย์ โดยที่ผ่านมาผมดิวกับทางชาวไร่ที่ปลูกมันฝรั่ง ส่งให้กับทางผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ โดยจะขอซื้อมันฝรั่งที่ตกไซต์หรือมันฝรั่งที่ส่งโรงงานไม่ได้ เราก็นำมาใช้ทำมันฝรั่งทอดของมันตี้ฟรายส์ได้ ช่วยให้แฟรนไชส์ของเราสามารถซื้อวัตถุดิบอย่างมันฝรั่งในราคาที่ถูกลง และได้สายพันธุ์ ที่ต้องการได้
ผลตอบแทนค่อนข้างดี ต้นทุนต่ำ กำไรสูง
สำหรับยอดขายในแต่ละสาขา ผมก็ไม่เคยไปถามเค้าว่า เขาขายกันดีไหม ส่วนใหญ่จะตอบว่า ยังขายอยู่ไหม ส่วนใหญ่ ก็ยังขายอยู่ ส่วนตัวผมเอง เดิมเปิดร้านอยู่กับบ้าน เพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยไม่สบาย แต่ต่อมาแม่ผมอายุเยอะมาก ก็ต้องดูแลใกล้ชิด ผมก็เลยเลิกขายไป ขายเฉพาะแฟรนไชส์ อย่างเดียว ส่วนลูกชายทำงานประจำ จะมีออกไปขายบางช่วงงานอีเวนต์ ต่างๆ แต่จากสอบถามแฟรนไชส์ ส่วนใหญ่จะขายได้วันละประมาณ 3,000-4,000 บาท กำไรขึ้นอยู่กับค่าเช่าทีด้วย ส่วนต้นทุนการทำมันฝรั่ง ใน1 กล่อง หรือ 1 ถาด อยู่ที่ประมาณ 10 กว่าบาท ไม่เกิน 20 บาท
สรุป ความน่าสนใจ แฟรนไชส์ตัวนี้ เริ่มจากกำไรที่ได้ค่อนข้างสูง และ ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเยอะ มันฝรั่งอย่างเดียว ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากใครๆ ก็สามารถทำได้ และยังตอบโจทย์ คนชื่นชอบการกินเฟรนฟรายส์ รู้สึกแย่กับการซื้อเฟรนฟรายส์ และผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง ก็เหี่ยว กินไม่อร่อย ส่วนจุดขายของเจ้าของแฟรนไชส์ นี้ อย่างเดียว คือ ตัวเครื่องที่ประดิษฐ์ ขึ้นมา และยังไม่มีใครทำเลียนแบบได้
ติดต่อ Facebook : MUNTI FRIES มันฝรั่งเส้นสดทอด
โทร 09-4515-4085
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด