"งงทั้งเขมร! สาวซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์กัมพูชา แต่แกะมาเจอ 'มาม่าหมูสับ' ของไทย"

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง! เมื่อหญิงสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งออกมาโพสต์ความไม่พอใจ หลังซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ Mee Chiet ที่ผลิตในประเทศ แต่กลับพบว่าด้านในบรรจุเป็น “มาม่ารสหมูสับ” ของไทย เธอจึงเรียกร้องให้บริษัทออกมาชี้แจง โดยระบุว่าตั้งใจสนับสนุนสินค้าของชาติด้วยอุดมการณ์ชาตินิยม
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เพจ “Army military Force” เผยเรื่องราวสุดน่าเห็นใจของชาวเขมร หลังเจอหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความไม่พอใจ หลังซื้อบะหมี่แบรนด์กัมพูชา Mee Chiet จากซูเปอร์มาร์เก็ตในพนมเปญ แต่กลับพบว่าข้างใน 2 กล่องเป็น “มาม่ารสหมูสับ” ของไทย เธอจึงเรียกร้องให้บริษัทตรวจสอบ พร้อมย้ำว่าต้องการสนับสนุนเฉพาะสินค้าที่ผลิตในกัมพูชา เพราะมีอุดมการณ์ชาตินิยม