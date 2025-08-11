“สุชาติ”ถกซูเปอร์มาร์เก็ต New Asia Market ผลักดันเพิ่มนำเข้าสินค้าไทย

“สุชาติ”สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในซูเปอร์มาร์เก็ต New Asia Market ที่ซูริค พบสินค้าไทยครองสัดส่วนประมาณ 50% มีสินค้าขายดีเพียบ ทั้งข้าว เครื่องปรุงรส ขนม ผัก ผลไม้ พร้อมถกผู้บริหารขอให้พิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากไทย แนะเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-EFTA ลดต้นทุนนำเข้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ น.ส.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (สคต. แฟรงก์เฟิร์ต) สำรวจตลาดสินค้าไทย ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต New Asia Market ที่ซูริค ว่า จากการเดินสำรวจการจำหน่ายสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า สินค้าไทยครองสัดส่วนประมาณ 50% ของสินค้าที่จำหน่ายในร้าน และเป็นสินค้าขายดีจำนวนมาก อาทิ ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรส ซอส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม เครื่องแกง กะทิ วุ้นเส้น น้ำตาล น้ำปลาร้า แคปหมู ไข่เค็ม ครกตำอาหาร และผักสด ผลไม้สด เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มังคุด กล้วยน้ำว้า เงาะ ลำไย พริกสด ผักชีไทย แก้วมังกร ใบโหระพา คะน้า มะละกอ และทุเรียน ซึ่งได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และผู้บริโภคชาวสวิส
ทั้งนี้ ตนได้ใช้โอกาสนี้หารือกับผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ต New Asia Market ได้แก่ Ms. F. Lien กรรมการผู้จัดการ New Asia Market AG และผู้นำเข้าอาหารและเครื่องดื่มรายสำคัญ ได้แก่ Mr. Paolo Mazzola กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท The Asia Company S.A. ที่นครซูริค สวิตเซอร์แลนด์ โดยขอให้พิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าอาหารจากไทย เนื่องจากมีความหลากหลายและคุณภาพสูง อีกทั้งในอนาคตสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–EFTA ที่เพิ่งลงนาม ซึ่งจะช่วยลดอัตราภาษีนำเข้า ทำให้ต้นทุนสินค้าจากไทยถูกลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการนำเข้า เพื่อหาทางสนับสนุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ประสานความร่วมมือกับ New Asia Market ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยและอาหารไทย เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ พร้อมเชิญชวนให้ผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจและเลือกชมสินค้าใน งาน THAIFEX–Anuga Asia 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และยังได้ชวนไปร่วมงาน ANUGA 2025 ระหว่างวันที่ 4–8 ต.ค.2568 ที่เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้ส่งออกอาหารไทยเข้าร่วมกว่า 120 บริษัท
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการลงพื้นที่ นายสุชาติได้พบและพูดคุยกับชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงคุณป้าชาวราชบุรีที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 30 ปี และนำอาหารไทยมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ขนมครก ลอดช่อง โดยรัฐมนตรีได้อุดหนุนขนมครก และได้ให้กำลังใจคนไทยในต่างแดน
สำหรับ New Asia Market เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในการนำเข้าสินค้าอาหารเอเชีย มีสาขาในนครซูริคและเมืองบาเซิล จำหน่ายสินค้าหลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบ อาหารสด อาหารแช่แข็ง ผัก ผลไม้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเอเชียและผู้บริโภคท้องถิ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารเอเชีย