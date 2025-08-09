“สุชาติ”ถกบิ๊ก Stutzer ผลักดันนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม

“สุชาติ”ถกผู้บริหาร Stutzer ผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ ผลักดันเพิ่มนำเข้าและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทย พร้อมชวนใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-EFTA ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้ เพิ่มโอกาสทางการค้าสองฝ่าย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Stutzer & Co. AG ว่า ตนได้รับบมอบหมายจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้นำทีมพาณิชย์ส่งเสริมสินค้าอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสวิส จึงได้ใช้โอกาสนี้เข้าหารือกับบริษัท Stutzer ที่เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ผลักดันการขยายปริมาณและความหลากหลายของการนำเข้าสินค้าจากไทย พร้อมเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–EFTA ที่เพิ่งลงนามและอยู่ระหว่างกระบวนการให้สัตยาบัน เพื่อให้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ FTA ไทย–EFTA เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพราะจะช่วยลดภาษีนำเข้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสวิส โเยได้ยืนยันกับผู้นำเข้าว่ากระทรวงพาณิชย์จะช่วยกำกับคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด ขอให้มั่นใจได้ และหาก FTA มีผลใช้บังคับ จะยิ่งช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศขยายตลาดการค้าและเพิ่มการลงทุนร่วมกันมากยิ่งขึ้น
“Stutzer ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญ นำเข้าสินค้าอาหารไทยมานานกว่า 30 ปี เช่น ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กะทิ สับปะรดกระป๋อง ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม เป็นต้น ผมขอให้บริษัทขยายการนำเข้าสินค้าไทยทั้งในเชิงปริมาณและความหลากหลาย และหากมีแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ กระทรวงพาณิชย์ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากบริษัทประสบปัญหาทางการค้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานทูตพาณิชย์ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้โดยตรง เพราะเราตั้งใจมาสนับสนุนสินค้าไทยให้เติบโตในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งคนไทยกับชาวสวิสมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เหมือนพี่น้องกัน คนไทยก็ชอบมาสวิส คนสวิสก็ชอบมาเมืองไทย”นายสุชาติกล่าว
สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2567 ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังสวิตเซอร์แลนด์มูลค่า 135,934.01 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังสวิตเซอร์แลนด์ โดยสินค้าหลัก ได้แก่ อาหารกระป๋อง ข้าว อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่ม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท Stutzer & Co. AG ก่อตั้งในปี 1964 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารมากกว่า 4,000 รายการจากทั่วโลก ทั้งอาหารแห้ง แช่แข็ง เครื่องดื่ม และสินค้าประเภท Non-Food โดยเฉพาะสินค้าเอเชีย ซึ่งนำเข้าจากไทย ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และอินเดีย ในสัดส่วนรวมราว 35–40% โดยในจำนวนนั้นเป็นสินค้าจากไทยถึง 60–70% ช่องทางการจัดจำหน่ายของ Stutzer แบ่งเป็น 1.Retailer เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน Asia Shop 20–25% 2.Food Service เช่น Wholesaler, Cash & Carry, Distributor 50–55% และ 3.Industrial 20% สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ แบรนด์ Le Dragon (ของบริษัทเอง) แบรนด์ของซัพพลายเออร์ และแบรนด์ของผู้ผลิตโดยตรง