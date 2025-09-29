ตามนายกฯ อนุทิน มากินห่านพะโล้ "ฉั่ว คิม เฮง" ร้านดังที่นายกฯ ประเทศไทยหลายคนมาเช็คอินที่นี่

"ฉั่ว คิม เฮง" ทายาท ห่านพะโล้ท่าดินแดง เจ้าของ “นายสุรินทร์ ใช่วิวัฒน์” ทายาทเจเนเรชั่นที่ 3 ที่แยกตัวออกมาเปิดเองในย่านคลองตัน ปัจจุบันเปิดมาได้กว่า 47 ปี มี 2 สาขา คลองตัน และมอเตอร์เวย์ และเตรียมเปิดสาขาที่ 3 ที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
คุณสุรินทร์ เล่าให้ฟังว่า ประวัติความเป็นมาของ “ฉั่ว คิม เฮง” มาจากตนเอง แยกตัวออกมาจากร้านคุณพ่อ และ ปู่ เจ้าของห่านพะโล้ท่าดินแดง ในตอนแรกตนเองชวนคุณพ่อ แยกตัวออกมาจากร้านแรก ซึ่งเป็นของ ปู่ก่อน และพอแยกตัวมา มีคุณพ่อและตนเองช่วยๆ กันทำร้าน แต่พอมีครอบครัว มีลูก เราก็ไม่อยากจะไปพึ่งพ่อ แม่ ให้เค้ามาเลี้ยงดูเราไปตลอด ก็เลยยอมทิ้งร้านที่ทำมากับคุณพ่อ ก็ยกร้านนั้นให้พ่อและพี่น้องไปดูแลกันเอง
คุณสุรินทร์ บอกว่า ที่ผ่านมา ฉั่ว คิม เฮง ได้ต้อนรับคนมีชื่อเสียงในหลายๆวงการ ไม่เว้นแม้รแต่วงการการเมือง อย่างอดีต “นายกทักษิณ ชินวัตร” ก็มากินที่ร้านนี้ไม่ตำกว่า 6 ครั้ง และครั้งนี้ ได้ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี คนใหม่ของประเทศไทย
ประวัติ ของ “ฉั่ว คิม เฮง” นายสุรินทร์ เปิดมาตั้งแต่ตอน อายุ 25 ปี ก็มากับแฟน และลูกๆ ตอนนี้ ผมก็อายุ 72 ปีแล้ว ตอนนั้นยอมรับว่าลำบากมาก เพราะเราไม่ได้เอาเงินจากพ่อมาเลย มาสร้างทุกอย่างด้วยตัวเอง มีเงินติดตัวมาไม่เท่าไหร่ แค่พอได้มาเป็นทุนเปิดร้านเล็ก เช่าตึกแถวในย่านคลองตัน ตอนนั้นค่าเช่าเดือนละ 2,700 บาท เปิดร้าน “ฉั่ว คิม เฮง” ลูกค้าให้การตอบรับดีมากตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดร้านส่วนหนึ่งเพราะลูกค้ารู้ว่าเราเป็นทายาทห่านพะโล้ท่าดินแดง บวกกับรสชาติอาหาร และการบริการที่ดี และจากร้านเล็กใช้พัดลมในช่วงแรก เปิดมา 5-เดือน จากร้านพัดลมเราเปลี่ยนมาเป็นร้านห้องแอร์ มาจากเงินที่มาทำร้าน ฉั่ว คิม เฮง
หลังจากนั้น ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ มีลูกค้ารู้จัก มีการบอกต่อคนที่มากิน มีนักแสดง คนมีชื่อเสียง ก็มากินกันเยอะมาก และที่ภูมิใจ เพราะเป็นการการันตรีว่าของเราอร่อยจริง เมื่อแม่ช้อยนางรำคอลัมน์ชื่อดังในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาชิมและมอบป้ายแม่ช้อยนางรำให้กับร้านของเรา หลังจากเปิดได้ไม่กี่เดือน หลังจากนั้น มีคนมากินเยอะขึ้น จนได้ขยายร้าน ออกไป 3 คูหา และขยายสาขาที่ 2 บนถนนมอเตอร์เวย์ รองรับลูกค้าแก้ปัญหาที่จอดรถไม่พอ