‘ฮุนเซน’ ซัด ‘ภูมิธรรม’ ขาดความยั้งคิดกรณีขู่จับผู้นำเขมร สวนกลับถ้าผู้นำไทยเข้ากัมพูชาก็จะจับกุมเช่นกัน

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยจากกรณีที่มีคำกล่าวว่าผู้นำกัมพูชา ที่รวมถึงฮุนเซน และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต จะถูกจับกุมทันทีหากพบพวกเขาอยู่ในดินแดนของไทย
ฮุนเซนได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ (18) ว่า หากรายงานที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งได้สะท้อนคำพูดของภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างถูกต้อง แสดงว่าผู้นำไทยเป็นบุคคลที่ขาดความยั้งคิด ขาดความเข้าใจในกฎหมายจารีตประเพณีและพิธีการทางการทูต
ฮุนเซนกล่าวเพิ่มเติมโดยเตือนว่ากัมพูชาอาจตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน หากไทยดำเนินการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้
“หากไทยอยู่ในสถานะที่สามารถจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยที่รุกรานและสังหารพลเมืองกัมพูชาได้เช่นกัน” ฮุนเซนระบุ
ความเห็นของฮุนเซนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากภูมิธรรมประกาศว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติที่จะดำเนินคดีแพ่งและอาญาต่อผู้นำระดับสูงของกัมพูชาในศาลไทย เกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
ฮุนเซนยังกล่าวหาว่าไทยกำลังบ่อนทำลายบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และตั้งคำถามถึงจุดยืนของไทยว่ามีเป้าหมายที่การส่งเสริมสันติภาพหรือบ่อนทำลายความสัมพันธ์
“นี่เป็นความพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจและมุ่งสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือเป็นการกระทำที่ยั่วยุที่อาจจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งหลังมีข้อตกลงหยุดยิง” ฮุนเซนตั้งคำถาม.