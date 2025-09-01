“อนุทิน” ปัดย่ำรอย "แม้ว" หลังไปกินห่านร้านดังมีภาพเจ้าตัว แนะสั่งเนื้อติดมัน จะได้ไม่เหนียว!

"เสี่ยหนู" เผย กินห่านพะโล้ร้านดัง มีภาพ “ทักษิณ” เคยร่วมโต๊ะเมื่อ 20 ปีก่อน ปัดย่ำรอยอดีตนายกฯ แนะสั่งเนื้อติดมัน จะได้ไม่เหนียว!
เมื่อวันที่ (1 ก.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีปรากฎภาพไปรับประทานห่านพะโล้ ร้านฉั่วคิมเฮง ย่านกรุงเทพกรีฑา ว่า ไปรับประทานทุกสุดสัปดาห์ และรับประทานร้านนี้มานานแล้วตั้งแต่ร้านอยู่แถวคลองตัน ก่อนย้ายมาจุดปัจจุบัน
ส่วนการที่มีภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ติดที่ผนังร้าน นายอนุทิน ระบุว่า นายทักษิณก็มารับประทานบ่อยๆ และเคยได้รับประทานพร้อมกันสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกฯ ราว 20 ปีที่แล้ว
ผู้สื่อขาวถามว่า ถือเป็นการย่ำรอยหรือไม่นั้น นายอนุทิน ส่ายหน้าปฏิเสธตอบคำถาม