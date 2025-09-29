Holy‘s เพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ ตอบโจทย์คนรักสุนัข กรมการค้าต่างประเทศ หนุน แนวคิดต่อยอดดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก

อาหารเพื่อสุขภาพสุนัข ธุรกิจเติบโตสอดรับกระแสของคนรักน้องหมา
Holy‘s อาหารสุนัข ในรูปแบบของขนมกินเล่น ที่ผลิตมาจากพืช ผัก ผลไม้ โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิต 3 รูปแบบ คือ Freeze drying Vacuum frying และ Powdered ตอบโจทย์คนเลี้ยงสุนัข มองหาอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ และกลุ่มสุนัขที่แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ปัจจุบันมีมากขึ้น
เบญจพร นาคราช ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Holy‘s อาหารสุนัข เล่าว่า จุดเริ่มต้นที่ตนเองมาทำ Holy‘s เริ่มมาจากเดิมเลี้ยงสุนัข และสุนัขที่เลี้ยงแพ้โปรตีนจากเนื้อไก่ ตนเองก็หาวิธีว่าจะหาอาหารอะไรมาให้น้องหมาของเราได้กิน และสุดท้ายก็ได้มาเจอกับ ตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปผัก และผลไม้ อบแห้ง ทดลองนำมาให้สุนัขกินตามคำแนะนำ ของสัตวแพทย์ จุดเริ่มต้นทำขาย โดยเริ่มจากทำให้น้องหมาของเรากินก่อน ซึ่งน้องหมาของเราก็ชอบกินมาก และค่อยพัฒนาและทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ ทดลองให้น้องหมาตัวอื่นๆ ได้กิน โดยดูว่าผัก และผลไม้ชนิดไหนมีสารอาหารอะไร และเหมาะสมกับสุนัขประเภทไหน จนปัจจุบัน มีผัก และผลไม้ที่เลือกนำมาใช้ทั้งหมด 14 ชนิด ได้แก่ มันหวาน สตอว์เบอรี่ มะละกอ สับปะรด กล้วย ฟักทอง แครอท บล็อกโคลี่ Butterfly pea และ น้ำผึ้ง ฯลฯ
เพิ่มมูลค่าผัก ผลไม้ น้องหมากินได้ คนกินได้
ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต ไม่มีส่วนผสมอื่นๆเป็นผลิตภัณฑ์มาจากพืชผัก ผลไม้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยผักและผลไม้ ที่นำมาผลิต ซึ่งก็มาจากฟาร์มที่เราทำการปลูกด้วยตัวเอง ที่จังหวัดเชียงราย จึงมั่นใจได้ว่า ปลอดภัย เพราะทำฟาร์มแบบออแกนิก เพื่อให้ได้อาหารเพื่อสุขภาพให้กับน้องหมา อย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์ Holy‘s นั้น คุณเบญจพร บอกว่า ไม่ได้ทำมาเพื่อสุนัขเท่านั้น เพราะเป็นอาหารสุนัขที่ ผู้เลี้ยงสุนัขก็สามารถรับประทานได้ด้วย ซึ่งได้เริ่มทำมา 1 ปี ปัจจุบันมีการขายวางขายอยู่ในร้านเพ็ทชอป ในแพลตฟอร์ม ชอปปี้ ลาซาด้า และมีส่งออกไปขายยังประเทศสิงคโปร์ และฟิลลิปปินส์
รวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ พาไปออกงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นที่มาทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักกับคู่ค้าในต่างประเทศ ในอนาคตมีแผนที่จะผลิตให้กับแบรนด์ในต่างประเทศ ด้วย ซึ่งตลาดต่างประเทศเองให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพของ น้องหมา เพราะในหลายประเทศมีการเลี้ยงน้องหมา ซึ่งการดูแลน้องหมาให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารการกิน และหลายบ้านที่คนกินอะไร ก็อยากให้สุนัขได้กินแบบนั้น โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ
สำหรับ Holy‘s ไม่ได้ทานได้แค่สุนัข สัตว์ชนิดอื่นๆ เราก็ได้มีการทดลอง และนำไปให้สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ ได้กินด้วย เช่น กระต่าย แมว ฯลฯ ส่วนสัตว์เลี้ยงบางตัว ที่ไม่ชอบกิน มีแบบผง เพื่อนำไปโรยในอาหารด้วย สำหรับราคาขาย อยู่ที่ 129 บาท และ 179 บาท ในปริมาณ 10 กรัมและ 50 กรัม จากการที่ได้นำออกขาย 1 ปี ได้รับการตอบรับจากคนเลี้ยงน้องหมา เป็นอย่างดี หลายคน ซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำ
คต.ผลักดันธุรกิจการเกษตรไทย สู่เวทีโลก
Holy‘s อาหารสุนัข สินค้าเกษตรนวัตกรรม มาร่วมในงาน มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 จัดโดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งงานได้จบลงไปแล้ว มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร ตบเท้าเข้าร่วมออกบูท กว่า 150 ราย มีทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป และ สินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ ชีสวีแกนจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว ข้าวไร้แป้ง วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว เม็ดฟู่สมุนไพรไทย ชีสจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผงผำ 100% ผง Bio-silica จากแกลบข้าว สเปรย์ขะจาวดูแลผิวหนังสัตว์เลี้ยง เจลจากลูกประคบสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางเคลือบฟางข้าว ทรายแมวกราฟีน เป็นต้น
และภายในงานยังมี Celebrity chef สาธิตเมนูอาหารจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมต่อยอดความรู้ทางธุรกิจในเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลก Green Business การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวกระโดดการเจาะลึกการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา EXIM Bank และ SME D Bank ที่ได้ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Business matching เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น
Agri Plus Expo 2025 โชว์ศักยภาพผปก.ไทย
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้นำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม
“กรมการค้าต่างประเทศเชื่อว่างาน Agri Plus Expo 2025 ในครั้งนี้ ได้คัดสรรรวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Agri Plus Award ที่กรมการค้าต่างประเทศจัดมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยได้รับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ในระดับสากล ซึ่งในงานจัดงานครั้งนี้ กล่าวได้ว่า กรมฯ ได้ทำหน้าที่เป็น “Gateway” เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม ไปจนถึงการเปิดประตูการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับ Buyers ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 50 คู่ โดยร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ อาทิ Makro Lotus’s Tops กลุ่ม BizClub และกลุ่ม buyers จากจีน
เริ่มต้นธุรกิจเอสเอ็มอี กับ คต. เพิ่มโอกาสทางการค้า
โดยในปี 2568 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวเลข คือ การมุ่งเดินหน้าพัฒนา ขยายโอกาสทางการค้า และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวทิ้งท้าย
สุดท้าย เบญจพร เจ้าของอาหารสุนัข Holy‘s เล่าให้ฟังว่า ที่ตนเองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างของกรมการค้าต่างประเทศ ได้นั้น มาจาก ตอนที่เริ่มต้นจะทำสินค้า เป้าหมายต้องการจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ พอทางกรมฯ เปิดรับสมัคร ก็เข้าไปสมัคร เริ่มจากการเข้าอบรมก่อน และหลังจากนั้น ได้ร่วมออกบูท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมาก สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ของเอสเอ็มอี ที่มีทุนดำเนินการน้อยอย่างเรา เพราะจะมีหน่วยงานภาครัฐ คอยดูแลให้คำปรึกษา และซัปพร็อตเราไปตลอดเส้นทาง ไม่ได้ทำงานลำพัง เพราะความยากของเอสเอ็มอี ก็คงจะเป็นช่วงของการเริ่มต้น
ติดต่อโทร. 09-4789-4296