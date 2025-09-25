“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 รวมสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย มุ่งส่งเสริมขยายตลาด ลุยเจรจาธุรกิจ ผลักดันสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมเปิดเวทีสัมมนาเสริมความรู้ และคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจเกษตรนวัตกรรมครบวงจร
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 ที่เป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน จะได้พบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 150 รายการ อาทิ ชีสวีแกนจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว ข้าวไร้แป้ง วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว เม็ดฟู่สมุนไพรไทย ชีสจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผงผำ 100% ผง Bio-silica จากแกลบข้าว สเปรย์ขะจาวดูแลผิวหนังสัตว์เลี้ยง เจลจากลูกประคบสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางเคลือบฟางข้าว ทรายแมวกราฟีน เป็นต้น และภายในงานจะได้พบกับ Celebrity chef สาธิตเมนูอาหารสุดชิคจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมต่อยอดความรู้ทางธุรกิจในเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลก Green Business การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวกระโดดการเจาะลึกการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา EXIM Bank และ SME D Bank ที่จะมาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Business matching เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น
“กรมการค้าต่างประเทศเชื่อว่างาน Agri Plus Expo 2025 ในครั้งนี้ ได้คัดสรรรวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Agri Plus Award ที่กรมการค้าต่างประเทศจัดมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยได้รับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ในระดับสากล ซึ่งในงานจัดงานครั้งนี้ กล่าวได้ว่า กรมฯ ได้ทำหน้าที่เป็น “Gateway” เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม ไปจนถึงการเปิดประตูการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับ Buyers ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 50 คู่
โดยร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ อาทิ Makro Lotus’s Tops กลุ่ม BizClub และกลุ่ม buyers จากจีน ซึ่งในปี 2568 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวเลข คือ การมุ่งเดินหน้าพัฒนา ขยายโอกาสทางการค้า และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวทิ้งท้าย