xs
xsm
sm
md
lg

“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการค้าต่างประเทศ เปิดมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 รวมสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย มุ่งส่งเสริมขยายตลาด ลุยเจรจาธุรกิจ ผลักดันสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมเปิดเวทีสัมมนาเสริมความรู้ และคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจเกษตรนวัตกรรมครบวงจร


นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 ที่เป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน จะได้พบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 150 รายการ อาทิ ชีสวีแกนจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว ข้าวไร้แป้ง วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว เม็ดฟู่สมุนไพรไทย ชีสจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผงผำ 100% ผง Bio-silica จากแกลบข้าว สเปรย์ขะจาวดูแลผิวหนังสัตว์เลี้ยง เจลจากลูกประคบสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางเคลือบฟางข้าว ทรายแมวกราฟีน เป็นต้น และภายในงานจะได้พบกับ Celebrity chef สาธิตเมนูอาหารสุดชิคจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมต่อยอดความรู้ทางธุรกิจในเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลก Green Business การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวกระโดดการเจาะลึกการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน


พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา EXIM Bank และ SME D Bank ที่จะมาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Business matching เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น


“กรมการค้าต่างประเทศเชื่อว่างาน Agri Plus Expo 2025 ในครั้งนี้ ได้คัดสรรรวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Agri Plus Award ที่กรมการค้าต่างประเทศจัดมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยได้รับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ในระดับสากล ซึ่งในงานจัดงานครั้งนี้ กล่าวได้ว่า กรมฯ ได้ทำหน้าที่เป็น “Gateway” เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม ไปจนถึงการเปิดประตูการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับ Buyers ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 50 คู่


โดยร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ อาทิ Makro Lotus’s Tops กลุ่ม BizClub และกลุ่ม buyers จากจีน ซึ่งในปี 2568 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวเลข คือ การมุ่งเดินหน้าพัฒนา ขยายโอกาสทางการค้า และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวทิ้งท้าย



“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”
“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”
“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”
“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”
“คต. เปิดมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม AGRI PLUS EXPO 2025 มุ่งขยายตลาด ต่อยอดเกษตรนวัตกรรม ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก”
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น