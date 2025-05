“พาณิชย์” ประกาศรางวัล Agri Plus Award 2025 มุ่งต่อยอดเกษตรนวัตกรรมไทย ดัน SMEs สู่ตลาดโลก

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award 2025 ภายใต้โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Growth in Agri-innovation นวัตกรรมเกษตรก้าวไกล ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวหน้า” เป็นโครงการฯ ที่สานต่อความสำเร็จจากปี 2562 ปี 2565 และปี 2567 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยซึ่งตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น โดยมีผู้สนใจนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมสมัครถึง 251 ผลงานใน 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ (กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร) (Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star)อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 32 ท่านร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานคุณภาพตั้งแต่รอบคัดเลือก และรอบ Semi-final จนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินเพียง28 รายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (Bootcamp) และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบ Final จนได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม “Food Innovation” รางวัลชนะเลิศคือ Really ชีสจากข้าวและมะพร้าว บริษัท อนันตรา ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Flo ผงผำ 100% บริษัท แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 2คือ ออร์กาเนะ ขนมเด็กจากข้าวสังข์หยด บริษัท ไอละมุน จำกัด และ รางวัล Popular Vote คือ Cocolight วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว 100% บริษัท แสงทับทิม อินเตอร์ จำกัดกลุ่ม “Lifestyle Innovation” รางวัลชนะเลิศ คือ Phyto Care สเปรย์ขะจาว ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวหนังสัตว์ บริษัท ซีเอ็ม ไฟโตเทคจำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Cattery Care ทรายแมวกราฟีน บริษัท กรีน พอว์ อินโนเวชั่น จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ITHAI Oriental Aroma Gel บริษัท อัยย์ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ รางวัล Popular Voteคือ Cattery Care ทรายแมวกราฟีน บริษัท กรีน พอว์ อินโนเวชั่น จำกัดกลุ่ม “Rising Star” รางวัลชนะเลิศ คือRice Husk สารดูดความชื้นจากแกลบ บริษัท ไบโอเอสเซนส์ จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โหนดทิ้ง หัตถกรรมใยตาล สทิงพระ จากกลุ่มโหนดทิ้ง รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ CherryKoffเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพจากเนื้อผลเชอร์รี่กาแฟ จากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ รางวัล Popular Vote คือ Catchawa เฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยงเพื่อความยั่งยืนAgri Plus Award ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ นักวิจัย นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางความคิด พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในการพัฒนาสินค้าและบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ที่มีความโดดเด่น และสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแผนต่อยอดนำผลงานของผู้ประกอบการเครือข่าย Agri Plus Award ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เริ่มจากงาน Thaifex-Anuga Asia 2025 ในสัปดาห์หน้า และยังมีแผนการจัดงาน Agri Plus Expo รวมถึงกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ Agri Pus Award ในแต่ละปี เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย (Network) ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตเพื่อให้ Agri Plus Award เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย พร้อมต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปอย่างยั่งยืน