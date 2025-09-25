โครเชต์ For Love ถักโคเชต์ฝีมือแม่บ้านไทย โกอินเตอร์ไปไกลถึงอเมริกา สร้างรายได้ 6-7 หลักต่อเดือน

งานถักโคเชต์ เป็นงานฝีมือที่แม่บ้านคนไทย ทำกันมาช้านาน แต่ที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก แต่พอมาวันหนึ่ง งานถักโคเชต์ฝีมือแม่บ้านไทย ที่คนไทยมองข้ามกลับได้รับความนิยมจากต่างชาติ เมื่อต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย และได้เห็นงานถักโคเชต์ หลงเสน่ห์ และได้ซื้อเอากลับไปขายที่ประเทศของตัวเอง
สำหรับงานถักโครเชต์ ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทย เพราะในหลายประเทศ มีการทำงานฝีมือประเภทนี้ แต่ด้วยความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน ของผู้หญิงไทย ทำให้งานถักโครเชต์ ฝีมือแม่บ้านคนไทยมีความสวยงามและมีความละเอียด ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เมื่อมาเที่ยวประเทศไทยมักจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไป
ทั้งนี้ ประกอบกับงานฝีมือของคนไทย ราคาไม่แพง ต่างจากในต่างประเทศถ้าเป็นงานคราฟท์ หรืองานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการทำงานจะมีราคาแพงมาก ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้งานถักโครเชต์จากประเทศไทย ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยมีตัวแทนนำเข้าไปขายในหลายประเทศ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเหล่าแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาช้านาน
วันนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ “จิตรา บัวคลี่” เจ้าของผลงานถักโคเชต์ที่ใช้ชื่อว่า “โครเชต์ For Love” ศูนย์โอทอป กาดเกาะลอย ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบัน ผลงานถักโครเชต์ของโครเชต์ For Love มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นที่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และไอคอนสยาม และส่งออกไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มานานกว่า 10 ปี และนอกจากอเมริกา มีส่งขายที่ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีนด้วย ซึ่งสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับเหล่าแม่บ้าน กว่า 100 ครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวที่ทำจริงจังสามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า 10,000 บาท
เครียดจากทำงาน หันถักโครเชต์
ทำเล่นๆสนุกๆ ส่งขายไปหลายประเทศ
จิตรา เจ้าของผลงานถักโครเชต์ For Love เล่าว่า เดิมตนเองเปิดร้านรับทำป้ายโฆษณา อยู่ที่จังหวัดตาก แต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิง งานร้านป้ายเป็นงานที่หนัก ตอนนั้น ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกทำร้านป้าย แต่ด้วยความเครียดในการทำงานที่ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและแรงงาน ไม่สามารถทำเองคนเดียวได้ และการลงทุนทำร้านป้ายใช้ทุนค่อนข้างสูง พอมีเวลาว่างมักจะคลายเครียดด้วยการถักโครเชต์ ถักให้เพื่อนบ้าง ถักไปถวายพระ บ้าง หลายคนที่ได้เห็นงานถักโครเชต์ของเราชื่นชอบ ก็เลยลองทำขายดู ตอนแรกทำขายทางออนไลน์ มีคนมาซื้อ ออเดอร์เยอะขึ้นเรื่อย เราเริ่มจริงจังกับงานถักโครเชต์มากขึ้น จนไม่มีเวลาให้กับร้านทำป้าย
สุดท้าย ก็ต้องเลิกร้านทำป้ายไป เพราะมาเจอสิ่งที่ชอบ และสามารถทำเงินให้กับเราได้ ในช่วงแรกไม่ได้เยอะมากเท่ากับการทำร้านป้าย แต่ไม่ต้องลงทุนสูง ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น จนกระทั่ง เมื่อเพื่อนคนหนึ่งทำงานถักโครเชต์ ส่งไปอเมริกา และทำไม่ไหว ก็อยากจะเลิก ก็โยนงานมาให้เราก็เลยรับไว้ทั้งหมด และได้ลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งออกอเมริกานับถึงวันนี้ ผ่านมากว่า 10 ปี
ขายในต่างประเทศ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
หลังจากนั้น ได้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะงานที่เราทำเป็นงานฝีมือ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจำนวนมาก การได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำให้ได้รับการช่วยเหลือ กับหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการส่งเสริมหลายๆ ด้าน ทั้งช่องทางการขาย และการออกแบบสินค้า รวมถึงการบูท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ได้ลูกค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น ฯลฯ
นอกจากนี้ ทางห้างสรรพสินค้า ได้เห็นงานของเราจากช่องทางออนไลน์ และการออกบูท ได้เข้ามาติดต่อให้ผลิตเพื่อนำไปวางขายในห้าง มีทั้งห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ โดยวางขายในชอป Good Good โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยต้องการสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ลายธงชาติไทย เราได้ออกแบบทั้งหมวกและกระเป๋ามาเป็นลายธงชาติไทย หลายคนชื่นชอบกันมาก ไม่เฉพาะคนไทย ต่างชาติเองก็มีการซื้อหมวกและกระเป๋าเป็นลายธงชาติไทยกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วย
จุดขาย เน้นออกแบบตามกระแสแฟชั่น
จุดขายของเราอย่างหนึ่งก็คืองานละเอียด เราจะให้ความสำคัญกับการทำงานที่ละเอียด สวยงาม และการออกแบบ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราทำสินค้ามามากกว่า 10,000 แบบ ช่วงไหนนิยมอะไร หรือ อะไรเป็นกระแส เราจะทำทันที ข้อดีของการทำงานฝีมือ สามารถปรับรูปแบบได้ตามที่ต้องการ ซึ่งการทำงานแฟชั่น หรือ ตามกระแสทำให้เราขายงานโครเชต์ของเราได้ แม้ว่าคนไทยมองว่า เป็นงานที่เชย ล้าสมัย
สำหรับรูปแบบของสินค้าที่ทำขาย และได้รับความนิยม มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หมวก อื่นๆ กระเป๋า ของใช้ ของแต่งบ้าน ฯลฯ ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบ ซึ่งเน้นขายไม่แพง แต่ขายปริมาณเยอะ และลูกค้าที่ซื้อไป สามารถนำไปขายต่อทำกำไรได้ เพราะต้องการให้คนที่มาทำงานกับเราได้งาน ได้มีรายได้
จ่ายค่าแรงเป็นรายชิ้น สร้างอาชีพเสริมแม่บ้าน
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีออเดอร์เยอะขึ้น จากการที่เราได้ดีลกับห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง หรือการออกบูทกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ต้องการคนที่มาช่วยทำงานกับเราเยอะขึ้น ซึ่งมีหลายๆ คนมาสมัคร อบรมการถักโครเชต์กับเรา มีทั้งลูกๆ ที่ต้องออกจากงานมาดูแล พ่อ แม่ที่ป่วย หรือ คุณแม่บ้านที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก มีอีกหลากหลายต้องการรายได้เสริม มารับงานถักโครเชต์ของเราไปทำ
โดยจ่ายค่าแรง เป็นชิ้นๆละ 250 บาท ส่วนชิ้นเล็ก ชิ้นละ 100 บาท ซึ่งวัตถุดิบต่างๆ จะต้องใช้ของเรา เพราะต้องควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึง รายละเอียดในการทำงาน คนที่มาทำงานกับเรา บางครอบครัวมีรายได้เดือนละหลักหมื่นบาท รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และความขยัน
เคยทำรายได้ถึง 7 หลักต่อเดือน
จิตรา เล่าถึงรายได้ของ “โครเชต์ For Love” ก็ขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้า ซึ่งไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับรูปแบบและกระแสแฟชั่นในช่วงนั้นด้วย ถ้ามีกระแสแฟชั่นอะไรออกมาแรง และเราทำออกมาได้เร็ว ช่วงนั้นออเดอร์ก็จะเยอะ ซึ่งตั้งแต่ทำมาถึงตอนนี้ 30 ปี รายได้เคยสูงสุดเดือนหนึ่งได้หลักล้านบาท แต่ปกติไม่ถึงหลักล้านบาท เดือนหนึ่งประมาณหลักแสนต้นๆ ไปจนถึงหลายแสนบาท ต่อเดือน รายได้ส่งออก 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนเน้นส่งออก แต่หลังๆ คนไทยเริ่มหันมานิยมงานถักโครเชต์ ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในส่วนช่องทางการขายออนไลน์ ตอนนี้ มีการขายผ่านทุกแพลตฟอร์ม สัดส่วนขายออนไลน์ไม่ได้เยอะมาก เพราะส่วนใหญ่งานของเราจะเป็นส่วนของการผลิตเพื่อส่งขายให้กับคนกลางนำไปทำตลาดกันมากกว่า เช่น ในส่วนการทำส่งห้างสรรพสินค้า จะทำตามออเดอร์ และรูปแบบที่ทางห้างเป็นผู้ออกแบบและสั่งทำ บางแบบก็เลือกแบบจากรูปแบบที่เราทำเอาไว้ก็มีด้วยเช่นกัน
ติดต่อ โทร.08-0516-4663
