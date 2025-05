เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ ชูนวัตกรรมใหม่ระบบรางกระเบื้องบนผนังรองรับแผ่นดินไหว ผลิตด้วยพลังงานสะอาด พร้อมดูแลโลก ในงานสถาปนิก ’68 บูธ S710 วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 เมืองทองธานี

บริษัท เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ จำกัด (Feldhaus Klinker Co, Ltd. ) บริษัทผลิตอิฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองบาทลาห์ (Bad Laer) รัฐเอิสนาเบิร์ก (Osnabrück) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นแหล่งของดินคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมากว่า 165 ปี ทำให้ บริษัท เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ จำกัด เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอิฐชนิดบาง (Thin Brick) คุณภาพสูง และยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ทำโรงงานผลิตอิฐบางสำหรับผนังอีกด้วยนาย เยิร์ก ไบรเออร์ (Mr. Jörg Breie) ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า“ผลิตภัณฑ์ของ เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ (Feldhaus Klinker) มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล มีการส่งออกเพื่อจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากกว่า 2500 ผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสี ขนาด และผิวสัมผัสที่สามารถสร้างลักษณะเด่นให้กับอาคารได้อย่างลงตัวการผลิตใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% อีกทั้งด้วยความร่วมมือกับบริษัทและสถาปนิกที่มีชื่อเสียง ทำให้ เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ เป็นแบรนด์ชั้นนำและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน”ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทฯ ได้มาร่วมงานสถาปนิก ’68 ประเทศไทย จากเสียงตอบรับของผู้บริโภคปีที่แล้ว ในงานสถาปนิก ’67 ทำให้ “เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์” เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มบริษัทวัสดุก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ และปีนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนและมีความสวยงามอยู่ตลอดไปซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา “เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์” ได้เริ่มใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต เช่น การขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน และปัจจุบันหลังคาโรงงานมากกว่าครึ่งได้มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพื้นที่โรงงานครอบคลุมมากกว่า 70,000 ตารางเมตร กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์/พีค และยังสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานที่จำเป็นในกระบวนการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์แทนการผลิตด้วยก๊าซถ่านหินได้เช่นกัน ส่งผลต่อการเติบโตของแบรนด์อย่างยั่งยืนในระยะยาว1. รางวัล Red Dot Award 2024Red Dot Award เป็นหนึ่งในการแข่งขันการออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดทั่วโลก มอบรางวัลให้กับความสำเร็จสูงสุดในประเภทการออกแบบที่หลากหลายทุกปี ในปีนี้ Feldhaus Klinker สร้างความประทับใจให้กับคณะลูกขุนระดับนานาชาติด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่นของ อิฐบางแบบสามมิติอิฐบางแบบสามมิติ สองชนิด ที่ได้รับรางวัล :- Urban Design : ที่ผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์และการใช้งานในพื้นที่เมือง การออกแบบที่เหนือกาลเวลา การใช้งานที่หลากหลาย และการผลิตที่ประหยัดทรัพยากร ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นสำหรับโครงการสถาปัตยกรรมในสภาพแวดล้อมในเมือง- Form 21 : มีความโดดเด่นเนื่องจากรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ และอิฐบางแบบสามมิติที่มีโครงสร้างรวงมีความโดดเด่นเนื่องจาก มีเอฟเฟกต์การเปลี่ยนสี รูปลักษณ์ที่มองเห็นจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับมุมมองการรับชมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์โลกปัจจุบันเฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์ เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานถึง 165 ปี บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ได้นำมาเสนอในงานสถาปนิก’68 ปีนี้ ด้วยระบบรางอลูมิเนียมบนผนัง เพื่อสอดกระเบื้องเข้าไปในรางอลูมิเนียม โดยไม่ต้องใช้กาวเหมือนอดีต จะมีความแข็งแรง คงทน และสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย สามารถถอดกระเบื้องย้ายไปใส่ที่อาคารอื่นๆ ได้อีกด้วย ที่สำคัญผลิตด้วยพลังงานสะอาด พร้อมดูแลโลกไปด้วยกันเป้าหมายในการร่วมงานสถาปนิก’68นอกจากต้องการเจาะตลาดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโอกาสใหม่ในการขยายฐานตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิดมากกว่าเคย และเป็นแนวทางในการวางแผนโครงการในอนาคตอีกด้วย“เฟิลท์เฮ้าส์ คลิงเคอร์” กำลังมองหาตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย ผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมนี ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย อิฐชนิดบาง (Thin Brick) คุณภาพสูง made in Germany ผลิตโดย โรงงานผลิตอิฐบางที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปสามารถส่งรายละเอียดมาทาง :Email : ratthiporn.kalyanamitra@feldhaus-klinker.deLinkedin: Ratthiporn Kalyanamitra/ขอเชิญชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ บูธ Feldhaus Klinker หมายเลข S710 ในงานสถาปนิก’68 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Pinky ช่องทางLinkedin: Ratthiporn Kalyanamitra/www.feldhaus-klinker.comโทรศัพท์มือถือ 093 7191924 (ติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน -8 พฤษภาคม 2568)