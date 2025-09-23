"Pathum Grand Show 2025" ยกขบวนสินค้าศักยภาพและนวัตกรรมบุกภูเก็ต

ปทุมธานี ยกขบวนสินค้าศักยภาพและนวัตกรรมบุกภูเก็ต "Pathum Grand Show 2025" เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพและเจรจาธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ "Pathum Grand Show 2025" ยกขบวนสินค้านวัตกรรมและสินค้าศักยภาพจากปทุมธานีรวม 50 ร้านค้ามาจัดแสดงและจัดจำหน่าย พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ ณ จังหวัดภูเก็ต เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภาคใต้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างครบวงจร
นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Pathum Grand Show 2025 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าศักยภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถต่อยอดและตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การนำผู้ประกอบการมาร่วมจัดแสดงและจัดหน่ายสินค้า พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจในงาน Pathum Grand Show 2025 ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก จึงเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าของจังหวัดปทุมธานี ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ด้วย
“งานนี้เราได้คัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพสูงกว่า 50 ร้านค้า เพื่อนำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อตลอด 5 วันเต็ม โดยสินค้าเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ในทุกมิติ ทั้งธุรกิจโรงแรม, ที่พัก, ร้านอาหาร, สปา, นวดแผนไทย ไปจนถึงร้านกาแฟและคาเฟ่ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาวัตถุดิบและ Outsourcing ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการแบบ Offline และ Online ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการค้า และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดภูเก็ตได้อย่างแน่นอน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว
ด้าน นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงาน "Pathum Grand Show 2025" ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพและนวัตกรรมจากปทุมธานี ได้มีโอกาสทางการตลาด และได้ประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าและบริการแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้เพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวมของปทุมธานีให้มากขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมหลัก: ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด สินค้าศักยภาพจังหวัดปทุมธานี “Pathum Innotech 2025”ภายใต้ชื่องาน "Pathum Grand Show 2025" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ เป็นการกิจกรรมในรูปแบบของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจการค้า
"งานนี้เราได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพสูง และมีความหลากหลายมากถึง 50 ร้านค้า มาจัดแสดงและจัดจำหน่าย โดยเน้นสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานทันที อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง เครื่องปรุงพรีเมียม สำหรับร้านอาหารและโรงแรม ชุดของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ใช้นวัตกรรมลดต้นทุน ผลิตภัณฑ์สปา นวดแผนไทย และสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริการต่าง ๆ งานนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในภูเก็ตจะได้มีโอกาสพบปะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพสูงของจังหวัดปทุมธานี เพื่อต่อยอดธุรกิจและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว โดยในงานนี้ยังได้มีการเชิญผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Off line/Online มากกว่ากว่า 10 ราย ซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าของจังหวัดปทุมธานี มากกว่ากว่า 5 ล้านบาท"
งาน "Pathum Grand Show 2025" นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเวทีแห่งการเจรจาธุรกิจโดยเฉพาะ โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย คาเฟ่ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดซื้อจัดหา (Sourcing) และสร้างเครือข่ายคู่ค้าใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น จุด Show case แสดงสินค้า พื้นที่จุดแลนด์มาร์ค สำหรับการถ่ายรูป และ Check in เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ การจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย ลด แลก แจกแถม การจัดช่วงเวลานาทีทอง การสรรหาผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษทุกวัน การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ การจัดให้มีการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ ตอง เกวลิน เฟิร์ส พรชิตา แดน ฟิงเกอร์ กีตาร์ ศิริขวัญ และติวเตอร์ ฐนวัฒน์
"เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การจำหน่ายสินค้าในงาน แต่คือการสร้างโอกาสในการต่อยอด และสร้างมูลค่าทางการค้าในระยะยาวผ่านการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสินค้าจากปทุมธานีจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน" นายนิมิตรกล่าวย้ำ
งาน Pathum Grand Show 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2568 ณ ลานกิจกรรมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต