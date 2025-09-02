xs
กทม. ดัน ‘ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร’ โชว์ศักยภาพบนเวทีสากล กวาดดีลกว่า 500 ล้าน พร้อมชวนช้อป 11 จุดทั่วกรุง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม เผยผลการนำผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ เข้าร่วม 2 งานมหกรรมสินค้าระดับสากล ได้แก่ The International Exhibition for Hotel, Restaurant, Café and Services และ Thailand Local SDGs Plus 2025 จากกระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย สามารถสร้างมูลค่าธุรกิจจากการจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจได้กว่า 500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างแน่นอน


นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเปิดตลาดให้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครด้วยการไปร่วมจัดแสดงในงาน The International Exhibition for Hotel, Restaurant, Café and Services งานแสดงสินค้าด้านโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และการบริการ และ Thailand Local SDGs Plus 2025 งานแสดงสินค้ารักษ์โลก จากกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เกิดการเจรจาธุรกิจ 129 คู่ สามารถสร้างมูลค่าการค้าภายในงานกว่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เลือกเข้าร่วม 2 งานแฟร์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นเวทีแสดงสินค้าระดับสากลที่เน้นรูปแบบ Business-to-Business (B2B) โดยมีไฮไลท์เป็นกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่มีการเชิญกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายรายใหญ่โดยตรงมาร่วมเจรจากับผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและขยายศักยภาพของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม


นางสาวกาญจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินภาพรวมของงาน เบื้องต้นได้รับคำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร กำลังเป็นที่จับตามองจากตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์มีดีไซน์ มีเรื่องราว และมีศักยภาพ ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวมตัวกันสร้างแบรนด์กรุงเทพฯ ซึ่งภาคเอกชนมีความสนใจและต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนำไปจำหน่ายในช่องทางการตลาดของตนเองที่เป็นการตลาดที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่จริง (offline) และตลาดออนไลน์ (online) โดยเน้นว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีเรื่องเล่าและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน


“สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงาน ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะเดียวกันการเจรจาธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการที่ปิดดีลได้มากที่สุด คือ กลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมองว่าผลิตภัณฑ์จากกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูงและสามารถทำตลาดในปริมาณมากได้ในอนาคต ทั้งนี้ทุกองค์ประกอบล้วนเอื้อต่อการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นกระแสเทรนด์โลกที่ขยายตัว ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งคว้าไว้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก”


ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนของดีจากชุมชนกรุงเทพฯ ใน “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” ซึ่งจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม 2568 ณ 11 จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ ได้แก่

•วันนี้ – 14 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ลานสุขสยาม ชั้น G

•วันนี้ - 12 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์, สยามเจริญนคร คาเฟ่, ท่าเรือวังหลัง, Vi Plaza ชั้น 3 ด้านหน้าฟู้ดคอร์ท

•วันนี้ - 16 ต.ค. 2568 BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, BTS สถานีสยาม, BTS สถานีพญาไท

•วันนี้ - 17 ต.ค. 2568 BTS สถานีสนามกีฬา, BTS สถานีนานา, BTS สถานีเอกมัย

ติดตามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bangkok id บางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพฯ.
