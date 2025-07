ปทุมธานีชวนเที่ยวงาน “Pathum Innotech 2025” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดสมัยใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการสินค้าที่มีศักยภาพกว่า 100 ราย พร้อมเปิดเวที งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าครั้งยิ่งใหญ่ 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี และจัดกิจกรรม Road show 1 ครั้งในจังหวัดภูเก็ต คาดการณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูง โดยจังหวัดให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาและอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพสูงทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ ทางจังหวัดจึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมหลัก : ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าศักยภาพจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด ควบคู่ไปกับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้า Online/Offline เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท“จังหวัดปทุมธานีเล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพของจังหวัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และผลักดันให้สินค้าคุณภาพของปทุมธานีเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และกระจายความมั่งคั่งสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดที่ต้องการพัฒนาไปสู่โดยปทุมธานีนั้นถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย และมีอัตลักษณ์ การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างการรับรู้สินค้าของจังหวัดปทุมธานีในวงกว้าง และยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ และขยายเครือข่ายช่องทางการตลาดด้วย”ด้านพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ THEPATHUMTANI INNNOTECH&EXPO 2025 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “Pathum Innotech 2025” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยคือการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดสมัยใหม่ จำนวน 2 ครั้งในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การสร้างแบรนด์ เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ การ Live Streaming สำหรับการขายและการนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การทำตลาดผ่าน Facebook และTikTok การพัฒนาและบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดย ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2568 และครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน2568 ณ ห้อง HOLE IN ONE ชั้น 2 (ฝั่งLobby สนามกอล์ฟ) โรงแรมทินิดี จังหวัดปทุมธานีการส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี ให้เข้าถึงผู้บริโภคซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจการค้า จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และนนทบุรี และจัดกิจกรรม Road show ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ครั้ง รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการ SMEs หรือสินค้าที่มีศักยภาพในรูปแบบการจัดงานแฟร์ของจังหวัดปทุมธานี และการเจรจาธุรกิจการค้า Offline/Online จำนวน 100 คูหา ภายใต้ชื่องาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2568 ณ ALIVE PARK HALL ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบมหกรรมสินค้านวัตกรรมและผลงานวิจัยและการเจรจาธุรกิจการค้า Offline/Online จำนวน100 คูหา ภายใต้ชื่องาน “PATHUM INNOTECH EXPO 2025” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25–29 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีการจัดกิจกรรม Road show เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดปทุมธานี จำนวน1 ครั้ง 50 ราย ภายใต้ชื่องาน “PATHUM GRAND SHOW 2025” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20–24 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ สินค้า GI สินค้า BCG สินค้าอื่น ๆ ของจังหวัดปทุมธานีและการเจรจาธุรกิจการค้า Offline/Online จำนวน 100 คูหา ภายใต้ชื่องาน “PATHUM FESTIVAL 2025” กำหนดจัดงานวันที่ 27-31 ตุลาคม 2568 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมช็อป ชม ชิลล์ สินค้าของผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี จุด Check in และ Showcase เจรจาธุรกิจ Offline/Online การจัดโปรโมชันสุดคุ้มแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมงาน การแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกวัน และยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/เวทีเสวนาจากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ในการจัดงานครั้งที่ 2 และ 3 ยังจัดให้มีเวทีนำเสนอสินค้านวัตกรรมและผลงานวิจัยแบบ Pitching อีกด้วย