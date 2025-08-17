xs
ยกระดับสินค้าศักยภาพปทุมธานีระดมผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านโชว์ศักยภาพใน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025”

พาณิชย์ปทุมธานีเดินหน้ายกระดับสินค้าศักยภาพปทุมธานี ระดมผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านโชว์ศักยภาพใน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” คาดสร้างมูลค่ารวมตลอดโครงการไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เดินหน้ายกระดับสินค้าศักยภาพปทุมธานี ระดมผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าศักยภาพจากเกษตรกร และผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ THE PATHUMTANI INNNOTECH & EXPO 2025 หรือ Pathum InnoTech 2025 คาดการณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมตลอดทั้งโครงการไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท


นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” ซึ่งจัดขึ้น ณ ALIVE PARK HALL ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2568 ว่าจังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีก็มีศักยภาพสูงในด้านการผลิต ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าศักยภาพจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ THE PATHUMTANIINNNOTECH&EXPO 2025 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “Pathum Innotech 2025” ซึ่งประกอบกด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดสมัยใหม่ และการส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ ผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจการค้า




“งาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” ครั้งนี้นับเป็น 1 ใน 3 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีดำเนินการจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ THE PATHUMTANI INNNOTECH&EXPO 2025 หรือ Pathum InnoTech 2025 โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี และยังเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าคุณภาพของปทุมธานีเป็นที่รู้จักในวงที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกระจายสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดที่ต้องการพัฒนาไปสู่ “ปทุมธานีเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” โดยการจัดงาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” นี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงขยายเครือข่ายช่องทางการตลาดของตัวเองด้วย”




ด้าน นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการจัดงาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” เป็นงานที่ได้นำเอากิจกรรมทางธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม บริการ การเกษตร การค้าพื้นฐาน ในทุกระดับของจังหวัดปทุมธานี มานำเสนอให้กับนักธุรกิจ คู่ค้า ประชาชน และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสในการรับทราบและเข้าถึงธุรกิจตลอดจน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบของ งานแฟร์ ภายใต้ชื่อ Pathum Innotech จะเน้นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการ SMEs หรือสินค้าที่มีศักยภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดไอยรา, ดูโฮม ผู้ประกอบการOTOP,SMEs,GI, BizClub, สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นโดยเลือกทำเลเศรษฐกิจสำคัญในการจัดงาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าศักยภาพของสินค้าจังหวัดปทุมธานีได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมช้อป ชม ชิลล์ สินค้าของผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี มีจุด Check in และ Show case และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้ลงทุน หรือเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้บริโภคจะมีกิจกรรมการจัดโปรโมชันสุดคุ้มเพื่อแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน และมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกวันด้วยอาทิ เปา เปาวลี เฟิร์ส พรชิตา เป็นต้น”


ผู้สนใจในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสัมผัสศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ในงาน “PATHUM FANTASTIC FAIR 2025” ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2568 ณ ALIVE PARK HALL ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี

