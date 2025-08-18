“Empanada” พายสไตล์ละตินอเมริกัน ครั้งแรกในไทย ภายใต้แบรนด์ “EMPA Homebake”

“Empanada” หรือพายสไตล์ละตินอเมริกันจะเป็นพายแป้งชั้นเดียว (Single-layer Pie) ต่างจากพายปกติหรือ พายสไตล์ฝรั่งเศสที่เราเห็นกันทั่วไปที่จะเป็นแป้งหลายๆ ชั้น โดยมีความโดดเด่นอยู่ที่การเป็นแป้งที่บางและมีไส้ที่เยอะ ซึ่งพายตัวนี้ยังสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภูมิประเทศต่างๆ ได้ด้วย รวมถึงประเทศไทย ที่มีนักชิม และเชฟอยู่เป็นจำนวนมาก และการหลั่งไหลเข้ามาของอาหารนานาชาติ ทำให้ เราได้พบเห็นพายสไตล์ละตินอเมริกัน ขายกันอยู่ในร้านอาหารที่เป็นสไตล์ละตินอเมริกัน ซึ่งก็ยังไม่ได้แพร่หลาย อยู่ในร้านเบเกอรี่ ให้คนไทยจับต้องได้ เหมือนเบเกอรี่ทั่วๆไป
ที่มา พายสไตล์ละตินอเมริกัน ครั้งแรกในไทย
ด้วยเหตุนี้ เอง “นางสาวนันทกานต์ อมรสู่สวัสดิ์” ในวัย 34 ปี เธอได้หยิบเอา “Empanada” หรือพายสไตล์ละตินอเมริกัน ออกมาทำจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไทย ที่ชื่นชอบการทานพาย และตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง ที่อยากจะสร้างธุรกิจ ก็เลยได้เป็นที่มาของ EMPA Homebake พายสไตล์ละตินอเมริกัน น่าจะเป็นรายแรก ที่ทำออกมาจำหน่าย นอกเหนือจากการไปกินในร้านอาหารสไตล์ละตินอเมริกัน
นันทกานต์ เล่าว่า ที่มาของการมาทำ “Empanada” หรือพายสไตล์ละตินอเมริกัน เริ่มต้นมาจาก เมื่อครั้ง ที่ตัวเองได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ประเทศอาเจนติน่า ก็ได้ไปรู้จักพายชนิดนี้ และชื่นชอบมาก แต่พอกลับมาประเทศไทย หากินไม่ได้ แต่ตอนนั้น ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำกิน หรือ ทำขาย จนกระทั่ง วันหนึ่ง ต้องการจะสร้างธุรกิจส่วนตัว นอกเหนือจากการกิจการทำบรรจุภัณฑ์จำหน่ายของที่บ้าน ก็เลยเลือกมาทำ“Empanada” หรือพายสไตล์ละตินอเมริกัน
โดยได้หาความรู้ และขั้นตอนการทำจากการสอบถาม ครอบครัวที่เราไปพักอาศัยอยู่ และ เพื่อนๆ สมัยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาใต้ ร่วมกับการค้นหาจากทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย และใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะทำออกมาขาย ซึ่งตอนที่ทำช่วงนั้น เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้มีเวลาว่าง ก็เลยทุ่มเทไปกับการทำ “Empanada” อย่างเดียวเลย และทดลองตลาดโดยการทำขายผ่านช่องทางออนไลน์ แรก ๆ เริ่มขายคนรู้จักก่อน และเกิดการบอกต่อกับคนที่ได้กิน มีออเดอร์เข้ามาในระดับที่พอใจ คิดว่า มันน่าจะต่อยอดได้ ก็เลยทำจริงจัง หลังจากในตอนแรกคิดว่าจะทำขายออนไลน์แค่ช่วงโควิด แต่ก็เลยทำยาวมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นหนึ่งอาชีพที่ตนเองทุ่มเทอย่างจริงจัง
แผนการตลาด เจาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศ
นันทกานต์ เล่าว่า แผนการทำตลาด ตั้งใจว่าจะทำตลาด 2 ช่องทาง ทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งจุดเริ่มต้นเรามาจากออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์ ใช้ทุกแพลตฟอร์ม และได้เข้าร่วมอบรม กับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ในกิจกรรม ปลดล็อก ศักยภาพการสื่อสารการในตลาดดีพร้อม ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เข้าอบรมกับหน่วยงานภาครัฐอีกหลายโครงการ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการตลาดให้สินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีมากขึ้น
ในส่วนของตลาดออฟไลน์ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่ผ่านมา มีการออกบูทตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และออกบูทตามสำนักงานและออฟฟิศ ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี ส่วนการนำสินค้าไปวางขายในร้านเบเกอรี่ เป็นโอกาสต่อไปในอนาคต เนื่องจากตอนนี้ สินค้าของเรายังไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากเป็นพายแบบแป้งบาง ชั้นเดียวเก็บไว้ในตู้เย็น3-4 วัน เก็บภายในนอกได้แค่ 1 วัน ทำให้การวางขายในร้านเบเกอรี่ กังวลเรื่องอายุการเก็บรักษา แต่มีลูกค้าร้านเบเกอรี่ สนใจอยากจะนำ Empanada ของเราไปวางขาย อยู่ในสเต็ปต่อไป ถ้าเรายืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานมากขึ้น
ราคาค่อนข้างสูงใช้วัตถุดิบคุณภาพเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ
ส่วนของราคาขาย จำหน่ายอยู่ที่ชิ้นละ 39 บาท และ 49 บาท มี 2 ไส้ แบบคาว และแบบหวาน หลายคนมองว่า ราคาที่เราขายค่อนข้างสูง แต่ต้องบอกว่า ราคาเราเมื่อเทียบกับคุณภาพวัตถุดิบที่คัดเลือกอย่างดี ถือว่าไม่ได้สูงเลย เพราะเราต้องการจะเน้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย วัตถุดิบทุกอย่างต้องปลอดภัย แม้ว่าราคาจะสูง เราก็เลือกใช้ และในกระบวนการผลิตปกติใช้การทอด แต่เราก็จะใช้การอบแทน เพื่อผู้บริโภคกังวลเรื่องน้ำมันที่ใช้ในการทอด วัตถุดิบที่ใช้ เลือกเป็นวัตถุดิบปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง เป็นต้น
เรียนจบฟู้ดซายน์ ต่อยอดสร้างธุรกิจอาหาร
นันทกานต์ เล่าว่า ครั้งนี้ ถือว่า เป็นธุรกิจตัวแรกที่ทำด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ และตัวเองเรียนมาทางด้านฟู้ดส์ซายน์ ทำให้เรามีความรู้เรื่องการของอาหารโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ ก็นำมาปรับใช้กับการทำ Empanada ครั้งนี้ด้วย และ เนื่องจากเราเป็นรายแรกที่นำ Empanada พายสไตล์อเมริกัน เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย ทำให้เรามั่นใจ ว่าลูกค้าจะให้การตอบรับที่ดี มาบวกกับรสชาติที่เชือว่าหลายคนที่ได้ทดลองเขาจะกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งหลังจากลองตลาดมาได้ 1 ปี ในช่องทางออนไลน์ และการออกบูท ก็เป็นเช่นนั้น จริงๆ หลายคนที่ได้ลองก็จะกลับมาซื้อซ้ำ ส่วนของไส้เอง เราก็มีการปรับสูตรให้ตรงกับความชอบของคนไทยด้วย
ท้ายสุดนี้ นันทกานต์ ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงการเริ่มต้นธุรกิจ ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่หลายคนมองว่าถดถอยนั้น ส่วนตัวก็อยากจะบอกในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ ว่า การเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในตอนนี้ ก็ยังคงไปได้ แม้ว่าจะไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าทำสินค้าคุณภาพ อย่าง ขายอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ยังไงก็ยังไปได้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่หลายๆ คนรัดเข็มขัดก็ตาม
ติดต่อ Facebook : EMPA Homebake พายสไตล์ละตินอเมริกัน
