“ยูริ” ตอบโจทย์ “แจ็ค-เอ็กซ์” พูดไทยได้ สื่ออารมณ์ได้ดีใน “ฟู้ดทรัค ลัก(รัก)หมูเด้ง”

เป็นนางเอกที่ตอบโจทย์ภาพยนตร์ไทย “ฟู้ดทรัค ลัก(รัก) หมูเด้ง” ภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท แม็คโก กรุ๊ป ลิมิเต็ด จำกัด,บริษัท คุณแม่แจ็ค จำกัด, บริษัท เอ็น ชานเนล (ไทยแลนด์) จำกัด และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพราะ 2 ผู้กำกับ แจ็คเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ แจ็ค แฟนฉัน และ เอ็กซ์ วัชรพงษ์ ปัทมะ ต้องการให้หนังมีกลิ่นอายความอินเตอร์ จึงอยากได้นักแสดงชาวต่างชาติ งานนี้แจ็คและเอ็กซ์ถึงกับบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปแคสท์ติ้งนักแสดงสาว ชเว ยูริ ที่ไกลถึงเกาหลีเลยทีเดียว
แจ็ค แฟนฉัน เผยว่า “โจทย์ของเราคืออยากให้หนังมีความอินเตอร์ เลยอยากได้นางเอกเป็นคนเกาหลี ผมและทีมงานก็หานักแสดงชาวเกาหลีที่พอพูดไทยได้ จนมาเจอ ชเว ยูริ ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่เกาหลี ก็เลยบินไปแคสท์เขาที่นั่นเลย ถ้าทุกคนจำได้ช่วงปีใหม่ผมติดพายุที่หนักที่สุดในรอบ 50 ปีอยู่ที่สนามบินเกาหลีจนกลับไทยไม่ได้ ยูริเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี เพราะเขาเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาก่อน ซึ่งผลงานการแสดงของเขาตรงกับที่ทางทีมต้องการ เข้าใจบทและสื่ออารมณ์ออกมาได้ดี ก่อนจะเวิร์คช็อปที่ไทย เขาเตรียมตัวศึกษาบททำการบ้านประมาณ 5 เดือน ทำงานละเอียดมากแล้วพอมาเวิร์คช็อป เคมีของเขาเข้ากับมาริโอ้มาก แล้วยิ่งฉากที่เข้ากับน้องชุณห์ ที่เล่นเป็นลูกชาย “ซารัง” เขาทำเอาผมสัมผัสได้ถึงสายใยความรักระหว่างแม่และลูกเลย สายตาท่าทางดูอบอุ่นมากครับ”
ชเว ยูริ กล่าวว่า “สำหรับการแสดงเรื่องนี้ ใช้เวลาเตรียมตัว 4-5 เดือน ใช้ดิคชันนารี ไทย-เกาหลี ในการช่วยแปลภาษาด้วย และพยายามเข้าใจตัวละคร “มีรี” ให้มากที่สุดค่ะ ถามว่าตอนที่ได้รับการนำเสนอโปรเจกต์มีความกดดันไหม ก็พยายามคิดว่าจะแสดงยังไงให้ออกมาดี โฟกัสแค่นั้นเลย และพยายามจำบทให้ดีที่สุด พยายามเข้าใจบทของหนังและเล่นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะ การร่วมงานกับคุณมาริโอ้ เขาเป็นคนใจดี เรียบร้อยและดูแลยูริเป็นอย่างดี ขอบคุณที่ทำให้ยูริสบายใจ ส่วนน้องชุณห์ที่เล่นเป็น “ซารัง” ลูกชายของฉันน่ารักมาก มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเขาค่ะ”
“สำหรับการทำงานกับผู้กำกับ คุณแจ็คและคุณเอ็กซ์ มีความสุขมากค่ะ ผู้กำกับแจ็คและเอ็กซ์เป็นคนจริงใจ ให้กำลังใจยูริเสมอ ให้ยูริมีส่วนร่วมในการแสดง จะถามเสมอว่าฉากนี้อยากจะเล่นแบบไหน และใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช่วงที่ถ่ายทำเป็นเดือน เม.ย. เมืองไทยอากาศร้อนมาก เตรียมแอร์ให้ จัดเตรียมและซัพพอร์ตทุกอย่างที่จะช่วยให้เราทำงานออกมาได้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณที่ดูแลยยูริเป็นดีค่ะ” ชเว ยูริ กล่าว
เตรียมเหยียบคันเร่งผจญภัยไปทั้งคัน แล้วกอดกันให้แน่นกว่าที่เคย วันที่ 28 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์