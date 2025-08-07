พลาสติกคลุมดินย่อยสลายได้ “ไทยวา” ออเดอร์พุ่ง รับเทรนด์ปลูกพืชแบบไร้สารเคมี

ตลาดพลาสติกคลุมดิน เป็นตลาดที่ถูกจับตามอง เพราะปัจจุบันเกษตรกรที่หันมาปลูกพืชในรูปแบบของอินทรีย์ หรือ พืชปลอดภัย เลือกใช้พลาสติกคลุมดิน ป้องกันวัชพืชแทนการกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมี ซึ่งพลาสติกคลุมดินที่ใช้ส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทางบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมมาใช้สำหรับการผลิตไบโอพลาสติกจากมันสำปะหลังได้สำเร็จ นำมาต่อยอด ได้ออกมาเป็นพลาสติกคลุมดินย่อยสลายได้
พลาสติกคลุมดินย่อยสลายได้
จากมันสำปะหลังรายแรกของโลก
ดร.ประกายเพชร กิติยานนท์ Director – Specialty Business บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง กล่าวว่า บริษัทได้นำมันสำปะหลัง พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Bioplastic ภายใต้แบรนด์ "ROSECO" โรสซีโค ซึ่งเป็นการนำแป้งมันสำปะหลังมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว และ พลาสติกคลุมดิน หรือฟิล์มคลุมดินที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ แต่ฟิล์มคลุมดินที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ จะเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และส่งผลเสียต่อหน้าดินในอนาคตได้ และการใช้พลาสติกคลุมดินแบบชีวภาพยังไม่จำเป็นต้องเก็บ สามารถไถกลบไปได้เลยด้วย
สำหรับฟิล์มคลุมดิน ROSECO Mule Film เป็นไบโอพลาสติกที่ผลิตจากมันสำปะหลังทำให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 12 เดือน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของวัชพืชได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรแก้ปัญหาเรื่องของวัชพืช ด้วยการใช้สารเคมีฉีดพ่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรเอง และยังทิ้งสารตกค้างในพืชผัก ผลไม้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นเกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการใช้พลาสติกคลุมดิน กันเยอะมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ นิยมกันมาก แต่ในประเทศไทยเกษตรกรเริ่มหันมาใช้พลาสติกคลุมดินกันอย่างแพร่หลาย
ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ต้องการลดใช้สารเคมีจัดการวัชพืช
ด้วยเหตุนี้เอง “ไทยวา” ซึ่งได้มีการผลิต Bioplastic ภายใต้แบรนด์ "ROSECO" อยู่แล้ว จึงได้พัฒนาตัวพลาสติกคลุมดินออกมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชแบบปลอดภัยไม่ต้องการที่จะใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ซึ่งที่ผ่านมาไทยวาได้มีการทำงานร่วมกษตรกรอยู่แล้ว พอได้ผลิต “พลาสติกคลุมดินโรสซีโค” ออกมาก็มีเกษตรกรสนใจ เพราะนอกจากลดการใช้สารเคมีในการจัดการวัชพืชแล้ว ยังช่วยลดการจ้างแรงงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ปัจจุบันเกษตรกรกำลังประสบปัญหานี้อยู่
แผนการตลาด
ดร. ประกายเพชร กล่าวว่า ROSECO Mule Film ได้มีแผนการขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งหลักบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตัววัตถุดิบก็คือไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง แต่ในส่วนของตัวโปรดักส์ มีโรงงานที่รับผลิตอีกที่หนึ่ง ถ้าใครสนใจต้องการจะผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเองก็สามารถติดต่อกับเราได้ ทางเราก็จะช่วยติดต่อไปทางโรงงานผู้ผลิตให้
ทั้งนี้ ในส่วนผู้ที่ต้องการซื้อไปใช้งานทางบริษัทฯ มีพลาสติกคลุมดิน ผลิตภายใต้แบรนด์ ROSECO จำหน่าย ในส่วนของตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกทั้งตัวไบโอพลาสติก ที่เป็นวัตถุดิบ และโปรดักส์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกคลุมดิน หรือ บรรจุภัณฑ์ เริ่มมีการจำหน่ายออกไปบ้างแล้ว ผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มตระหนัก ถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมหันมาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกจากธรรมชาติมากขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯถือเป็นผู้บุกเบิกพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเชิงพาณิชย์รายแรกในประเทศไทย โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตเฟสแรกไว้ระดับ 3,000 ตันต่อปี และคาดว่าธุรกิจนี้จะช่วยสร้างรายได้ 1,000 ล้านบาทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
ข้อดีของการใช้พลาสติกคลุมดิน
ส่วนข้อดี ที่ทำไมเกษตรกร หันมาใช้พลาสติกคลุมดิน อันดับแรก ป้องกันวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต และเมื่อวัชพืชไม่มี ก็ไม่มีแย่งอาหารพืชผัก ที่ปลูกในแปลง ช่วยเพิ่มอัตราผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และการใช้พลาสติกคลุมดินยังพบว่า ช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่สูงกว่า ช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินให้สม่ำเสมอ และเพิ่มรอบการเพาะปลูกได้มากขึ้น ส่วนต้นทุนราคาพลาสติกคลุมดิน ที่ผลิตจากไบโอพลาสติก พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง ราคาจะสูงกว่า พลาสติกทั่วไป เกือบครึ่งหนึ่ง อย่างพลาสติกทั่วไปอยู่ที่ม้วนละ 900 บาท แต่พลาสติกคลุมดิน ROSECO ราคา 1,800 บาท แต่ในอนาคตถ้ามีการผลิตจำหน่ายจำนวนเยอะขึ้น ต้นทุนการผลิตถูกลงราคาลดลงมาได้
ในส่วนของตลาดที่มีการใช้พลาสติกคลุมดิน ถ้าเป็นตลาดในต่างประเทศ ประเทศที่มีการใช้กันเยอะมาก จะเป็นประเทศเกาหลีใต้ เกษตรกรเกือบทั้งหมดของเค้าจะใช้พลาสติกคลุมดิน หรือ ที่ญี่ปุ่น เริ่มใช้กันเยอะ ส่วนผู้ผลิตพลาสติกคลุมดินที่เป็นไบโอพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลัง ตอนนี้เรายังคงเป็นรายแรก ส่วนผู้ผลิตหลักพลาสติกคลุมดิน จะมาจากผู้ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่ขายกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนราคาถูกกว่าเราค่อนข้างเยอะ แต่ของเราจะได้เปรียบ เพราะเป็นพลาสติกย่อยสลายได้
ประวัติ ความเป็นมา ไทยวา
สำหรับประวัติ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เป็นบริษัทเกษตรและอาหาร เปิดดำเนินกิจการมากว่า 75 ปีในประเทศไทย เริ่มต้นจากผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และขยายธุรกิจไปผลิตอาหาร เช่น วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยว ทำได้ดี เพราะได้ขึ้นเป็นผู้นำในตลาดนี้ ภายใต้แบรนด์ กิเลน และมังกรคู่ ปัจจุบันผู้นำในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานในต่างประเทศ 15 แห่ง ใน 5 ประเทศ ไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และ กัมพูชา และมีการส่งออกสินค้าไปกว่า 35 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะติดต่อซื้อขายผลผลิตการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง กับเกษตรกรโดยตรง
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายการลงทุนมาในกลุ่มของ ไบโอพลาสติก ผลิตจากมันสำปะหลัง และได้มีการเปิดบริษัท ชื่อว่า ไทยวาเวนเจอร์ เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์อัปด้วย เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าเกษตร ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมด้านฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน สำหรับธุรกิจในรูปแบบ B2B เตรียมเงินลงทุนไว้กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมด เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการเกษตร ที่ทำรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศไทย และเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการส่งออกมันสำปะหลังด้วย
