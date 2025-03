นิตยสาร Business+ ร่วม วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2568”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2025” เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างโดดเด่น ครอบคลุม 6 ประเภทสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), รศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ

กล่าวว่า สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันทุกชิ้นล้วนเกิดจากความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น โดยใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละยุคสมัย พร้อมนำ นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก จนบางครั้งอาจละเลยผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาหลายด้าน เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ สภาพอากาศที่แปรปรวนและมลพิษทางอากาศ ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจเริ่มตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้ และหันมาดำเนินธุรกิจอย่าง มีความรับผิดชอบ พัฒนา สินค้า และ บริการ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ สำหรับประเทศไทยได้มุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ จนสามารถ ขยับอันดับ ในดัชนีนวัตกรรมโลก ปี 2567 (Global Innovation Index 2024) จากอันดับที่ 43 เป็นอันดับที่ 41 จาก 133 ประเทศ และยังคงรั้งอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนสำหรับงาน มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2025” จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาด และกระตุ้นการตื่นตัวในสังคมไทย และโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานนี้จะประสบความสำเร็จในการช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเติบโตทางนวัตกรรมอย่างยั่งยืนกล่าวว่า “นิตยสารBusiness+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านธุรกิจที่นำเสนอข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการตลาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สินค้าและบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรธุรกิจจึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองตลาด แต่ยังมีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก ด้วยเหตุนี้นิตยสาร Business+ จึงได้จัดงาน Product Innovation Award 2025 ขึ้น เพื่อเชิดชูองค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม โดยร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พิจารณาจากแนวคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ และคุณค่าต่อสังคม นิตยสารBusiness+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Product Innovation Award 2025 จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรธุรกิจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ตลาด และยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น”กล่าวว่า “ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กรและธุรกิจทั่วโลก สิ่งที่เคยนำมาซึ่งความสำเร็จในอดีต อาจไม่เพียงพอสำหรับอนาคตอีกต่อไป งานในวันนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรางวัลที่มอบให้ในวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า องค์กรของท่านเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรามีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจาก นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันเฟ้นหาองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม จนเป็นที่มาของ รางวัล Business+ Product Innovation 2025 ซึ่งเป็นเวทีเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ และในนามของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรม และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ขอขอบคุณทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไป”1. บริการ Application MTL Click บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3. บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกัน ผ่านระบบ AI บนมือถือ V-INSPACTION บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)4. รถยนต์อเนกประสงค์ ครอสโอเวอร์เอสยูวี NEW MAZDA CX-5 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด5. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes-Benz EQE SUV บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด6. ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 5 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด7. ผลิตภัณฑ์ EV Charging บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด8. สุขภัณฑ์อัจฉริยะ e-Lite จากแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ด โดย บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)9. วัสดุตกแต่ง จระเข้ คิ้วกรีน บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด10. โครงการบ้านเดี่ยว The Palm Thawi Wattana บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)11. HEKA Ai Mattress ที่นอน AI12. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำแร่และน้ำด่าง ALKAMAG บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)13. ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลัง สำหรับทอดกรอบ ภายใต้แบรนด์ ทาสุโกะ (Tasuko) บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด14. ผลิตภัณฑ์ ไอซ์ป๊อป (ICE POP) ไอศกรีมน้ำผลไม้แท้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด15. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม QminC Smoothie Probiotic บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด16. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เอสโคโค่แมนซี่ กลิ่นมะพร้าวและส้มคาลาแมนซี่ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด17. เครื่องปรับอากาศ ไฮเออร์ UV Cool Voice Series บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด18. Hisense Refrigerator RQ667 Vacuum Pure Fresh Series บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด19. เครื่องซัก-อบผ้า TOSHIBA รุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด20. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอัจฉริยะ Tineco Floor One S Series S6 Stretch Pro และ One S9 Artist บริษัท ทิเนโค่ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด21. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและเพิ่มการเผาผลาญ Dr.Jel LF บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด22. “Dr.master” The master of HAIR SOLUTIONS บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)23. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเม็ดฟู่ บริษัท วิตาซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด24. Ultherapy PRIME – นวัตกรรมแห่งการยกกระชับผิว บริษัทเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย