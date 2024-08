บุญถาวรรัชดา ฉลอง 40 ปี ชวนอัปเดตเทรนด์บ้านใหม่ พร้อมช้อปสินค้าคุณภาพดีจากทั่วโลก!

บุญถาวร ตอกย้ำความเป็นผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน ที่ครองใจลูกค้าโซนรัชดาและใกล้เคียงมากว่า 40 ปี เนรมิตพื้นที่โชว์รูมทั้งหมดกว่า 12,700 ตร. ม. แปลงโฉมเป็นศูนย์รวมสินค้าเพื่อบ้าน อุปกรณ์แต่งบ้าน ที่ครบครัน ทันสมัย และตอบโจทย์ในทุกมิติความต้องการเพื่อบ้าน มอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม เสริมด้วยสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โซนกระเบื้องที่ใหญ่ที่สุด พร้อมแบรนด์ชั้นนำกว่า 16 แบรนด์ โซนห้องน้ำที่ตอบโจทย์ด้วยแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำ ปักหมุดแหล่งรวมชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติมากที่สุด หลากหลายที่สุด และสินค้าสุขภัณฑ์อัจฉริยะ โซนห้องครัวที่เต็มไปด้วยห้องตัวอย่างหลากหลายสไตล์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในบ้าน ไฟส่องสว่าง และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ครอบคลุมสินค้าทั้งแบรนด์ไทย และนำเข้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกโซนกระเบื้อง (Tile Gallery) ศูนย์รวมกระเบื้องแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ Porcelanosa แบรนด์กระเบื้องสเปนคุณภาพอันดับ1 ของโลก ด้วยสไตล์ Comtemporary เรียบหรู ที่เป็นเอกลักษณ์ และคุณภาพของกระเบื้องที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เช่น กระเบื้องผนัง ขนาด 60*150 cm ที่มีลวดลายทำให้ Porcelanosa เป็นที่ยอมรับในแวดวงนักออกแบบระดับโลก หรือ แบรนด์ B-Italia กระเบื้องเทรนใหม่ล่าสุด จากอิตาลี โดดเด่นด้วยดีไซน์ เน้นการตกแต่ง และสนุกกับการ Mix and Match ได้หลากหลายแนว หรือ โซนกระเบื้อง Big Format ที่รวบรวมกระเบื้อง แผ่นใหญ่ เยอะที่สุด รวมถึงสต้อคพร้อมส่ง ตั้งแต่ 80*160 ไปจนถึง 160*320 ซึ่งสามารถทำได้หลากหลาย application ไม่ว่าจะเป็น Counter Top ครัว, กรุหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือบุผนังปูพื้น ตกแต่งเพื่อสร้างความหรูหรา ไร้รอยต่อ ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับ lifestyle คนรุ่นใหม่ และ แบรนด์ที่กำลังเป็นกระแสและมีคนกล่าวถึงมากที่สุด อย่าง แบรนด์ Gelato ก็มาพร้อม New Collection ที่สร้างความฮือฮา ในเรื่อง สีสันสดใส shape ที่หลากหลาย ในงานสถาปนิกมาแล้ว ทั้ง Macaron Collection, Havana, Clay และ Memphis เชิญสัมผัสโลกแห่งกระเบื้องจากทั่วทุกมุมโลก ที่ตอบโจทย์ในทุกสไตล์ที่เป็นคุณได้ ที่ บุญถาวร ดีไซน์ วิลเลจ รัชดาพิเศษกับโซนใหม่! โซน Surface&Covering พื้นที่แสดงสินค้ากลุ่มใหม่ของบุญถาวร โซนนี้เป็นการนำเสนอวัสดุปิดผิวและตกแต่ง ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ประกอบไปด้วย MCM หรือ Modified Clay Materials นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มีคุณสมบัติบางเบา ติดตั้งง่าย ตกแต่งได้อย่างอิสระ มาตรฐานการลามไฟ ระดับ Class A ปราศจากสารระเหย ที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ (TVOC) ช่วยลดอุณหภูมิ ระบาย ถ่ายเทอากาศได้ดี ตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และยังมี Co-extrusion board ติดตั้งง่าย จบงานไว ประหยัดจริง วัสดุปิดผิวตกแต่งที่ผลิตโดยการอัดรีดหลายชั้น ( Co-extrusion board ) ซึ่งทำให้วัสดุนี้มีคุณสมบัติหลายประการรวมกันในแผ่นเดียว ดีไซน์ลวดลาย สวยงามและหลากหลาย ติดตั้งง่ายและจบงานไว กันปลวก กันน้ำทนความชื้น ไม่ลามไฟ ปลอดภัย ไร้สารพิษ ไร้กลิ่น ทำความสะอาดง่าย สามารถเยี่ยมชมพื้นที่โชว์สินค้า ค้นพบไอเดียในการตกแต่งบ้าน ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและการออกแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ด้วยแบรนด์ TEXTUREโซนห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ (Bath and Bath) ศูนย์รวมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ แบรนด์ cotto American Standard kohler Hafele และ grohe บุญถาวรจัดเต็มมอบประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อสินค้ากับโซนห้องน้ำที่ปรับใหม่ทั้งโซน จัดมาให้ครบทุกความต้องการ ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลายสไตล์ มาตรฐานระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสุขภัณฑ์นวัตกรรมสุดล้ำจากหลายแบรนด์ชั้นนำ ปักหมุดแหล่งรวมชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติมากที่สุด หลากหลายที่สุด คุ้มค่า คุ้มราคา รวมถึงสุขภัณฑ์เทคโนโลยีสุดล้ำอย่างแบรนด์ Bath & Bath สุขภัณฑ์อัจฉริยะ E-va 5 Series ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จัดเต็มทุกฟังก์ชั่น นอกจากนี้ยังมีการเปิดช้อป Hansgrohe ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์สัญชาติเยอรมัน อุปกรณ์ห้องน้ำระดับพรีเมียม สร้างประสบการณ์การอาบน้ำหรูหรา เหนือระดับ รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษา แนะนำการออกแบบ โดยทีม ROOM STYLIST จาก EVERYROOM โดยสาขารัชดาตอบโจทย์ห้องน้ำที่ลูกค้าใช้จริง ในรูปแบบไร้การสัมผัส โดยลูกค้าสามารถลองสัมผัสกับประสบการณ์จริง ทั้งในส่วนของสุขภัณฑ์แบบ Touch less และสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ทุกโซนภายในสาขาเราโซนห้องครัว (Kitchen Studio) มีสินค้าหลากหลาย ครบครัน ตอบโจทย์ทั้งรูปแบบการใช้สอยของงานครัวไทย และครัวฝรั่ง อัดแน่นด้วยแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ครัว และครัวชั้นนำต่างๆ อาทิ Absolute Kitchen , ครัวปูน 360 , Kitchen Express , Smart Kitchen ครอบคลุมทั้งชุดครัวที่ได้รับความนิยม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอีกหลายรายการ เพื่อตกแต่งทั้ง Build-in เรียบหรู ครัวสำเร็จรูปสวยเก๋ ครัวประยุกต์สีสนสดใส เพื่อให้เข้ากับ Lifestyle พร้อมด้วยทีมดีไซเนอร์มืออาชีพ ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบให้กับลูกค้า ได้เห็นภาพเสมือนจริงผ่าน 3d design ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ พร้อมด้วยพื้นที่จัดแสดงห้องครัวและชุดครัวหลายรูปแบบ ให้ได้เลือกทั้งซื้อสินค้า พร้อมช้อปไอเดียแต่งบ้านไปพร้อมๆ กันสัมผัสกับโฉมใหม่ของ โซน Anyhome ที่มีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในหลากหลายสไตล์เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งหมด 5 โซน AnyHardware กับอุปกรณ์ตกแต่งซ่อมแซมบ้านต่างๆ เครื่องทำน้ำร้อน น้ำอุ่น ปั๊มน้ำ Digital Door Lock จากแบรนด์ชั้นนำ AnyPower เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Hitachi ,Toshiba ,Sumsung Anybath สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำในสไตล์ที่ทันสมัย อาทิ Bath and Bath , Gelato Bath ,Hefele , Cotto , American Standard ,Rasland Anyliving เฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอลจากแบรนด์ Moove และ Any Kitchen พบกับชุดครัวทันสมัยและอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ที่มีสไตล์มินิมอล อีกทั้งเพลิดเพลินกับสินใหม่ได้ตลอดทั้งปี ตอบโจทย์ทุกกลุ่มสินค้าที่เลือกสรรมาอย่างมีคุณภาพโซน Lighting ศูนย์รวมอุปกรณ์ส่องสว่าง โคมไฟ ที่ใหญ่ที่สุด ครบจบทุกสไตล์ เอาใจสายแต่งบ้าน อาทิ โคมไฟ modern luxury classic minimal ที่มีให้เลือกกว่า 5,000 รายการ รวมไปถึงดาวน์ไลท์รูปแบบใหม่ Click Series by Maxlight Selected ที่สามารถ Customize เองได้ตามต้องการ กับและยังมีพนักงานผู้เชียวชาญคอยแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วยโซน Lifestyle Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ผสานความเรียบง่าย หรูหรา คลาสสิค และแรงบันดาลใจจากนักออกแบบชั้นนำระดับโลก เพื่อสะท้อนรสนิยมและสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่าง ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งาน และมอบความสุขให้สมาชิกในบ้าน อาทิ Natuzzi Editions, the name of comfort since 1959 แบรนด์โซฟาหนังแท้พรีเมียมสัญชาติอิตาเลียน, KUKA home ท็อปแบรนด์โมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 จากประเทศจีน, Camerich เฟอร์นิเจอร์สไตล์อิตาเลียนโมเดิร์น คุณภาพสูง, American Elite ลักซ์ชัวรี่เฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกัน และเปิดตัว แบรนด์น้องใหม่ LIV casa แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ที่ตัดทอนความพอดี เหลือไว้เพียงคุณค่าแห่งรสนิยมเหนือระดับ สู่สัมผัสหรูหราที่ลงตัวบุญถาวรรัชดา ฉลองครบรอบ 40 ปี จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษภายในงานมากมายตลอด 3 วันเต็ม ทั้งสินค้าราคาพิเศษ 40 ปี 40 แบรนด์ดัง สมาชิกบุญถาวรแฟมิลี่ แลกคะแนน X3* Top Spender ภายในงาน แจกทองรวม 4เส้น สมัครสมาชิกใหม่ รับส่วนลด 200* บาท ช้อปในแผนก Anyhome รับส่วนลด 200* บาท กิจกรรมประมูลสินค้าเริ่มต้น 40 บาท ช้อปฟิน อิ่มฟรี ด้วยคูปองอาหารและเครื่องดื่ม Food truck กิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์ TOTO เปิดช้อป Hansgrohe สินค้าห้องน้ำคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เปิดช้อปกระเบื้องนำเข้า Porcelanosa และ B-Italia มาช้อปสินค้าแต่งบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 67 เวลา 8.00-20.00 น. เฉพาะบุญถาวร รัชดาเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : https://www.boonthavorn.com และ https://www.facebook.com/boonthavorn#boonthavorn #บุญถาวร #บุญถาวรดอทคอม #IdeasComeAlive #บุญถาวร40ปี #บุญถาวรรัชดา 