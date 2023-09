เปิดโลกอาหารและสินค้าจากพืช! Plant Based Festival 2023 เอาใจสายวีแกนรับเทรนด์รักสุขภาพ

SME Thailand จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ SME เดินหน้าจัดงาน Plant Based Festival 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง รับเทรนด์บริโภคพืช ช่วยโลก ช่วยธุรกิจยั่งยืน ภายใต้ธีม Food for Better Life Better Environment ดีต่อเรา…ดีต่อโลก มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดและผลักดันการขยายตัวของธุรกิจ Plant Based ในประเทศไทย

กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกสั่นคลอน จากผลกระทบของจำนวนประชากรโลกที่สูงขึ้น สงคราม การระบาดของเชื้อโรคที่เกิดกับคนและสัตว์เลี้ยงที่นำมาเป็นอาหาร ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มตื่นตัวและห้ามส่งออกอาหารรวมถึงวัตถุดิบบางประเภท ส่งผลให้ทั่วโลกมองหาแหล่งอาหารใหม่ๆ ที่ยั่งยืน จึงนำมาซึ่งกระแส Foods for The Future หรืออาหารแห่งอนาคต ดังจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช หรือ Plant Based Food กำลังเติบโตในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วยทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง รวมถึงคนในครอบครัวมากขึ้น จากที่เราเคยเห็นคนกินเจเฉพาะเทศกาล ก็ขยับมาเป็นกินมังสวิรัติ หรือ Vegan และถึงตอนนี้มีการคิดค้นพัฒนาโดยการนำนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ มาพัฒนาอาหารเนื้อสัตว์ที่ผลิตได้จากพืช หรือ Plant-based จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหาร Plant Based ในหลากหลายรูปแบบ เชื่อว่าในประเทศของเรานั้นมีผู้ประกอบการอาหาร Plant- based, Future Food และ Alternative Protein เป็นจำนวนมากและเชื่อว่าผู้ประกอบการของไทยนั้นสามารถผลิตอาหารเหล่านี้ได้ดี ซึ่งประเทศเรามีความโดดเด่นด้านการพัฒนาด้านอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่อาหารที่ถูกคิดค้นนั้นจะมีการควบคุมคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารให้เกิดขึ้นกับประเทศ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด Plant Based ในเวทีโลกในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้ สถาบันอาหาร ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เล็งเห็นถึงการเติบโตของตลาดอาหารในกลุ่ม Plant Based Food จึงได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ารับการรับรองมาตรฐานอาหาร Vegan และการปรับปรุงสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Plant Based Food ให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือก โดยในส่วนพื้นที่ของสถาบันอาหารได้นำเสนอบริการของสถาบันอาหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Plant Based Food ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชทางเลือกอื่นๆกล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร Plant Based ของบ้านเราเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Food for Better Life Better Environment ดีต่อเรา…ดีต่อโลก เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบทางการเกษตร เราควรจะใช้ประโยชน์ ในสิ่งที่เรามีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของผู้บริโภค พร้อมๆ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทย นี่คือสิ่งสำคัญที่จะเป็นผลพวงที่จะทำให้เกษตรกรของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ นอกจากจะได้ชม ช้อป ชิมสินค้าอาหาร Plant Based และ Vegan จากผู้ผลิตสินค้าทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่มากมายแล้ว ยังจะได้พบกับนวัตกรรมอาหารจากพืชรูปแบบใหม่ ผลงานวิจัยจาก 3 สถาบันการศึกษาชื่อดังของไทย รวมถึงผลงานการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจในกิจกรรม Plant Meet Zoneนอกจากนี้ ยังจะได้พบสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกเอาใจสาย Vegan กับ 5 แบรนด์รักษ์โลก อาทิ Marionsiam, ขวัญหวาน, Maddy Hopper, Keapaz และ SETS รวมถึงผลิตภัณฑ์ Plant Based จากเหล่าคนดัง อาทิ คุณเอมี่ กลิ่นประทุม กับแบรนด์ Planto Monster ผลิตภัณฑ์ Plant Based Protein จากพืช ที่จะมาร่วมออกบูธภายในงาน Plant Based Festival 2023 ด้วยในส่วนของกิจกรรมสัมมนาเวทีกลางในปีนี้ ก็จะมีบรรดาจากกูรู และ Influencer สาย Plant-based มาร่วมเสวนาและจัดกิจกรรม Workshop มากมายหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ที่ผู้ได้ชมได้ฟังสามารถเก็บเป็นความรู้ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ หรือปรับวิธีการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญยังเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า รับฟรี! Gift Voucher มูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าภายในงานอีกด้วย เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันผลิตภัณฑ์อาหาร Plant Based ที่ผลิตโดยคนไทยให้ก้าวไกลไปสู่เวทีโลก และช่วยให้ประเทศของเราก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้อย่างไรก็ตามงาน Plant Based Festival 2023 มหกรรมอาหารแห่งอนาคต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5