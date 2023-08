เร่งกู้ตลาดไมซ์จีน เส้นเลือดใหญ่ สู่เป้ารายได้ 3.3.พันล.

การตลาด - ไทยเผชิญความท้าทายอีกครั้งในการปลุกตลาดไมซ์ เมื่อจีนเผชิญภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ขณะที่จีนคือตลาดหลักสำคัญของไทยในธุรกิจไมซ์ “ทีเส็บ” เร่งเครื่อง วางแผนกู้ตลาดไมซ์จีนให้กลับคืนมาโดยเร็วและมากขึ้น ล่าสุด จัดงาน “Thailand MICE Roadshow in China 2023” พร้อมสานสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 48 ปี ระบุจีนเป็นตลาดหลักที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ คาดหวังโรดโชว์ครั้งนี้ จะดึงตลาดไมซ์จีนเข้าไทยราว 15,000 คน สร้างรายได้ 990 ล้านบาท เพื่อดันสู่เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2566 ที่ต้องโกยตลาดไมซ์จีนให้ได้ 3,300 ล้านบาท“จีนมีความสำคัญและถือเป็นตลาดใหญ่ลำดับแรกของทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งก่อนการระบาดของโควิด 19 ชาวจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์เดินทางมาไทยกว่า 10 ล้านคนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 40 ล้านคน เมื่อไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี 2566 จีนเป็นหนึ่งใน 3 ลำดับแรกของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนไทยสูงสุด โดยครึ่งปีแรกนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามามากถึง 1.38 ล้านคน”เป็นคำกล่าวของ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาที่แสดงให้เห็นว่า จีน มีความสำคัญต่อตลาดท่องเที่่ยวและตลาดไมซ์ของไทยอย่างไรขณะที่ในเวลานี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมในประเทศจีนกำลังตกอยู่ในภาะวะที่ไม่ค่อยจะดีนักโดยพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวไว้ไม่นานนี้เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ ในพิธีเปิดงาน “Thailand MICE Roadshow in China 2023” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าเขายังย้ำด้วยว่า “ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังว่างานนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแน่นอนว่า ประเด็นสำคัญก็คือ การจัดงานครั้งนี้จุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งก็คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างไทยและจีน ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้วยการกระตุ้นตลาดไมซ์จากจีนให้กลับมาคึกคักในไทยอีกครั้งทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยกว่า 5 ล้านคน คาดการณ์ใช้จ่ายสูงถึง 446,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีเที่ยวบินอำนวยความสะดวกกว่า 46,175 เที่ยวบินโดยรัฐบาลไทยได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ โดยเฉพาะการขยายสนามบินทั่วประเทศ การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ การขยายเส้นทางรถไฟ การพัฒนาท่าเทียบเรือ การขยายเส้นทางถนน เพื่อให้การเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพและเมืองอื่นๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น“การจัดงานไมซ์โรดโชว์ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน และรักษาสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประเทศแหล่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ที่สำคัญของประเทศไทย” พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวอย่างมั่นใจคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ตลาดจีนที่มาเมืองไทยนั้นเป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเป็นหบัก แต่อันที่จริงแล้วก็มีกลุ่มตลาดไมซ์แฝงรวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน และไม่น้อยด้วยดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ กล่าวว่า “จีนเป็นตลาดหลักที่มีนักเดินทางไมซ์เข้ามาประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณ 200,000 คนต่อปีก่อนช่วงเกิดการระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเดินทางมาประเทศไทยสูงถึงหลักหมื่นคนต่อกลุ่มในแต่ละปี ดังนั้น จีนจึงเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างมากจุดมุ่งหมายในการจัดงาน Thailand MICE Roadshow in China 2023 คือ เพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าไมซ์ชาวจีนเชื่อมั่นว่าไทยให้ความสำคัญกับกับตลาดจีนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดไมซ์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้นัดพบเจรจาธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าในตลาดจีน และเป็นโอกาสแสดงความพร้อมของทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐและพันธมิตรที่ยินดีให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธ์พัฒนาการความพร้อมใหม่ๆ ของไทยที่สามารถรองรับการจัดงานระดับโลกและนักเดินทางไมซ์จากนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานดร.อรรชกา กล่าวต่อไปว่า “ไมซ์โรดโชว์ในประเทศจีนครั้งนี้ มุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าเป็นเป้าหมายหลัก มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่งและเมืองกวางโจว ที่ผ่านมาโดยมีผู้ประกอบการไมซ์ไทยเข้าร่วมประมาณ 54 ราย จาก 38 บริษัท อาทิ โรงแรม บริษัทบริหารจัดการภาคพื้นดิน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน และสายการบินผู้ประกอบการไมซ์ไทยจะได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อในตลาดจีนประมาณ 90 ราย จาก 73 บริษัท ที่เข้าร่วมงาน ณ กรุงปักกิ่ง และผู้ซื้ออีกประมาณ 90 ราย จาก 62 บริษัท ณ เมืองกวางโจว โดยทีเส็บคาดการณ์ว่าจากการจัดงานไมซ์โรดโชว์ครั้งนี้ไทยจะได้จำนวนงานที่มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้ที่จะมาจัดในประเทศไทย (Lead) ประมาณ 50 กลุ่ม มีนักเดินทางไมซ์ราว 15,000 คน สร้างรายได้ 990 ล้านบาท”ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ไทยและจีน การจัด Business Forum ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการสนับสนุนของทีเส็บสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยผ่าน Platform Exhibition กิจกรรมพิเศษในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อและส่งออกนักเดินทางไมซ์มายังประเทศไทย และการนำผู้ประกอบการไทยเข้าพบ China Chamber of International Commerce (CCOIC) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาโอกาสทางการค้าในอนาคตพร้อมกันนี้ ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญ “Thailand MICE to Meet You Year 2023” สู่ตลาดจีน เพื่อสร้างแรงจูงใจและจุดขายใหม่ๆ ของประเทศไทย และนำเสนอแพ็กเกจสนับสนุนการจัดงาน แบ่งเป็นแพ็กเกจ M&I Plus สำหรับกลุ่มการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สนับสนุนด้านงบประมาณในการสำรวจสถานที่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่องาน และสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดงานสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ไมซ์เลน บริการช่องทางตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า ศุลกากรและการขนส่ง ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพสูงที่จะทำให้รำลึกถึงเรื่องราวความทรงจำในไทย และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยอีกทั้งยังได้จัดแคมเปญร่วมกับห้างสรรพสินค้า ได้แก่ สยามพิวรรธน์ เซ็นทรัล และคิงเพาเวอร์ มอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ ในรูปแบบของคูปองต้อนรับ บัตรกำนัล คูปองส่วนลด ของอภินันทนาการ ห้องรับรอง และบริการจัดส่งพัสดุนอกจากนี้ ทีเส็บ ยังมีแพ็กเกจสนับสนุนสำหรับกลุ่มงานแสดงสินค้า แบ่งเป็น แพ็กเกจ New Show Essentials สนับสนุนตั้งแต่การทำวิจัยไปจนถึงผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เข้ามาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยให้งบประมาณสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท และแพ็กเกจ New & Existing Show Support สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่และงานเดิม ตามขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดงาน ภายใต้งบประมาณสูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) คาดการณ์ว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 760,000 คน สร้างรายได้ 50,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักเดินทางจากประเทศจีนจำนวน 50,000 คน สร้างรายได้ 3,300 ล้านบาทดังนั้นหากงานนี้สามารถระดมเงินจากตลาดไมซ์จีนเข้าไทยได้ 990 ล้านบาท ตามที่่วางไว้ ก็ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันไปสู่เป้าหมายรวม ที่จะมีเม็ดเงินจากกลุ่มตลาดไมซ์จีนในปีนี้ได้รวม 3,300 ล้านบาท