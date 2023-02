COWAY แบรนด์เครื่องกรองน้ำจากเกาหลีใต้บุกตลาดไทยเต็มตัว ดันแคมเปญ Just Drink ปูพรมเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ

กล่าวว่า “โคเวย์ ดำเนินงานด้วยโมเดลธุรกิจการให้บริการแบบ Heart Service ซึ่งลูกค้าไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องกรองน้ำเท่านั้น แต่ยังจะได้รับบริการที่มั่นใจว่าน้ำที่ดื่มเป็นน้ำที่สะอาดมาตรฐานระดับโลก โดยทางโคเวย์มีทีมเข้าไปช่วยดูแลทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญาการใช้เครื่องกรองน้ำ 5 ปี โดยจะเข้าไปตรวจเช็คทำความสะอาดทุก 2 เดือน และเปลี่ยนไส้กรองทุก 4 เดือน ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความสะอาดของน้ำและการดูแลรักษา“ผู้บริโภคเกาหลีใต้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำที่สะอาดอย่างมาก ทุกบ้านต้องติดเครื่องกรองน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเครื่องกรองน้ำให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ดื่มน้ำสะอาดตลอดเวลา เพียงแค่จ่ายค่าบริการรายเดือนเท่านั้น ซึ่งโมเดลนี้ไม่แตกต่างจากที่คนเกาหลีต้องจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ทำให้คนเกาหลีรู้สึกเป็นเรื่องปกติ เมื่อได้แลกกับการที่ได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อโคเวย์เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย จึงได้นำเสนอโมเดลการให้บริการนี้แก่ผู้บริโภค ซึ่งหลังจากได้ทำตลาดมาระยะหนึ่ง เราจึงพบว่าผู้บริโภคชาวไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีต่อบริการรูปแบบนี้”ด้วยผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ในปีนี้ โคเวย์เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างเต็มที่ โดยเตรียมแผนกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดกันอย่างถ้วนหน้าจากเครื่องกรองน้ำและบริการที่ยอดเยี่ยมของโคเวย์โดยมีทีมงานของศูนย์วิจัยทำหน้าที่ควบคุมการผลิตเครื่องกรองน้ำในโรงงานของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ทดสอบน้ำที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลเกาหลี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานสากลจนเป็นทมี่ยอมรับในอันดับต้น ๆ ของโลก ประกอบกับบริการดูแลที่ยอดเยี่ยมโดยทีมงานที่แข็งแกร่งที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การันตีด้วยรางวัลมากมาย และล่าสุด โคเวย์ได้คว้ารางวัล “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ประเภทเครื่องกรองน้ำ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงานประกาศรางวัล Superbrands Thailand 2021-2022 ตอกย้ำในความมุ่งมั่นของโคเวย์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างจริงจัง และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำยอดนิยมในใจคนไทยตลอดไปกล่าวถึงแผนการตลาดในประเทศไทยว่า โคเวย์เป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีรูปแบบบริการไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะในปีนี้ได้โปรโมตผ่านแคมเปญ “เรื่องน้ำดื่มให้ Coway ดูแล ส่วนคุณแค่ Just Drink” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทยอย่างดีเยี่ยม ซึ่งโคเวย์จะเดินหน้ายืนหยัดเพื่อดูแลลูกค้าคนไทยต่อไปสำหรับแผนการตลาดในปีนี้ โคเวย์ยังคงรุกพื้นที่สื่อในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปจนถึงช่องทางออฟไลน์ ซึ่งได้พิ่มจำนวนบูทจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเกือบทุกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงอีกหลายจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้มีน้ำดื่มที่สะอาดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เช่นเดียวกับผู้บริโภคชาวเกาหลีอย่างไรก็ดี พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองตามเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ที่เปลี่ยนไส้กรองจะเปลี่ยนหลัง 10 เดือนหรือ 1 ปี ขึ้นไป ทั้งที่ในความเป็นจริงควรเปลี่ยนไส้กรองอย่างน้อยทุก 4 เดือน และผู้ที่เปลี่ยนไส้กรองพบว่าเปลี่ยนเอง 25% และอีก 25% เรียกใช้บริการจากช่าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ บริการ Subscription ของโคเวย์จึงสามารถตอบโจทย์การใช้เครื่องกรองน้ำของคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้ดื่มน้ำที่สะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากโมเดลการให้บริการของโคเวย์###Coway แบรนด์ที่รู้จักในฐานะ The Best Life Solution Company จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการในรูปแบบ ‘Subscribe’ ที่มาพร้อมบริการหลังการขายที่เรียกว่า ‘Coway Care’ ในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ให้ความใส่ใจในทุกด้านในชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘The Best Life Solution Company ที่มุ่งมั่นมอบน้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยทั้งด้านการผลิตและดีไซน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ในปัจจุบัน Coway ตั้งอยู่ในหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, จีน, มาเลเซีย, อินโดนีเชีย, เวียดนาม และไทย เป็นต้น