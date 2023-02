กรุงศรี ออโต้เผยปี 65 สินเชื่อโต 17% คาดปีนี้ตลาดโตต่อเนื่อง

เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภาคธุรกิจในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ตลาดยานยนต์กลับมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจ โดยในปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ยังคงรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจได้ครอบคลุมทุกมิติ ด้วยยอดสินเชื่อใหม่ 183,000 ล้านบาท เติบโต 17% จากปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 7% ของยอดสินเชื่อใหม่ทั้งหมด พร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่งด้วยพอร์ตสินเชื่อคงค้างรวมที่ 425,700 ล้านบาททั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จ 3 ด้าน ได้แก่ 1) นวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด (Most Complete Digital Auto Lending) ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อยานยนต์และสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ตอบโจทย์ผู้ใช้รถทุกกลุ่ม บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto 2) ผสานการทำงานร่วมกับพันธมิตรดีลเลอร์และแบรนด์ผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด ชูโซลูชันที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจ (Seamless Collaboration with Dealers and OEMs) เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมอบข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ 3) ต่อยอดระบบนิเวศยานยนต์ที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Comprehensive Auto Ecosystem) ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลักของกรุงศรี ออโต้ ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกธุรกิจยานยนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้รถได้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เช่น การพัฒนาฟีเจอร์สถานีชาร์จรถอีวี (EV Charging Station) และการสร้างสรรค์คอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ขับขี่รถอีวีในประเทศไทย"อีกหนึ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จ โดยกรุงศรี ออโต้ยังสามารถคว้ารางวัลด้านดิจิทัลอย่าง Asian Experience Awards 2022 และ International Finance Awards 2022 การันตีความสำเร็จในการเป็นแบรนด์ผู้กำหนดทิศทางตลาดด้านดิจิทัล (Digital Market Shaper) ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และรางวัล Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 รวมถึงรางวัล Thailand’s Most Admired Brand จากนิตยสาร BrandAge เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์อันดับ 1 ในใจคนไทย"สำหรับในปี 2566 กรุงศรี ออโต้ มองว่าตลาดยานยนต์ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแรงหนุนจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ใหม่จะอยู่ที่ 866,000 คัน หรือขยายตัวประมาณ 2% จากปีก่อนหน้า สำหรับกรุงศรี ออโต้ เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตผู้ใช้รถให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ในทุกจุดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ต่อไป