(ชมคลิป) จากความชอบสู่อาชีพที่ใช่! “โพดโพ” เครื่องหัวเกินเรื่องเกินเบอร์ สวยปังอลังการ ออร์เดอล้นจนผลิตไม่ทัน!!

“พูดได้แบบ 100% เลยก็ได้ว่าเกิดจากโควิดเป็นเหตุ เพราะว่าต่างคนเมื่อก่อนก็คือทั้ง3 คนเรียนจบมาด้วยกัน และก็ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่คนละสาขา แล้วทีนี้ผมก็เป็นคนแรกที่โดนวิกฤต “โควิด” เล่นงานก่อนเพื่อน ก็เลยไหน ๆ แล้วแบรนด์ตัวนี้เคยทำเป็นงานอดิเรกมาก่อน ขายทางออนไลน์เป็นหลัก ทำควบคู่มากับงานประจำอยู่แล้ว พอโควิด-19 มารอบแรกเลยก็โดน Lay off จากงานก็เลยเอายังไงดี? จะหางานใหม่มั้ยหรือยังไงดี แล้วพอดีช่วงนั้นโควิดฯ มาและก็เราทำแมสก์ ช่วงนั้นกระแสความต้องการใช้ก็มาด้วย ทีนี้คือเราอยากจะฉีกออกไป เพราะคำว่า “โพดโพ” แต่ไหนแต่ไรเราทำแบรนด์ตุ้มหูเมื่อก่อนนะ แล้วทีนี้คือคำว่า โพดโพ มันมาจากภาษาอีสานอยู่แล้วว่า ยิ่งใหญ่อลังการเกินเบอร์ ทีนี้ก็เลยเอ๊ย! ลองทำแมสก์ดูมั้ย? ก็ได้ไปออกทีวีรายการ ๆ หนึ่ง ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ “ใส่เอามันส์ ไม่กันโรค” เป็นแมสก์ที่แบบแฟชั่นที่เราออกแบบเอง ทำเองตัดเย็บเอง

ก็คือพรีเซ้นต์ในเรื่องของการใส่ให้สนุก มีความสุข และก็แบบไม่ต้องไปซีเรียสกับปัญหาที่มีอยู่ หลังจากนั้นมาก็คือทุกคนมามองว่า เราเริ่มทำไม่ทันแล้ว! เพราะมันเข้ามาแบบเยอะมาก ๆ ออร์เดอตอนนั้นคือตูมเลย! หลังจากนั้นคุณแพทก็ตัดสินใจออกจากงาน หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยคุณแจ๊ส ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราเลยก็ว่าได้”

จากความชอบ สู่อาชีพที่ใช่!

โพดโพ (Phodpoh) เครื่องหัวเกินเรื่องเกินเบอร์





“วาเลนไทน์ค่ะก็จะมีหัวใจ มีดอกกุหลาบ แบบน่ารัก ๆ สีชมพู ดอกไม้ ก็จะมีการออกแบบให้เป็นแบบว่าช่อดอกไม้(ที่คาดผม) ฟิวคือทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ชายก็อาจจะแบบว่าซื้อดอกไม้ให้แฟนทุกปีแล้ว อาจจะเบื่อแล้วดอกไม้มีเต็มบ้าน เราก็เลยปรับมาเป็นช่อดอกไม้ ใส่เป็นเครื่องประดับดูบ้าง เผื่อแบบว่าคุณผู้ชายทั้งหลายถ้าสนใจก็สามารถเอาไปให้แฟนได้ก็จะใส่แล้วไปดินเนอร์ ดินเนอร์วาเลนไทน์ ก็จะแบบว่าสวย ก็จะมีความสวย ก็จะมีแบบเป็นหัวใจบนหัวแล้วก็มาเป็นแว่นรูปหัวใจ อะไรเงี้ยค่ะ ใส่ไปเที่ยวกับแฟนวันวาเลนไทน์”

“เราจะมองเรื่องของความชอบ ชื่นชอบของผู้หญิง แล้วก็อิงเรื่องของแฟชั่นที่เรามีความรู้ หรือว่าได้ศึกษามาแล้วก็เอามาใส่ในช่วงที่ไม่มีเทศกาล และก็สร้างเรื่องให้เขาเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์”



คนเห็นแล้ว....ยิ้ม คนใส่....ใส่แล้วรู้สึกแฮปปี้ก็พอ!

“คือตอนแรกมันบูมมาจากแมสก์ แล้วทีนี้คือเราเองไม่ได้วางเอาไว้เลยว่า ลูกค้าจะเป็นใครบ้าง? คือเหมือนเราค้นหาไปเรื่อย

ๆ ค่ะว่ากลุ่มนี้ใช่มั้ย กลุ่มนี้ใช่มั้ย หรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่เป็น อายุประมาณ 30 ขึ้นไป

เป็นวัยทำงานแล้ว มีครอบครัวแล้ว หรือแม้แต่เป็นวัยเกษียณก็มี หลัก ๆ นะคะจะ 30 อัพถึง 60 ประมาณนี้เลย เพราะว่าอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วเขาจะซื้อให้ลูก เวลามีงานของโรงเรียนหรืออะไรจะซื้อไปแต่งให้ลูกก่อน คือไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แบบ 18 หรือจะ 25 ก็ยังไม่ใช่อยู่ดี”

“ตอนนี้ลามไปถึงพวกพ่อค้า-แม่ค้า ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ตัวเอง ซื้อไปใส่ไลฟ์สดเพื่อขายสินค้า ซื้อไปทำคอนเท้นต์ พวกที่เป็นเน็ตไอดอลต่าง ๆ หรือแม้แต่ดาราเนาะ เพื่อจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองว่าให้จดจำมันก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้ลูกค้าจำได้”



คือผลิตภัณฑ์เราในเรื่องของแบบเห็นปุ๊บ ต้องยิ้มเลย คือต้องยิ้ม

เล็ก ๆ ไม่!!! มินิมอลไม่ใช่ทางสำหรับ Phodpoh

มี

“ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะ แต่ว่าเราก็อยากให้มันคืออยากพัฒนาไปกว่านี้อีกนะครับ”

“แจ้งลูกค้าไปประมาณ

3-5 วัน แต่ว่าส่วนมากก็คือจะได้ก่อน เราก็พยายามเร่งให้เพราะว่าเวลาที่เราสั่งอะไรไปเนี่ย เราต้องการที่จะแบบว่าต้องการเห็น เพื่อที่จะไป Fitting กับชุด เลือกรองเท้า เลือกชุด เลือกกระเป๋า เลือกอะไรที่มันเข้าเซ็ตอะไรเงี้ย ด้วยความที่เราเข้าใจผู้หญิงก็เลยพยายามปรับเพื่อสนองneed เพื่อจะตอบโจทย์สำหรับผู้หญิง ให้แบบได้เต็มที่”

“ในการผลิตอย่างเครื่องหัวต่อวันก็จะทำได้มากสุดคือ ประมาณ 20 ชิ้นมากสุดจริง ๆ ได้เท่านี้ต่อวันรวมชิ้นเล็ก-ชิ้นน้อยนะครับ คืออย่างถ้าเป็นชิ้นใหญ่เลยก็เช่น ฟิวคริสต์มาสตัวใหญ่ มันก็เริ่มที่ 3 อันอย่างเงี้ยคะ ถ้าอย่างใหญ่สุดเลยเต็มที่ก็ประมาณ3

อัน(ต่อ1 ชิ้นงาน) อย่างไซส์ช่อดอกไม้(ที่คาดผม) ก็จะได้อยู่ประมาณ20 ชิ้น/วัน คือเป็นไซส์กลาง แต่ว่าสำหรับการใช้งานของลูกค้าคือจะเป็นแบบว่า ใส่ชิ้นเดียวไม่เคยพอจะต้องมี แว่น มีตุ้มหู ต้องมีสร้อย อะไรพวกนี้ด้วยจึงจะครบ คือเราจะมีสโลแกนของทางร้านอยู่แล้วครับว่า we don’t believe in minimal style ก็คือเราจะไม่เชื่อในเรื่องของความมินิมอล มีอะไรต้องเติมเข้าไปอีก อีก ๆ ห้ามถอดออก ต้องเติมเข้าไปเท่านั้น”

สวยและปังขั้นสุด!!! วงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้

“สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอ

ที่เคยสะดุดก็จะเป็นในเรื่องของ ผลิตไม่ทัน! แล้วเราแบบหาแรงงานที่จะผลิตแบบให้ไม่ได้ เพราะว่าจริง ๆ คือแต่ละชิ้นเนี่ย มันค่อนข้างมีดีเทลและละเอียดซึ่งใช้เวลาอย่างวันหนึ่ง ๆ ทำได้แค่ 3 ชิ้น ถ้าแบบเป็นเครื่องหัวใหญ่ ๆ แบบนี้ค่ะ ดีเทลมันจะแบบค่อนข้างละเอียดแล้วกำลังผลิตเรามีอยู่แค่นี้ (ทำเอง3 คน) ทีนี้เราก็เลยมองหาแรงงานที่จะมาช่วย แบบว่าทำประกอบชิ้นส่วนที่มันแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มันไม่ได้มีความแบบ ละเอียดต้องใช้สกิลอะไรเยอะแยะมากมาย ที่เราสามารถสอนให้เขาทำได้ โดยเร็ว ๆ นี้จะเปิดที่พัทยาค่ะ เป็นหน้าร้าน ก็จะเปิดเป็นทั้งหน้าร้าน ที่ผลิต เป็น Shop และก็เป็น Studio ด้วย คือตอนนี้กำลังผลิตมันเริ่มไม่พอเลยต้องเริ่มเปิด รับคนที่มาช่วยทำด้วย”

“ถ้าให้แนะนำเลยหลัก ๆ ถ้าจะให้ปังขั้นสุด!!! เลยก็อย่างต่ำต้องมี 3 ชิ้น อะไรประมาณนี้ค่ะ หลัก ๆ เราจะมีขายเป็นคาดผมแล้วก็แว่นเนี่ยคือต้องมาอยู่แล้ว 2 ชี้นนี้ อาจจะเพิ่มตุ้มหูหรือสร้อยเพื่อให้เต็ม คือเอาไปชิ้นเดียวอาจจะไม่พอ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะโอเคตามที่เราเชียร์นะคะ เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาจะเปิดใจมาแล้ว คือเราจะมีภาพให้ดูว่าถ้าใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะ จะปังขึ้น ก็จะมีคนตามงบก็จะมีเหมือนกันนะคะ ก็จัดให้ได้เหมือนกัน บางทีอาจจะยังไม่กล้าหรือยังห่วงกับภาพที่มันจะออกมา จะเป็นอย่างไรบ้างยังแอบกังวลอยู่ ซึ่งบางทีไม่ได้ห่วงเรื่องงบหรอก เป็นมือใหม่ที่เริ่มหัด “โพดโพ” อะไรอย่างเงี้ย เริ่มเข้าวงการใหม่ ๆ กลัวอยู่ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไร คือกลัวคนมองว่าจะเป็นยังไง คือยังไม่เคย แต่ถ้าได้เคยแล้วก็จะ ก็คือลงไม่เป็น! ใช่ถ้าสมมุติลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาแล้ว ออกไม่ได้! ก็จะซื้อต่อเนื่อง ออกไม่ได้ก็คือในที่นี้ก็คือ ได้สั่ง 1 ชิ้นแล้วชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 จะตามมา บางท่านภายในระยะเวลาเดียวกัน อย่างคอลเลคชันนี้เอ้า! สั่งไปก่อน พอสั่งได้รับชุดนี้แล้วที่พี่เสนอไว้พี่เอาอีก! อะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ คือเราจะแจ้งว่ามันเป็นชิ้นเดียว คือผลิตซ้ำไม่ได้ คือถึงจะผลิตคล้ายกันยังไง มันก็ไม่เหมือนชิ้นในภาพอะไรเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น”

และแก๊งสามสาวเพื่อนซี๊เจ้าของแบรนด์(Phodpoh) เครื่องประดับhand made ที่ตอนนี้ร้านของพวกเธอกำลังปังสุด ๆ กับงานคอนเซ็ปต์ “เครื่องหัว” ที่แสนเว่อร์วังอลังการสวยและปังขั้นสุด!!! เรียกได้ว่าใครเห็นเป็นต้อง “ยิ้ม” หรือแม้แต่เดินผ่านไปแล้วยังต้องหันกลับมามอง จากจุดเริ่มต้นความชอบในงานการฝีมือ การประดิดประดอยต่าง ๆ โดยเฉพาะaccessories ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับในชีวิตประจำวันของผู้หญิง กระเป๋า ตุ้มหู-ต่างหู ฯลฯ งานอดิเรกสร้างรายได้ควบคู่มาตั้งแต่สมัยเรียนจวบกระทั่งจบและทำงานแล้ว แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้กลายมาเป็น “อาชีพหลัก” ในปัจจุบันก็คือ โควิด-19 เป็นเหตุ! เมื่อหนึ่งในสมาชิกของแก๊งต้องถูก Lay off จากงาน จึงจำเป็นต้องมองหาอาชีพอะไรสักอย่างเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้ไปต่อประมาณ 2 ปีที่ทำแมสก์แล้วก็หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เฟดออกมา เพราะว่ายังมีความรู้เรื่องของงานดีไซน์อยู่แล้วทั้ง3 คน เพราะจบมาทางด้านออกแบบดีไซน์(ดีไซเนอร์) ก็เลยต่อยอดในการทำ “เครื่องประดับ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความชำนาญ และก็ชื่นชอบอยู่แล้วจากความชอบ งานอดิเรก อาชีพเสริม สู่อาชีพหลักในปัจจุบันในเรื่องของการดีไซน์การคิดธีม (Theme) คือทั้ง3 คนจะคิดช่วยกัน ว่าเดือนนี้จะเอาความสำคัญของแต่ละช่วงเวลา อย่างเทศกาล ช่วงเทศกาลมีอะไรบ้าง ก็เลือกอิงเทศกาลที่มันจะไปกับกระแสตลาด ในช่วงเทศกาลใด ๆ เป็นต้น พอเลือกเสร็จก็จะต้องมาคุยกันว่า มันจะต้องเป็นTheme ไหน อย่างในช่วงนี้ที่ใกล้ ๆ จะถึงเลยก็คือหรืออย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะมี “ตรุษจีน” ที่เพิ่งจะจบคอลเล็คชันไป ทุกเทศกาล หรือถ้าช่วงว่างจากเทศกาลก็จะมีงานเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเอง เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เช่น ซัมเมอร์ และอื่น ๆทุกครั้งที่มีการออกสินค้าใหม่ โดยทางร้านจะทำเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์แล้วก็สร้างเรื่องราวก่อนที่จะโปรยเรื่องราวว่า คอลเลคชันต่อไปจะเป็นอะไร ให้สาว ๆ เตรียมชุดเตรียมอะไรเอาไว้รอเลย ฝากติดตามว่าต่อไปนี้จะเป็นอะไร ก็จะมีการ mood อารมณ์ให้ ว่าจะประมาณนี้ ประมาณนี้นะ หลังจากนั้นก็จะตามด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านผลิตขึ้นมาใหม่ในแต่ละครั้ง มีการถ่ายแบบ แล้วก็จะมาพรีเซ้นต์เพื่อขาย โดยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่มีความนิยมใช้กันในยุคนี้โดยใช้ชื่อว่า “Phodpoh” ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์สินค้าของทางร้านเองซื้อไปใส่ออกงานคู่แม่&ลูก ซื้อไปใส่ถ่ายแบบ งานคอนเท้นต์ งานประกวด ต่าง ๆโดยความตั้งใจที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางสินค้านี้เลยก็คือว่า ทุกคนต้องการมีความสุข อยากเห็นรอยยิ้ม ทุกคนอยากเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างที่อิงตามเทศกาลเลยก็จะมี คริสต์มาส ตรุษจีน วาเลนไทน์ สงกรานต์ ลอยกระทง และก็ฮาโลวีน เป็นต้นโดยทุกครั้งที่มีการออกคอลเลคชันใหม่ ก็จะสามารถปิดการขายได้หมดทุกครั้งไป ขายหมด ไม่มีเหลือเลยสำหรับการพรีเซ้นต์เพื่อขาย คืออันดับแรกจะทำเป็น “ต้นแบบ” ออกมาก่อน แล้วแต่ละชิ้นคือบอกได้เลยว่า ไม่เหมือนกันแน่นอน อย่างต้นแบบมันจะเป็นลักษณะนี้(Limited) ถ้าลูกค้าต้องการอยากได้แบบนี้ ทางร้านก็จะแจ้งลูกค้าเลยว่า ไม่เหมือนนะครับ โดยจะทำให้แบบชิ้นต่อชิ้นเลย เพื่อสื่อถึงความพิเศษที่จะไม่ซ้ำกับใครเลย ในดีเทลหรือรายละเอียดแต่ละจุดจะไม่เหมือนกัน แต่จะบอกว่ารูปทรงลักษณะนี้นะ สีแบบนี้นะ จะประมาณนี้ถ้าลูกค้ามีชุดแบบไหน ทางร้านก็สามารถออกแบบให้ได้ อย่างนี้เป็นต้นหลังจากเกิดคำสั่งซื้อหรือการ order แล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลา ไม่เกิน 3-5 วัน ก็ได้แล้วสำหรับในเรื่องของราคา เริ่มต้นที่150 บาท ก็จะเป็น แหวน กิ๊ป หรือเป็น accessories เล็ก ๆ อย่างตุ้มหูก็มี ในราคา 150 บาท ก็ไปจนถึง 3,590 บาท และถ้าแบบเป็นเซ็ตก็จะมี 5,990 บาท ก็มี แล้วแต่เซ็ตเลย หรืออย่างแพงสุดที่เคยขายมาก็ไม่เกิน 6,000 บาททั้ง 3 คนบอกว่าหลังจากที่ทำแบรนด์นี้มา รวมระยะเวลาทั้งหมดกว่า 5 ปีแล้วและก็ช่วงที่มาแจ้งเกิดธุรกิจได้จริง ๆ คือตอนทำแมสก์จำหน่ายในช่วงของการเกิด “โควิด-19” ระลอกแรก ๆ ที่มีการระบาดขึ้นมาทั่วโลกส่วนใครที่กำลังสนใจ เป็นมือใหม่ที่อยากจะลอง สวยปังอลังการ แบบนี้ก็มีคำแนะนำจากดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Phodpohที่เราแอบถามมาเผื่อให้ด้วยนะ!ไม่น่าเชื่อว่าสินค้าที่ดูจะเป็นของ “ฟุ่มเฟือย” เสียด้วยซ้ำไปสำหรับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ แต่กลับกลายเป็นของที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลาย ๆ คนได้อย่างไม่น่าเชื่อ เป็นตัวช่วยในการทำมาหากินช่วยสร้างจุดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในยุคการตลาดแบบออนไลน์ที่กำลังเฟื่องฟู รวมถึงยังสร้างหรือช่วยเรียก “รอยยิ้ม” เพื่อสร้างความสุขในการขับเคลื่อนชีวิตให้ไปต่อ ที่ไม่เพียงเป็นของทั้ง 3 เพื่อนซี๊ได้มีอาชีพได้มีธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นของตัวเองให้เกิดขึ้นมาได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเวลาและเหตุการณ์สำคัญอย่าง “โควิด-19” ที่ได้เข้ามาเพื่อเร่งเร้าในการปรับเปลี่ยนวิถีของผู้คนในโลกใบนี้ จากอะไรที่ไม่เคยก็ต้องทำ! เป็นการเปลี่ยนใหม่เพื่อความอยู่รอดต่อไป และก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มจะคุ้นชินกับชีวิตวิถีใหม่กันแบบไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ แล้ว “ชีวิตต้องดำเนินต่อไป..”