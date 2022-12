เปลี่ยนเป็นดีไซน์ที่ใช่! Dream Journey ปลุกชีวิตผ้าทอเส้นใยธรรมชาติเพิ่มมูลค่าสู่การใช้งานได้จริง!

“ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งตัวเองก็ฝันว่า เห็นผ้าโบราณต่าง ๆ แล้วเขาก็มาบอกกับเราว่า ช่วยทำธุรกิจที่มันช่วยเอาฉันไปทำอะไร ให้มันเลอค่ามากกว่าที่อยู่ในตู้ได้ไหม”

เปลี่ยนเป็นดีไซน์ที่ใช่!

เจ้าของแบรนด์เล่าว่า โดยอาชีพหลักของตนเองแล้วคือเป็นนักธุรกิจอสังหาฯ มีธุรกิจอยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ ทำการค้าขายที่ดินกับกลุ่มคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศมานานหลายปีแล้ว และจากความที่เป็นสายบุญด้วยกอปรกับตัวเองก็มีความเชื่อว่า ธุรกิจทุกธุรกิจจะอยู่แบบstand alone ไม่ได้ เลยทำให้เป็นที่มาของแนวคิดเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่าย “ผู้ประกอบการ” ให้เกิดความเข้มแข็ง ลักษณะคือเป็นการทำงานจิตอาสา โดยผ่านโครงการที่มีชื่อว่าเจตนาคือต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีความตั้งใจจริงแต่ยังขาดทักษะบางอย่างสำหรับการสื่อสารธุรกิจในยุคนี้ การเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นจากความฝันที่มาตรงกับ “ใจ” ที่คิดอยู่พอดี ตรงที่ว่ามันไม่ยาก เพราะเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้ว และความที่ชอบไปเดินงาน OTOP มาตั้งแต่เด็ก ๆ ก็จะมีการซื้อผ้าสะสมมาประมาณหนึ่ง และก็อีกในช่วงที่เรียนสมัย ป.ตรี-ป.โท(นิด้า) ก็ชอบสะสมผ้าแปลก ๆ ซื้อมาเก็บไว้ซึ่งจนมาถึงตอนนี้ก็ยังชอบ ช้อปผ้าผ่านทางออนไลน์ไม่หยุดอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาโลกนี้ ไม่มีความบังเอิญ ผ้าสวยงามตามหาเจ้าของ เคยรัก เคยผูกพัน พลัดพราก จากลา เพื่อพบกันใหม่ อีกครั้ง เป็นที่มาว่าหลายปีนี้ มาหลงใหล ผ้าทอ ผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าใยธรรมชาติของไทยที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ แต่ด้วยที่ว่าเราเป็นนักธุรกิจเน้นใส่เสื้อทำงาน เน้นเสื้อไปเที่ยว จะให้รอใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่นสวย ๆ ต้องรองานบุญใหญ่ ๆ ก็นานไป เลยคิดคิดคิดเยอะมากสะสมผ้าแปลก ๆ สวย ๆ ครบ100 กว่าผืน โอเคเริ่มทำเสื้อได้ เลยเป็นที่มาตัวเองแหละอยากใส่เสื้อสวยเก๋อลังการ เลยมีแรงบันดาลใจ การนำผ้าไทยโบราณสวย ๆ งาม ๆ แต่ละลาย แต่ละผืน ขออนุญาตท่านเจ้าของที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วคน ให้ลูกหลานคนนี้ นำเสนอผ้าไทยเป็นรูปแบบร่วมสมัย สามารถใส่สวย ๆ ได้ทุกวัน เดินไปเที่ยวไปก็มั่น เพราะไม่ชน เราภาคภูมิใจว่าผ้าของไทยเรา มีความงามเลอค่า มีลายเส้น สื่อสารบนผืนผ้า เลียนแบบธรรมชาติ รูปสัตว์ รูปดอกไม้ ลวดลายมีคุณค่า สีย้อม สอดไหม มีเรื่องราว วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Dream Journey อาจไม่ใช่ต้องการเพียงแค่ขายเสื้อผ้า จริง ๆ แล้วมาจากความชอบผ้ามาก ๆ ชอบมานานและถึงวันที่ตกผลึกเลยต้องการใช้ “เสื้อผ้า” เป็นการเชื่อมโยงความสุข เป็นตัวแทนสื่อสารคุณสมบัติและความสวยงามของผ้าทอโบราณแต่ละชนิด แต่ละประเทศ ความสวยงามที่เลอค่า ดึงเอกลักษณ์จุดเด่น นำมาประยุกต์ให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันตามความต้องการที่หลากหลายขึ้น ไปทำงาน ไปเดินเที่ยว ไปชิลคาเฟ่ ไปทำบุญที่วัด เน้นการสร้างออร่าปังปุริเย่ ผ้าทอโบราณมีลวดลายสวยงามมาก ตัดเย็บอย่างประณีตทีละชิ้น ผ้าทอมีการเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศจิตวิญญาณเฉพาะตนเหมือนเชื่อมต่อ สื่อความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย และมีความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อชาติและเรื่องของพุทธศาสนา เสื้อแต่ละตัว พิถีพิถันในการออกแบบ ไม่เชย ไม่ล้า สวมใส่ง่ายทั้งสายแฟชั่นนิสต้า หรือคนที่ไม่ชอบแต่งตัวมากนัก ใครใส่ก็สวยปังมาก ออกแบบโดยใช้ผ้าทอโบราณลวดลายเก๋ ๆ ผสมผสานกัน และมีการใช้ผ้าไหม และผ้าฝ้ายสีพื้น ผ้าอื่น ๆมากมายจากการสะสม ใช้มากน้อยไม่เท่ากัน ไม่ทำงานซ้ำกันเลยคุณหนิง บอกด้วย ที่มากว่าจะเป็นแบรนด์ Dream Journey คือทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ และลงมือทำเลย ทุกครั้งเมื่อเห็นผ้าสวยงามละลานตา ใจฟูเริงร่า นั่งคิดแบบในใจ ขีด ๆ เขียน ๆ ออกแบบคร่าว ๆ วางเทียบต่อลายผ้างาม ๆ ตามใจที่ตัวเองอยากจะทำ ถ้ายังไม่สวยพอ จะปรับแก้ ๆ จนสวยปังที่พอใจแล้วเท่านั้น แบรนด์ Dream Journey แฟชั่นผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ จึงเปรียบเหมือนการ “ส่งมอบพลังงานความสุข” อย่างหนึ่ง ที่มีการตอบรับอย่างเกินคาดจากกลุ่มเพื่อน ๆ รวมไปถึงหลาย ๆคนซึ่งมีโอกาสได้พบปะติดต่อ เชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันด้วย กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน คอลเล็กชันแรก เปิดตัวอย่างเป็นทางการ คอลเล็กชันขุมทรัพย์บาดาล เสื้อคลุมสีเขียวเหลือบม่วง ใช้ชื่อว่า Legend of the dragon มีแรงบันดาลใจมาจาก การสะสม ผ้าทอตีนจกมังกรโบราณ สะสมเครื่องประดับ ผ้าทอ รูปปั้น รักมังกร พญานาคและสัตว์ต่าง ๆ จากความฝัน สู่ความจริง แรงบันดาลใจของการทำแบรนด์นี้ อาจดูประหลาดมหัศจรรย์ไปสักนิด แต่มีความสุขและคุณค่าทางใจเปี่ยมล้น คัดสรรทุกสิ่งออกมาเหมือนจินตนาการ พร้อมด้วยความประณีตขั้นสุดทุกรายละเอียด การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานในยุคปัจจุบัน เข้ากับยุคสมัย ไม่มีคำว่าเชย แต่ละชุดเข้ากันได้กับคนทุกวัย สวยได้ทุกกาลเทศะแม้ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปตามวันเวลา ทว่ามนต์ขลังและเสน่ห์ของผ้าโบราณยังสวยปังมากจากตัวอย่างของการปั้นแบรนด์ Dream Journey แฟชั่นเสื้อผ้า คุณหนิงบอกด้วย ก็เลยอยากจะชวนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแนวคิดในการพัฒนาเหมือนกันมาร่วมสร้างเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองที่กำลังทำอยู่ซึ่งหลายคนอาจจะต้องการพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยแนะนำ เติมเต็มในส่วนของการทำโปรโมตให้กับสินค้าเพื่อช่วยเพิ่มยอดการขาย ให้ขายดีก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น โดยทางโครงการฯ ซึ่งเป็นจิตอาสาจะมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ การออกแบบกราฟิก การทำคอนเท้นต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำออนไลน์ Marketing ในยุคนี้ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ฟรีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความตั้งใจจริง โครงการสวนธารสวรรค์คอนเน็ค ตัวกลางเชื่อมโยงภารกิจในการผลักดันสินค้าชุมชนของประเทศ เชื่อมโยงหน่วยราชการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้รู้จักสินค้าดี ๆ ของคนไทยในมุมมองใหม่ ๆ ต่อไป