TED Fund ครบรอบ 6 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานในกิจกรรม TED Fund Open House 2022

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House 2022 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION” ปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Event ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ทาง www.tedfundmarket.com เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่พัฒนาแล้วเสร็จ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ภายในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยซึ่งภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อพร้อมด้วยการนำผลงานของผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ มาจัดแสดง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 668 โครงการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็มีโครงการจำนวนหนึ่ง ที่ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนั้นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา TED Fund จึงได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์หรือที่เรียกว่ารวมทั้งได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 ที่กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไปเผยว่าการจัดงาน TED Fund Open House 2022 หรือกิจกรรมการเปิดบ้านแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในรูปแบบ Virtual Event ในปี้นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก คือหรือการปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ TED Fund มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการมาตลอด 6 ปี ให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มั่นคง ก้าวสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยในกิจกรรมได้จัดขึ้นในรูปแบบที่ประกอบไปด้วยแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, Idea Stage เวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ และยังมี Virtual Exhibition นิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ TED Fund เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี รวมทั้ง Innovator Virtual Booth บูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ และบูธของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อีกด้วยTED Fund Open House 2022 จะจัดในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 รับชมได้ทาง www.tedfundmarket.comหรือ Facebook และ YouTube ของ TED Fund