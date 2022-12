MOSHI เคาะขาย IPO ที่ 21 บาท เปิดจอง 14-16 ธ.ค.นี้

บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 21 บาท/หุ้น โดยมีระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.กสิกรไทย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 4 ราย ได้แก่ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ธนชาต บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายที่ 21.0 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 4/64 ถึงไตรมาส 3/65) ซึ่งเท่ากับ 219.82 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 300,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 28.66 เท่าMOSHI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทวัตถุประสงค์การระดมเงินทุนจาก IPO ในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนขยายสาขา และการลงทุนโครงการในอนาคต เช่น การเปิดสาขารูปแบบร้านค้าปลีกนอกห้างสรรพสินค้า (Stand alone) และรูปแบบร้านค้าแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิม และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบ Supply Chain และระบบการขายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale System) จำนวน 400-450 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 55.99-105.99 ล้านบาท และใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงิน 754.01 ล้านบาท