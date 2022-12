ITC เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 2.34%

โดย ITC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมวและสุนัขทั้งผลิตภัณฑ์ระดับทั่วไป (Mainstream Products) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม (Premium Products) โดยมีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่แบบรับจ้างการผลิตและจำหน่าย (OEM) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Mars และ Smucker's ในเครือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TUสำหรับ ITC มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 3,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวม 660 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย TU 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 19,200 ล้านบาท มูลค่าเสนอขายรวม 21,120 ล้านบาท โดยถือเป็นหุ้นไอพีโอ (IPO) ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 96,000 ล้านบาททั้งนี้ ITC มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต ทั้งการขยายโรงงานเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตบล.โกลเบล็ก ให้ราคาเหมาะสมหุ้น บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) สำหรับปี 66 ในช่วง 39-42 บาท ประเมินด้วยวิธี PER อิง Prospective PER ที่ระดับ 26-28 เท่า ใกล้เคียงกับ PER เฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 28 เท่า ขณะที่ประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 62-65 เท่ากับ 26% ต่อปี กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 65 และ 66 คาดราว 1.28 บาท และ 1.45 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมเท่ากับ 39-42 บาทสำหรับปี 66