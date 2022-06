ต่อยอดธุรกิจ SMEs ด้วย Follow Me to TikTok ตอกย้ำพันธกิจสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ

ความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้บน TikTok ที่ผสานความสนุกสนานกับการจับจ่ายเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็น Shoppertainment ที่มอบโอกาสใหม่ๆ เปิดประตูความสำเร็จให้กับทุกธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการหรือ SMEs ทั้งนี้ TikTok ให้การสนับสนุน SMEs ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการ ยกระดับ SMEs ไปสู่การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างการเติบโต ผลักดันยอดขายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ สามารถก้าวเข้าสู่ Digital Economy ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงโดยระยะเวลาที่ผ่านมา TikTok มุ่งมั่นในการสนับสนุน SMEs ผ่านแคมเปญมากมาย เช่น "Mega Sales" ที่มี SMEs ที่เข้าร่วมแคมเปญมากกว่า 300 ราย หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 600 ราย และในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 นี้ Follow Me to TikTok โปรแกรมระดับโลกที่สนับสนุน SMEs ซึ่งเปิดตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นแห่งแรกในโลกที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความสําเร็จจากประสบการณ์จริง พร้อมคําแนะนําและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ TikTok ได้ง่ายๆ รวมไปถึงเรียนรู้เคล็ดลับจากเจ้าของธุรกิจ SMEs ตัวจริงที่ประสบความสําเร็จในการทําาธุรกิจบน TikTok แบบเข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง ซึ่งเปิดตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นแห่งแรกในโลก“TikTok มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน SMEs มาโดยตลอด เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการ และเล็งเห็นว่าธุรกิจ SMEs นอกจากมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนแล้ว ยังเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน Digital Economy อีกด้วย ที่ผ่านมา เรามีแคมเปญมากมายที่ช่วยสนับสนุน SMEs ไม่ว่าจะเป็น Mega Sales ที่มี SMEs หลายร้อยรายได้รับความรู้และคำแนะนำในการสร้างการรับรู้ เชื่อมต่อกับผู้คน และชุมชนบน TikTok อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจ SMEs อีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่าแพลตฟอร์ม TikTok จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไรหรือไม่แน่ใจว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน โปรแกรม Follow Me to TikTok จะเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุน SMEs สร้างความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือธุรกิจ SMEs แม้ไม่เคยใช้ TikTok มาก่อน เราพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเป็นอีกหนึ่งในเรื่องราวความสําเร็จเรื่องต่อไปของเรา TikTok หวังที่จะเห็นความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจ SMEs จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจ SMEs อื่นๆ ทั่วโลก ให้มาร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันกับเรา ผ่านพลังแห่งการบอกเล่าเรื่องราว” จตุธน พิทักษ์พงศ์ Head of SMB กล่าวTop SMEs ไทย ที่กลายเป็น Best Practice ระดับภูมิภาค Purefood จากวิทยานิพนธ์ของมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ก่อตั้งในรุ่นแม่ นำน้ำสลัดลดพลังงาน มาทำเป็นธุรกิจเมื่อปี 2539 ปัจจุบัน เพียวฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำสลัด ซอสชาบู ซอสไก่เกาหลี ชีสดิป ซอสและเครื่องปรุงต่างๆ ในเครือของเพียวฟู้ดส์ เมื่อทายาทรุ่นลูกเข้ามาสืบทอดกิจการ จึงปรับเปลี่ยนการสื่อการกับผู้บริโภค สร้างโอกาสทางธุรกิจในโลกออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด และ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง“TikTok เป็นพาร์ทเนอร์ด้านกลยุทธ์ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงและบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขึ้นและส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในที่สุด เพียงใช้แค่สมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอสั้นๆ ก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าได้หลายพันราย การเริ่มต้นขยายธุรกิจบน TikTok สามารถทำให้เรามีฐานผู้ติดตามกว่า 40,000 ราย ในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยวิธีบอกเล่าแบบตรงไปตรงมา ใช้โปรดักชั่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การที่เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เราจะต้องเร็วและอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากที่สุด” ณิชกานต์ นิยติวัฒน์ชาญชัย รองประธานกลุ่มบริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด หนึ่งใน SMB Ambassador ของ TikTok ที่มีโอกาสได้แชร์เรื่องราวระดับภูมิภาคกล่าวFondokmai (ฝนดอกไม้) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก ที่ล้วนมีคุณภาพสูงในราคาจับต้องได้ คุณฝนตัดสินใจเริ่มนำธุรกิจเข้ามาในสร้างการรับรู้บน TikTok ด้วยความสนุกสนานที่ได้ครีเอทวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ แบ่งปันเรื่องราวของแบรนด์ที่เริ่มต้นจากศูนย์ และสามารถประสบความสำเร็จได้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมาย“TikTok เป็น Marketplace ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจรายย่อย แบรนด์รู้สึกยินดีและดีใจมากที่เห็นการเติบโตและมียอดขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกวัน วิดีโอที่ครีเอทขึ้นทุกชิ้น สามารถสร้างการรับรู้และเป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังสามารถติดตามผลตอบรับได้อย่าง Real-Time เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด นำไปสู่ความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง และสร้างโอกาสอันดีในการเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลาย อยากบอกกับเพื่อนๆ ผู้ประกอบการว่า การเริ่มต้นธุรกิจบน TikTok ไม่ยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ TikTok ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ SMEs ทุกธุรกิจสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกับแบรนด์ฝนดอกไม้” คุณสุภัณฑิตา เยี่ยมราษฎร์ จากแบรนด์ฝนดอกไม้ SMB Ambassador ไทยอีกท่านจาก TikTok กล่าว"นอกจากแคมเปญ Follow Me to TikTok ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นสนับสนุน SMEs อย่างต่อเนื่องผ่านอีกหลากหลายโปรแกรม สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ โดยสมัครผ่าน Splash Page ที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้" จตุธน พิทักษ์พงศ์ Head of SMB กล่าว