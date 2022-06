LINE ดึง LINE CREATORS สร้าง NFT สู่แบรนด์ธุรกิจ

การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) การเกิดขึ้นของโลกเสมือน (Metaverse) ท่ามกลางกระแสเหล่านี้ NFT กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มาแรงและถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ทั้งในวงการเกม แฟชั่น กีฬา ศิลปะ และกำลังกลายเป็นกระแสที่มาแรงในวงการธุรกิจการตลาดของโลก หลายแบรนด์ชั้นนำของโลกเริ่มเข้ามาชิมลางการทำการตลาดจาก NFT และพบว่านวัตกรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วโดย NFT เคยมีมูลค่าการซื้อขายในตลาดสูงสุดต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท สิ่งนี้ไม่ได้เกิดในตลาดสากลเท่านั้น เมื่อหันกลับมามองเฉพาะตลาดประเทศไทย ก็พบว่าประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน NFT เป็นอันดับต้นๆ ของโลก สูงถึง 5.65 ล้านคน (ข้อมูลจาก Statista Digital Economy Compass 2022) NFT จึงนับเป็นเทรนด์การตลาดสำคัญที่นักธุรกิจ นักการตลาดไทยต้องจับตามองและเตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE มีความตั้งใจที่จะปลดล็อคศักยภาพให้กับธุรกิจไทย ที่ผ่านมาตลอดหลายปี เราจึงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางในการอัพเดทเทรนด์ แชร์ความรู้ใหม่ๆ ด้านธุรกิจ การตลาด ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยได้ โดย NFT เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และถือเป็นโอกาสในการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด LINE จึงจัดงาน NFT FOR BUSINESS: The Future of Marketing with LINE CREATORS ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ แบรนด์ และนักการตลาด เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพียงแค่ช่วงเช้าของงาน มีผู้ร่วมงานเกือบ 2 แสนคน จากทุกช่องทางออนไลน์นอกจาก NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มักจะอยู่ในรูปแบบ ภาพ วีดีโอ และเสียง แล้ว ปัจจุบันยังนิยมสร้างผลงานที่เป็นภาพ ลายเส้น คาแรคเตอร์มากที่สุด ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์และใช้งาน NFT ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการถือครองเพื่อรับสิทธิพิเศษ เป็นของสะสม เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อการระดมทุนหรือการบริจาค เป็นเครื่องมือแสดงตัวตนบนโลกเสมือน Metaverse เป็นไอเทมสะสมบนเกม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม NFT ในทางการตลาด จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ ความเป็นเจ้าของที่พิสูจน์ได้ (Authenticity) การให้สิทธิพิเศษ (Exclusivity) และมีชุมชนรองรับ (Community)ปัจจุบันแนวทางการนำ NFT มาทำการตลาดมี 3 แนวทางหลัก คือ แนวทางแรก การตลาด NFT เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้าง NFT ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Limited Edition ทำให้ลูกค้าได้รับความพิเศษทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือน เป็นต้น แนวทางที่สอง การตลาด NFT เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสาวกของแบรนด์ เช่น การออก NFT เป็นคอลเลคชันพิเศษเพื่อให้แฟนคลับของแบรนด์ได้สะสม หรือ การออก NFT ในแบบ Limited Edition เป็นรางวัลมอบให้กับแฟนคลับที่ร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น และแนวทางที่สาม การตลาด NFT เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของแบรนด์ เช่น การออก NFT เป็นของตอบแทนให้กับการร่วมบริจาคเพื่อโครงการหรือกิจกรรม CSR ของแบรนด์ เป็นต้น“แต่ไม่ว่าแบรนด์จะเลือกทำแนวทางใด ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ มักจะเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่ไปกับ NFT นั้นๆ การเลือกพันธมิตรในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความพิเศษมากยิ่งขึ้น รวมถึงการโปรโมทแคมเปญที่มีประสิทธิภาพยังถือเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกัน”นอกจากนี่ LINE พร้อมเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ต่างๆ ด้วยโซลูชันเชิงการตลาดใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้แบรนด์มี NFT เป็นของตนเอง โดยมี LINE CREATORS เป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน ถือเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ LINE ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้แบรนด์ต่อยอดทำการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ ด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจ LINE Consumer Business ที่มี LINE CREATORS รวมกันมากเป็นอันดับต้นๆ ในไทย ถึงกว่า 1 ล้านคน มีสติกเกอร์ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้มาแล้วกว่า 5.3 ล้านชุดสำหรับการเดินหน้าสู่การให้บริการโซลูชันด้านการตลาดบนโลก NFT LINE มุ่งขับเคลื่อนความรู้และบริการให้กับทั้งLINE CREATORS และธุรกิจ ในด้านของ LINE CREATORS ได้ขับเคลื่อนผ่านการทำ NFT ACADEMY ให้ความรู้กับครีเอเตอร์ไทยในเรื่องของตลาด NFT และการสร้างสรรค์เพื่อการทำการตลาด เพื่อให้เหล่าครีเอเตอร์ในสังกัดมีความพร้อมให้มากที่สุดในการทำงานร่วมกับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านของธุรกิจ LINE ให้บริการครบวงจรได้แก่ บริการให้คำปรึกษา จัดเวิร์คช้อปให้ความรู้ ระดมสมอง คิดแนวทางการทำการตลาด NFT ที่เหมาะสมกับแบรนด์ บริการออกแบบและผลิต NFT โดย LINE CREATORS เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่เหมาะสม พร้อมสิทธิประโยชน์เพื่อการปล่อย NFT สู่ตลาดร่วมกันกับแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้แบรนด์สามารถเลือกรูปแบบของชิ้นงาน NFT ภายใต้บริการดังกล่าวได้หลากหลาย ทั้งที่เป็น รูปแบบของสะสม(Collectibles NFT) เช่น ไอเทมคอลเลคชันทั้งที่เป็นเกม ศิลปะ หรือกีฬา เพื่อใช้เชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับของแบรนด์ รูปแบบสิทธิประโยชน์ (Privileges NFT) ที่แบรนด์สามารถนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แบรนด์ต้องการให้กับลูกค้ามาผูกไว้กับภาพ NFT ที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าภายใต้แบรนด์ และรูปแบบ Metaverse Item ซึ่งเป็นการออกแบบไอเทมที่สามารถปล่อยบนแพลตฟอร์มที่ซื้อขายได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและผู้ที่ซื้อไปสามารถนำไปใช้ในโลก Metaverse ได้ด้วยธรรมรดี ไพรพิรุณโรจน์ หัวหน้าธุรกิจ Consumer Business LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน LINE มีกลุ่มครีเอเตอร์ที่คัดเลือกให้เข้าสู่บริการ NFT จำนวนกว่า 30 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครีเตอร์ชื่อดัง (Tier 1) มีความสามารถในการออกแบบหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญครีเอเตอร์กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในตลาด NFT และมีฐานแฟนคลับจำนวนมากถึงหลักแสนขึ้นไปที่รอติดตามผลงานที่จะออกสู่ตลาด และกลุ่มครีเอเตอร์ดาวรุ่งหน้าใหม่ (Tier 2) ที่มีความสามารถในการตลาดตอบสนองตลาดคนรุ่นใหม่และกำลังเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ในการทำการตลาด NFT หากแบรนด์ใช้ครีเอเตอร์ที่โดนใจกลุ่มลูกค้าในการช่วยออกแบบผลงาน NFT จะสามารถทำให้แคมเปญการตลาดของแบรนด์ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น