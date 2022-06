LINE เปิดโอกาสธุรกิจไทยสร้างผลงาน NFT ร่วมกับ LINE CREATORS

LINE จัดงานสัมมนาเชิญชวนนักธุรกิจ นักการตลาด และผู้ประกอบการไทย ร่วมงาน NFT for Business: The Future of Marketing with LINE CREATORS เกาะติดกระแสโลก เจาะลึกเทรนด์การตลาดยุคใหม่ที่ใช้ NFT เป็นเครื่องมือสำคัญ พบกับหลากหลายกูรูในโลกดิจิทัล ที่จะมาเปิดโลก NFT ให้กับภาคธุรกิจไทย ได้ทำความรู้จัก NFT ในหลากหลายแง่มุม และต่อยอดการใช้งานสู่แคมเปญการตลาดแนวใหม่ ความท้าทายที่นักการตลาดไทยไม่อาจมองข้าม พร้อมตัวอย่างเคสที่น่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ พงศ์พิศิชญ์ ประทีปะวณิช ผู้ก่อตั้งเพจ iKnowTerry ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดดิจิทัลและสกุลเงินคริปโต ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ผู้ก่อตั้ง Bitcast ที่ปรึกษาการลงทุนสกุลเงินคริปโต รฐนนท์ พลานนท์ Head of Business Strategy จาก บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี และ กัญชลี สำลีรัตน์ ผู้ก่อตั้ง Diginative ที่ปรึกษาด้านแบรนด์และการตลาดดิจิทัลพลาดไม่ได้กับการพูดคุยประเด็นสำคัญถึงบทบาทและแนวโน้มของ NFT ในโลกธุรกิจไทย จากตัวแทนชั้นนำในทุกแวดวง ทั้งในมุมแบรนด์ นักการตลาด เอเจนซี่และครีเอเตอร์ พร้อมไฮไลท์การเปิดตัวครั้งแรกกับโซลูชั่นด้านการตลาดจาก LINE บนโลก NFT ด้วย LINE CREATORS โดย ธรรมรดี ไพรพิรุณโรจน์ หัวหน้าธุรกิจ Consumer Business LINE ประเทศไทยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน NFT for Business: The Future of Marketing with LINE CREATORS ได้ฟรี พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ทาง LINE Official Account: @linebizth, และ FB Fanpage: LINE for Business ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนได้ที่ https://lin.ee/1Gd2fAi/wcvn