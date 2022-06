เซอร์ไพรส์ "แจ็คสัน หวัง" โชว์ก่อนเกมแดงเดือด "ผี" ฟัด "หงส์" พร้อมเปิดประสบการณ์ชมผ่านโรงภาพยนต์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัด "THE MATCH Bangkok Century Cup 2022" ศึกแดงเดือดระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูลในประเทศไทย จับมือ 2 ค่ายยักษ์ เอส เอฟ และ AIS เชิญชวนแฟนบอลเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์แมตช์สำคัญในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่าน AIS PLAY ได้ทุกช่องทางและการชมแบบ 360 องศาผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G PLAY VR แบบ Real Time รองรับกลุ่มแฟนบอลในวงกว้าง และพื้นที่ห่างไกล เติมเต็มประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ในสนามจริงโดยครั้งนี้ นับเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลแมตช์ระดับโลกในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครั้งแรกของไทย ผ่านระบบเสียงสมบูรณ์แบบบนจอยักษ์ภาพคมชัดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 47 สาขา รวมกว่า 30,000 ที่นั่ง เอาใจแฟนบอลของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสร ลิเวอร์พูล ทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานได้ โดยนอกจากจะได้รับชม THE MATCH แบบ Real Time ทั้งในโรงภาพยนตร์ และผ่าน AIS PLAY แล้ว พิเศษสุด! สำหรับผู้ที่รับชมในโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ พบกับศิลปินสุดฮอตจากแดนกิมจิ “แจ็คสัน หวัง” มาร้องเพลงอุ่นเครื่องแบบเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมงเต็มก่อนเปิดสนาม โดยบัตรเข้าชมราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท สำหรับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียว และเริ่มต้นที่ 900 บาท สำหรับการรับชมการแข่งขัน และดู Red World Opening Liveนายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับการแข่งขัน แมตช์ระดับโลกแบบนี้ อยากจะให้แฟนบอลทุกคนทั้งใกล้ และไกล ได้มีโอกาสรับชมการแข่งขัน และสนุกไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะในรูปแบบการเข้าไปชมในสนามจริงที่ราชมังคลากีฬาสถาน การชมการถ่ายทอดสดผ่าน AIS PLAY หรือการชมในโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ รับรองว่าความสนุก ความมันส์ และความบันเทิงจะเข้าถึงทุกท่าน ทุกที่ ได้อย่างแน่นอน”"นอกจากนี้จะยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรเพิ่มอีก 8-9 พันใบ ที่เดิมทีเป็นโควต้าจากต่างประเทศ มาขายเพิ่มเติมให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทย และยืนยันว่าผู้เล่นบิ๊กเนม อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันในเกมนี้อย่างแน่นอน ล่าสุดสดๆร้อนๆ ทีมเอเยนต์ของ โรนัลโด ขอบัตรเข้ามาอีก 10 ใบ ซึ่งเราก็ดำเนินการให้เขาเป็นที่เรียบร้อย"นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า เอส เอฟ ให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์บันเทิงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยครั้งนี้เราได้ร่วมกับ เฟรชแอร์ เฟสติวัล และ AIS ถ่ายทอดสด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เปลี่ยนประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ให้กลายเป็นสนาม ‘SF Arena’ เพื่อแฟนๆ ได้รับชมแมตช์ประวัติศาสตร์แดงเดือดในไทย เสมือนเชียร์อยู่ในสนามจริงๆ ผ่านระบบเสียงสมบูรณ์แบบ บนจอยักษ์ภาพคมชัด เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั้ง 47 สาขาทั่วประเทศ รวมกว่า 30,000 ที่นั่ง ถือเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกของไทย ซึ่งเราเชื่อว่าจากประสบการณ์การทำ LIVE VIEWING AT SF CINEMA ที่ผ่านมา จะทำให้ครั้งนี้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลที่น่าประทับใจให้กับแฟนๆ ทั้ง 2 ทีมได้อีกครั้งอย่างแน่นอน ที่สำคัญเฉพาะผู้ที่รับชมภายในสนามและชมถ่ายทอดสดภายในโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ จะได้ชมการแสดง Special Opening Show จาก ‘แจ็คสัน หวัง’ แบบเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยลูกค้า AIS สามารถกดรับรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม 1 หมายเลข ต่อ 2 ที่นั่ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่เข้าฉาย ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งบัตรเข้าชมราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท สำหรับรับชมการแข่งขัน พร้อม Special Opening Show และเริ่มต้นที่ 500 บาท สำหรับรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียว โดยทุกที่นั่งจะได้รับบัตรแข็งที่ระลึกเวอร์ชั่นเฉพาะที่ เอส เอฟ เท่านั้น พิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก SF+ จะได้รับ SF+ Collectible Ticket เวอร์ชั่นพิเศษอีกด้วย”ด้าน นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้าและสิทธิประโยชน์ AIS กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในการนำประสบการณ์จาก 5G ที่ดีที่สุดมามอบให้แก่คนไทย ดังเช่นในครั้งนี้ที่เราได้ส่งมอบความพิเศษให้กับลูกค้า AIS ให้ได้สัมผัสศึกแดงเดือดระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ ลิเวอร์พูล ในรายการ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ด้วยการจับมือกับ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดการแข่งขันเตรียมร่วมกันถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY ได้ในทุกช่องทาง ทั้งบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://m.ais.co.th/lp ทั้ง Apple App store และ Google Play Store, กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th แบบเอ็กคลูซีฟช่องทางเดียวในประเทศไทย มากไปกว่านั้นยังได้นำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ 360 องศา มาให้ลูกค้าได้รับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS 5G PLAY VR เสมือนได้นั่งชมติดขอบสนามอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์นี้มาก่อน ที่สำคัญยังได้ร่วมมือกับ เอส เอฟ โดยลูกค้า AIS สามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้ในโรงภาพยนตร์เอสเอฟทั่วประเทศ”ขณะที่นายศรัณย์ ปัญหา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และฝ่ายขาย บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เรารู้สึกยินดีที่ทาง เอส เอฟ และ AIS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้บริโภคได้รับโอกาสเข้าถึงประสบการณ์ระดับโลกครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของแอดไวซ์เองที่ให้ความสำคัญในด้านการกระจายโอกาสการเข้าถึงให้กับลูกค้าทั่วประเทศ โดยแอดไวซ์ได้มีส่วนร่วมในการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันให้กับแฟน ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านโปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ ของ เช่น กิจกรรม Gaming Roadshow ใน 63 จังหวัด และการเปิดขายบัตรเข้าชมในหลากหลายราคา เพื่อให้คนไทยทุก ๆ คนได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ นอกจากนี้แอดไวซ์และเฟรชแอร์ เฟสติวัล ได้จัดการแสดงสดมินิคอนเสิร์ต แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) แห่งวง GOT7 ศิลปินชื่อดังในระดับโลก เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและเติมเต็มให้การแข่งขันในครั้งนี้สมบูรณ์แบบ"สำหรับแฟนบอลที่อยากจะเข้าไปชมการแข่งขันภายในราชมังคลากีฬาสถาน ยังสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ เพราะทางผู้จัดได้ขอโควต้าบัตรในส่วนของต่างประเทศกลับมาให้แฟนบอลชาวไทยได้จับจองกันเพิ่มเติม หลังจากที่โควตาบัตรของไทยขายหมดไปตั้งแต่วันแรกๆ ที่เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com