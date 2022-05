AIS Play พร้อมให้ชมสดศึกแดงเดือด กับการถ่ายทอดสดแบบ 360 ผ่าน 5G Play VR - ร่วม SF ฉายในโรงภาพยนตร์

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวถึงความพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับศึกแดงเดือดระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ ลิเวอร์พูล ที่กำลังเกิดขึ้นในรายการ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022ที่ทางเอไอเอส เข้าไปจับมือกับ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดการแข่งขันเตรียมร่วมกันถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY แบบเอ็กคลูซีฟช่องทางเดียวในประเทศไทย พร้อมนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ 360 องศา มาให้ลูกค้าได้รับชมผ่านทาง AIS 5G Play VR เสมือนได้นั่งชมติดขอบสนามอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์นี้มาก่อนนอกเหนือจากการรับชมผ่านทางหน้าจอบน AIS PLAY แล้ว ยังเพิ่มความพิเศษให้ลูกค้าสามารถรับชมการแข่งขันผ่านจอโรงภาพยนตร์ด้วยระบบภาพและเสียงให้แฟนบอลได้รับชมและเชียร์กันแบบจัดเต็ม ผ่านความร่วมมือกับ เอส เอฟ ที่ลูกค้า AIS สามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้ในโรงภาพยนตร์เอสเอฟทั่วประเทศมากไปกว่านั้นวันนี้ AIS ยังเตรียมบัตรเข้าชมการแข่งขันจำนวน 145 ใบ มูลค่าที่นั่งละ 20,000 บาท มาให้ลูกค้าทั้ง AIS 5G, AIS Fibre และ AIS Gomo ได้ร่วมลุ้นความสนุกผ่านทางแอป myAIS เพื่อมอบเป็นของขวัญตอบแทนความไว้วางใจที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการสื่อสารและดิจิทัลไลฟ์สไตล์“เรียกได้ว่าศึกแดงเดือดนัดประวัติศาสตร์นี้ ลูกค้า AIS จะได้รับแบบจัดหนักจัดเต็มครบทุกช่องทาง ทั้งการรับชมแบบออนไลน์ถ่ายทอดสด การรับชมแบบเสียงคมชัดในโรงหนังและการรับชมแบบติดขอบสนาม ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญชิ้นสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของเราที่อยากให้ทุกคนอยู่กับ AIS ที่ดีสุด”นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด กล่าวว่า นอกจากการจัดการแข่งขันในสนามราชมัลคลากีฬาสถานที่ต้องพร้อมในทุกด้าน ยังได้ร่วมมือกับทาง AIS ถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้ให้กับคนไทยได้รับชมพร้อมกัน“เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านโครงข่ายที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วประเทศจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีนี้ให้กับคนไทยได้รับชมศึกแดงเดือดได้อย่างมีความสุข และตอกย้ำว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชียที่มีความพร้อมครบทุกมิติในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับในทุกอีเว้นท์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในอนาคต”นายสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกของไทย ผ่านระบบเสียงสมบูรณ์แบบ บนจอยักษ์ภาพคมชัด ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ เท่านั้น“เราได้เตรียมความพร้อมรองรับแฟนบอลของทั้ง 2 ทีม และรับรองได้ว่าแฟนบอลทุกคนในโรงภาพยนตร์จะได้รับชมอย่างสนุกไปพร้อมๆกับแฟนบอลในสนามอย่างแน่นอน โดยลูกค้า AIS สามารถซื้อบัตรเข้ารับชมแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ THE MATCH BANGKOK CENTURY CUP 2022 LIVE VIEWING AT SF CINEMA ได้เร็วๆ นี้”