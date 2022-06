ชาเม่พาเหรดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่! ขยายตลาดเต็มอัตราพร้อมรับการเปิดประเทศ 1 มิ.ย. ไปต่อไม่รอแล้วนะ

รุกตลาดอาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพจัดเต็ม! ชาเม่เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ คอลลาเจนกรอกปาก เจ้าแรกในไทยพร้อมแจ้งเกิดแบรนด์ใหม่ DE CHARM คอสเมติก-สกินแคร์ คุณภาพระดับไฮเอนด์ ในราคาที่จับต้องได้

“เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาเม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดครองใจตลาดมา 3 ปีซ้อน ได้แก่ ชาเม่ คอลลาเจน พลัส สูตรขายดีอันดับ1 และ ชาเม่ คริสตัล คอลลาเจน ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมาโดยตลอด และเพื่อความต่อเนื่องทางบริษัทฯ ได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ เพื่อเติมเต็มและแก้ปัญหาอย่างตรงจุดมากขึ้น พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และแบรนด์แอมบาสเดอคนใหม่ ‘คุณโบว์-เมลดา สุศรี’ ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเพื่อความงามและสุขภาพของชาเม่ และ ‘คุณเฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์’ แบรนด์แอมบาสเดอคนแรกแบรนด์ ‘DE CHARM’ ในกลุ่มคอสเมติก-สกินแคร์ ของชาร์มมิ่งเวิลด์”

เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ GEN Me คอลลาเจนกรอกปาก จากประเทศเกาหลีที่มาพร้อม ‘DE CHARM’ แบรนด์ใหม่ล่าสุด

จัดเต็ม! ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เพื่อขยายตลาดในปีนี้

ตั้งเป้า ‘LEADER’ ในประเทศพร้อมขยายการส่งออกตลาด CLMV





“ต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดที่เราโฟกัส มาก ๆ เลยและก็การเป็น LEADER เลยคือ เมืองไทยประเทศไทยค่ะ เกือบ 100%ก็ว่าได้ ตลาดส่งออกก็ยังไม่ได้ generate ได้เยอะเป็นแบบหลักหลายเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเรามองเป็นโอกาสมากกว่า ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดประเทศมากนัก ยังไม่ได้ส่งออกมากนักเราเลยมองเป็นโอกาสมากกว่า ในต่อไป”

ผู้บริหารคนสวยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์ CHAMĖ (ชาเม่) มานานกว่า12 ปีแล้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นได้ทำให้เทรนด์ตลาดโลกปัจจุบันนี้คือ ทุก ๆ คนมีความสนใจและหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก กลายเป็นโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้านตลาด “คอลลาเจน” ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เล็งเห็นว่า ใน 1 สูตร อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มลูกค้า “ชาเม่” พบว่า ปัญหาของความงามยอดฮิตที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความกังวล หรือสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับผิว สิว ดวงตา เส้นผม เล็บ น้ำหนักตัว และกระดูกข้อต่อ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลักทั้งสภาพอากาศ และมลภาวะ ความเครียดสะสมจากการทำงาน พักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งการใช้ชีวิตติดจอจ้องหน้าจอนานต่อเนื่องสำหรับ CHAMĖ GEN Me (ชาเม่ เจน มี) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้องใหม่นวัตกรรม “วิตามินคอลลาเจนกรอกปาก” จากประเทศเกาหลีรูปแบบใหม่ ที่มีการเติมวิตามินพร้อมสารสกัดบิวตี้ โอลิโกลว์ นวัตกรรมที่เป็นสารสกัดอาหารผิวให้จุลินทรีย์สร้างสมดุลให้ผิว มีความบริสุทธิ์เทียบเท่าน้ำนมแม่ และเพิ่มการปกป้องผิวด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์ ประกอบไปด้วย 2 สูตรคือ สูตร โกลว์ ดูแลผิวให้ผิวฟื้นฟู-อ่อนเยาว์ขึ้น และสูตร เคลียร์ แก้ปัญหาเรื่องสิว ผิวแพ้ง่าย ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคนี้เพื่อขยายฐานกลุ่ม Gen Z และY ในรูปแบบที่พกพาสะดวก ไม่ต้องชง เป็นผงกรอกปากได้ สามารถดูดซึมได้ทันทีสำหรับแบรนด์ใหม่ ภายในเครือของชาร์มมิ่งเวิลด์คือ DE CHARMทั้งไลน์สกินแคร์และเมคอัพสกินแคร์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ที่จะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 140,000 ล้านบาท ด้วยสินค้าคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ ในราคาที่จับต้องได้ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยค้นคว้ามากกว่า 2 ปี เป็นคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ BIO PINK OIL จากยีสต์สีชมพูที่มีการค้นพบในทะเลทรายอาตากามา ประเทศชิลี เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ DE CHARM ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวทั้งภายนอกและภายในอย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ DE CHARM ประกอบด้วย 1. เดอชาร์ม ADVANCED YOUTH SKIN BOOSTER 2. เดอชาร์ม ADVANCED YOUTH INTENSE SERUM 3. เดอชาร์ม ADVANCED YOUTH RESTRORING NIGHT CREAM 4. เดอชาร์ม BRIGHT UP UV PROTECTION SPF50+PA+++ 5. เดอชาร์ม FACIAL TREATMENT GENTLE FOAM จะเริ่มวางตลาดปลาย มิ.ย.นี้โดยในปีนี้บริษัทฯ เริ่มมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทำการตลาดแล้วก่อนหน้า อาทิ CHAMĖ Multi Plant Protein สูตรพลัสคอลลาเจน และ สูตรดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อคนรักสุขภาพ เป็นอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจากสัตว์ ทดแทนด้วยโปรตีนจากถั่ว 6 ชนิด นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารทดแทนต่อวัน ผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคกระดูกพรุนและมีโอกาสกระดูกหักง่าย และ CHAMĖ Probiotic 9 in 1 ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลลำไส้ ประกอบด้วย Probiotic 9 สายพันธุ์ Prebiotic 2 ชนิด และ Green Tea Extract เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม “คอสเมติก” อาทิ รองพื้น แป้ง และคอนซีลเลอร์ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีส่วนผสมของสารสกัดบำรุงผิวถึง 75% ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอก โทนสี Everyday use โดยอิงจากเทรนด์ของผู้หญิงเอเชียเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายคือ Gen M จนถึงวัยทำงาน ผู้หญิงยุคใหม่ปัจจุบัน “ชาเม่” ได้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกลุ่ม Beauty ประกอบด้วย คอลลาเจน ตระกูลต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนในพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 60%, Health การดูแลสุขภาพ อยู่ที่ประมาณ 30% และในส่วนของสกินแคร์-คอสเมติก มีการตั้งเป้าสัดส่วนในการแชร์ตลาดจากพอร์ต อยู่ที่ประมาณ 10% โดยปีนี้ตั้งเป้าการเติบโต 40% ในช่วงครึ่งปีหลังหรือคิดเป็นรายได้ประมาณ 700-800 ล้านบาท ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมครบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย การวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด อาทิร้าน Watsons และ Boots อยู่ที่ประมาณ 50% การวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อีคอมเมิร์ช ไลน์โอเอ และโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ รวมไปถึงTV ช้อปปิ้งต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 30% และส่วนที่เหลือเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือ “ดีลเลอร์” อยู่ที่ประมาณ 20%สำหรับกลยุทธ์ที่มองต่อไปก็คือ เรื่องการเป็นในเมืองไทย เพราะบริษัทมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และทุก ๆ รุ่น การมองถึงตลาดต่างประเทศหรือที่เล็งเอาไว้และต้องไปให้ครบก่อน คือ เพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศ CLMV เบื้องต้นที่ไปมาแล้วและได้การตอบรับที่ดี เมียนมาและกัมพูชา มียอดสั่งซื้อมาอย่างน่าสนใจ และอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายต่อไปที่กำลังมองคือ อินโดนีเซีย เพราะมีความสนใจผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยด้วยผู้บริหารของชาร์มมิ่งเวิลด์ บอกด้วยที่ผ่านมา “ชาเม่” ให้ความสนใจด้านการสร้างแบรนด์เป็นสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่า เมื่อผู้บริโภคเชื่อใจและเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า ไม่ว่าชาเม่จะออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมาก็มักจะได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเสมอ ลูกค้าพร้อมจะทดลองใช้ และพร้อมที่จะเปิดใจ ต่อมาคือเรื่องQuality มีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา สินค้าต้องดีจริง ผ่านการทดลองใช้อย่างเห็นผลจริง ก่อนจะออกเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แล้วลูกค้าถึงจะกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ ตรงนี้เป็นพอยท์หลัก ที่บริษัทมุ่งเน้นสู่การเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป